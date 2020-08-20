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Madonna'nın kızı Lourdes Leon yine kıllarıyla olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 10:18 | Son Güncelleme

ABD'li ünlü şarkıcı Madonna, 62. yaşını kutladığı Jamaika'da tartışma yaratan görüntülere imza atmıştı. Şarkıcının yaşı küçük çocuklarının gözü önünde uyuşturucu kullanması tepki çekmişti. Doğum günü paylaşımlarına devam eden Madonna'nın bu sefer de kızı Lourdes Leon olay oldu.

Madonna'nın kızı Lourdes Leon yine kıllarıyla olay oldu

Pop müziğin efsane ismi Madonna, 62 yaşına girdiği doğum gününü Jamaika’da kutladı. Ünlü şarkıcı festival havasına çevirdiği kutlamalara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Madonna’nın yeni yaşını kutlayanlar arasında 26 yaşındaki sevgilisi Ahlamalik Williams, çocukları Lourdes Leon (23), David Banda (15), Mercy James (14) ve 7 yaşındaki ikizleri Estere ile Stelle de yer aldı.

Madonna’nın paylaşımlarında uyuşturucu madde kullandığı görülürken, pek çok kullanıcı ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.
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Tüm bu görüntüler olay olurken Madonna'nın kızı Lourdes Leon ile verdiği pozda sosyal medyada çok konuşldu. Sık sık koltukaltı kıllarıyla gündeme gelen Leon yine aynı şekilde bol kıllıydı. Bacak ve koltuk altı kıllarını almayan Lourdes Leon bu haliyle verdiği pozlarla olay oldu.

Madonna da bir dönem tıraşsız koltuk altıyla objektiflere poz vermişti.

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