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Madonna'nın Batman ve Matrix pişmanlığı

10.10.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Madonna, Matrix ve Batman serilerinde kendisine teklif edilen rolleri reddetmekten çok büyük pişmanlık duyduğunu açıklarken, "Kendimi öldürmek istedim" ifadesini kullandı.

Madonna'nın Batman ve Matrix pişmanlığı

Dünyaca ünlü Amerikalı pop yıldızı Madonna, Matrix ve Batman serilerinde kendisine teklif edilen rolleri reddetmekten çok büyük pişmanlık duyduğunu açıkladı.

ABD'li ünlü televizyon programcısı Jimmy Fallon'ın The Tonight Show'una katılan Madonna'ya ilk olarak 1992 yapımı Batman Dönüyor'da (Batman Returns) kendisine teklif edilen Kedi Kadın rolünü reddetmesi soruldu.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, şarkıcı her ne kadar bu kararından pişmanlık duysa da kendisini asıl rahatsız edenin Matrix'te oynamama tercihi olduğunu itiraf etti.

63 yaşındaki pop ikonu programda şu ifadeleri kullandı:

"Kedi Kadın'ı geri çevirdiğim için pişmanım. Bu epey şiddetliydi… Ayrıca Matrix'te de bir rolü geri çevirdim, buna inanabiliyor musun? Kendimi öldürmek istedim. Şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri. İçimdeki ufacık bir parça hayatımdaki o andan pişmanlık duyuyor."

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