Madonna'nın aile fotoğrafı tartışma yarattı! Madonna'nın görüntüsü şoke etti

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, Şükran Günü'nde 6 çocuğuyla bir araya geldi ve toplu aile fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Tüm çocuklarıyla nadiren bir araya gelen 64 yaşındaki Madonna, fotoğrafın açıklamasına "Şükran duyduklarım" yazdı.

Fotoğrafta Madonna'nın çocukları 26 yaşındaki Lourdes Leon, 22 yaşındaki Rocco Ritchie, 17 yaşındaki David Banda, 16 yaşındaki Mercy James ve 10 yaşındaki ikizleri Stelle'yle Estere Ciccone pop yıldızını ortalarına alarak poz verdi.

Independent'in haberine göre, pop yıldızının bazı hayranları aile tablosunu beğeniyle karşılarken bazıları çocukların fotoğraftaki surat ifadelerine dikkati çekti.

Bir kullanıcı, "Siz Addams Ailesi misiniz?" diye yorum yaparken bir başkası da "Bu fotoğraflarda hiç sevinç yok" yazdı.

Madonna'nın başka bir takipçisi de fotoğrafa şu yorumu bıraktı:

"Neden herkes çok mutsuz görünüyor? Çocuklar adına üzüldüm. Yüz ifadeleri çok şey söylüyor."

Bazı takipçiler de Madonna'nın kendisini fotoşopla soktuğu hale hayret etti.

