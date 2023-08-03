Madonna'nın kızı Lourdes Leon çıplak fotoğraf çekimiyle olay oldu

“Popun Kraliçesi” Madonna ve oyuncu Carlos Leon’un 26 yaşındaki kızı Lourdes Leon, cesur pozlarıyla annesinin izinden gitmeye devam ediyor. Leon, son olarak bir Avustralya moda markası için cesur pozlar verdi.

Fotoğrafçı Carlota Guerrero tarafından çekilen karelerde Leon, zincirli deri bikini parçalarının arkasında görülüyor.

Bir karede de Lourdes, tümüyle çıplak bir şekilde bilgisayarın önünde oturarak poz vermesiyle olay oldu.



Madonna’nın kızı daha önce de cesur fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

