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Madonna göğüslerini tülle kapadı! Sansürsüz poz olay oldu

05.11.2023 11:47 | Son Güncelleme:
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Madonna, "Celebration" (Kutlama) adlı dünya turnesine devam ediyor. Turne sonrası iddialı pozlarını paylaşan efsane isim göğüslerini tülle kapatıp paylaştı. Ancak Instagram'ın çıplaklıkla ilgili kurallarını ihlal eden Madonna gündem oldu.

Madonna göğüslerini tülle kapadı! Sansürsüz poz olay oldu

65 yaşındaki "pop müziğin kraliçesi" Madonna ölümden döndükten sonra turneye çıktı. "Celebration" (Kutlama) adlı dünya turnesine devam eden Madonna pozlarıyla dikkat çekti.

Yıllara meydan okuyan 65 yaşındaki şarkcı pozlarını n"Teşekkürler Barselona - inanılmazdı" diyerek paylaştı.

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Madonna açık bıraktığı göğüslerini tülle kapattı ve meme uçlarına sansür uygulamayarak Instagram'ın çıplaklıkla ilgili kurallarını ihlal etti.

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Şarkıcı daha önce paylaşımları Instagram tarafından kaldırılınca sosyal medya uygulamasını "cinsiyetçilik, yaş ayrımcılığı ve kadın düşmanlığı" ile suçlamıştı.

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