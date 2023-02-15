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Madonna'dan Türkiye ve AHBAP paylaşımı: Bağış çağrısı yaptı

15.02.2023 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Kahramanmaraş'ta yaşanan 10 kentte yıkıma neden olan 2 büyük depremle yasa büründü. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken birçok dünyaca ünlü sanatçı da taziye mesajları yayınladı. Bu isimlerden biri de Madonna oldu. Deprem bölgesinde çekilen fotoğrafları paylaşan Madonna "Sevdiklerini söylemiyorum bile. Tüm şehirler silindi. Kalp kırıcı" diyerek AHBAP Derneği'ne bağış çağrısı yaptı.

Madonna'dan Türkiye ve AHBAP paylaşımı: Bağış çağrısı yaptı

Dünyaca ünlü yıldız Madonna, Kahramanmaraş depremi sonrası Instagram hesabından hem Türkiye hem de Suriye için yardım çağrısı yaptı. 54 yaşındaki ünlü yıldız, paylaşımında deprem bölgesinde çekilen fotoğraflara yer verdi.

"BİRÇOK KİŞİ SEVDİKLERİNİ KAYBETTİ"

Madonna, "Sevgililer Günü'nde herkes aşktan bahsediyor. Bu büyük depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye'ye tüm sevgi ve şifa enerjimizi gönderelim. Binlerce kişi öldü. Orada birçok kişi evini ve işini kaybetti. Sevdiklerini söylemiyorum bile. Tüm şehirler silindi. Kalp kırıcı." diyerek AHBAP Derneği'ne bağış çağrısı yaptı.

madonna

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Murat Boz, Pınar Altuğ, Işın Karaca, Mert Alaş ve Didem Balçın gibi ünlü isimler de Türkiye ve Suriye için yardım çağrısı yapan Madonna'ya teşekkür etti.

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