SON DAKİKA |Abdi İbrahim'in sahibinin oğlu İbrahim Barut ve fenomen Bilal Hancı da gözaltında

Son dakika: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar var. 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilirken; Abdi İbrahim'in yönetim kurulu üyesi İbrahim Barut, Huzur Giyim'in sahibi Abdullah Gençal, gazeteci Mehmet Üstündağ ve fenomen Bilal Hancı'nın gözaltına alındığı açıklandı.

Bilal Hancı

ABDİ İBRAHİM'İN VELİAHTI DA GÖZALTINDA

İbrahim Barut'un ilaç devi Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu olduğu öğrenildi. Barut aynı zamanda Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim kurulu üyesi.

İbrahim Barut - Nezih Barut

3 İSİM İÇİN DE GÖZLATI KARARI VAR

Gözaltı listesinde bulunan 3 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

ÜNLÜLERE YÖNELİK OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması geçen yıl ekim ayından bu yana Türkiye'nin gündeminde yer alıyor.

Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

BİRÇOK İSİM TUTUKLANDI

Birçok ünlü isim soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Ayrıca Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit’in de tutuklu isimler arasında yer alıyor.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SON DALGA OPERASYONDA ÜMİT KARAN DA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında yapılan son operasyonda aralarında eski futbolcu ve spor yorumcusu Ümit Karan'ın da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ümit Karan dahil 13 kişi tutuklanmıştı.

Dokuz şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti