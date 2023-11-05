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  4. Serenay Sarıkaya derin yırtmacıyla iddialı pozlar verdi! Eski sevgilinin beğenisi fark edilince...

Serenay Sarıkaya derin yırtmacıyla iddialı pozlar verdi! Eski sevgilinin beğenisi fark edilince...

05.11.2023 07:40 | Son Güncelleme:
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Son olarak Aile dizisiyle ekranlarda olan Serenay Sarıkaya verdiği iddialı pozlarla dikkat çekti. Bir davet için derin yırtmaçlı elbise seçen Sarıkaya'nın pozlarına Umut Evirgen beğeni yapı yapmasına ama...

Serenay Sarıkaya derin yırtmacıyla iddialı pozlar verdi! Eski sevgilinin beğenisi fark edilince...

Kıvanç Tatlıtuğ ile Aile dizisinde yer alan ve gerek özel hayatı gerekse rolleriyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Son olarak bir davet için hazırlanan güzel oyuncu iddialı seçimiyle ve verdiği pozlarla dikkat çekti.

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Derin bacak dekoltesi tercih eden Serenay Sarıkaya'nın makyaj masasında verdiği pozlarına beğeni yağdı. Hayranlarını mest eden oyuncunun eski aşkı Umut Evirgen de bu pozlara dayanamadı.

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Sözleri tepki çekti! "Başkalarının ayıpları..." Sözleri tepki çekti! "Başkalarının ayıpları..."

Umut Evirgen eski aşkının pozlarını beğendi, bu durum sosyal medyada gündem oldu.

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Alina Boz ile bir süredir aşk yaşayan Evirgen bir saat sonra ise beğenisini kaldırdı.

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Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ

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