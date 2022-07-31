Madonna: Kadın düşmanı erkekler filmimi yapmaya çalıştı

Efsane popçu Madonna, hayatını konu alan yeni biyografi filmi için kolları sıvadı. Kendisini canlandırması için Julia Garner’ı seçen pop yıldızı, Variety’e verdiği röportajda neden filminin yönetmen koltuğunda oturduğunu açıkladı.

“Elimde çok uzun bir senaryo var benim için bunu kısaltmak oldukça zor” diyen 63 yaşındaki şarkıcı, bu filmi neden yapmak istediğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı, "Olağanüstü bir hayatım oldu ve olağanüstü bir film yapmam gerek. Herkes benim hakkında film yapmaya çalışıyor. Genelde kadın düşmanı erkekler. Bu yüzden ben de “Benim hikayemi benden başka kimse anlatmayacak dedim” ifadelerini kullandı.

AYLARCA DÜŞÜNÜP O İSİMDE KARAR KILINDI

Yakın zamanda ikonik pop şarkıcıyı canlandıracak ismin ‘Ozark’ ve ‘Inventing Anna’ yapımlarıyla tanınan Amerikalı oyuncu Julia Garner olduğu duyurulmuştu. Variety’nin haberine göre onlarca oyuncunun arasında seçilen Garner’ın bu rol için aylardır düşünüldüğü biliniyor.



