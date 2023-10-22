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  4. Madonna İsrail-Hamas açıklaması sonrası tepki gördü! Güvenliğini artırdı

Madonna İsrail-Hamas açıklaması sonrası tepki gördü! Güvenliğini artırdı

22.10.2023 15:14 | Son Güncelleme:
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Madonna, İsrail-Filistin arasında uzun süredir devam eden çatışmalara turnesinde değinerek barış çağrısında bulunmasının ardından internette nefret yağmuruna tutulunca dünya turnesinde ekstra güvenlik önlemleri aldı.

Madonna, "Celebration" (Kutlama) adlı dünya turnesinde fırtına gibi esiyor.

65 yaşındaki "pop müziğin kraliçesi" konserinde İsrail-Hamas arasında süren ve her geçen gün şiddetini artıran çatışmalara da değindi.

Madonna sahnesinde "Şu anda İsrail ve Filistin arasında yaşananlar açıkçası yürek parçalayıcı ve kimse olanları görmek istemiyor. Çocukların motosikletlerden atıldığını, kaçırıldığını, bebeklerin kafalarının kesildiğini, barış partilerindeki çocukların vurulup öldürüldüğünü görüyorum, dünyada neler oluyor?" demişti.

Ekran Alıntısı

Şarkıcı, tırmanan gerilimden 'korktuğunu ve ürktüğünü' ancak bu konuda konuşmamanın 'sorumsuzluk' olacağını da sözlerine eklemişti.

Bu açıklamalar sonrası Madonna 'yanlı' bulundu ve sosyal medyada tepki çekti. Madonna aldığı tepkiler sonrasında güvenlik endişesi nedeniyle konserlerinde güvenliği artırdı.

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