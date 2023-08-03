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Madonna'nın kızı Lourdes Leon çıplak fotoğraf çekimiyle olay oldu

03.08.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce ölümden dönen Madonna kadar çocukları da gündeme geliyor. Madonna'nın kızı 26 yaşındaki Lourdes Leon, Avustralyalı moda markası Dion Lee için gerçekleştirdiği çıplak fotoğraf çekiminde annesinin cüretkar izinden gitmeye devam etti

“Popun Kraliçesi” Madonna ve oyuncu Carlos Leon’un 26 yaşındaki kızı Lourdes Leon, cesur pozlarıyla annesinin izinden gitmeye devam ediyor. Leon, son olarak bir Avustralya moda markası için cesur pozlar verdi.

Fotoğrafçı Carlota Guerrero tarafından çekilen karelerde Leon, zincirli deri bikini parçalarının arkasında görülüyor.

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Bir karede de Lourdes, tümüyle çıplak bir şekilde bilgisayarın önünde oturarak poz vermesiyle olay oldu.

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Madonna’nın kızı daha önce de cesur fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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Madonna moda kraliçe yaşında

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