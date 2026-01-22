Müstehcenlik suçlamasıyla yargılanmıştı! Merve Taşkın ülkeyi terk etti

Sosyal medyada paylaştığı içerikler nedeniyle hakkında pek çok soruşturma açılan fenomen Merve Taşkın, son olarak müstehcenlik suçlamasıyla ifadeye çağırılmıştı.

Merve Taşkın şimdi de ülkeyi terk ettiğini açıkladı. Son dönemde yaşadığı psikolojik baskıya dayanamadığını belirten Taşkın, 'Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum' ifadelerini kullandı.

Merve Taşkın çektiği videoda; "Psikolojim o kadar bozulmuştu ki geceleri uyuyamıyordum. Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum. Eğer gece beni gözaltına almaya gelirlerse diye yatağımın kenarına hep kıyafet koyuyor, ben evde yokken aç kalmasın diye kedim için etrafa mama ve su bırakıyordum." dedi.

Yaşadığı bu "tükenmişlik" halinden kurtulmak için ani bir karar aldığını belirten Taşkın, gidiş sürecini şu sözlerle anlattı:

"Günlerimi böyle geçiremeyeceğimi fark edip kendime doğum günü hediyesi olarak tek yön gidiş bileti aldım ve gittim. Hiçbir planım yok. Yaptığım seçimin sonucu ne olur bilmiyorum ama hiç denememek bana daha kötü hissettiriyordu. Seni özleyeceğim Türkiye."

Taşkın, paylaşımını Türkiye'ye veda ederek sonlandırırken, yeni hayatına dair henüz bir rota belirlemediğini de sözlerine ekledi.