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Madonna'nın yatak pozları şoke etti! Sansürsüz paylaştı

25.11.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pop müziğin kraliçesi olarak gönüllere taht kurmuş Madonna yıllardır her adımıyla konuşuluyor. Madonna yatak pozlarıyla herkesi şoke etti ve gündem oldu.

Madonna'nın yatak pozları şoke etti! Sansürsüz paylaştı

'Pop'un Kraliçesi' olarak taçlandırılan Madonna, kariyerinin başından beri her adımıyla olay olan dünyaca ünlü bir isim. Kendisi gerek şarkıları, gerek sansasyonel sahne şovları, gerekse çarpıcı açıklamaları ile gündemden hiç düşmedi ve 80'lerden beri pop müziğe yön veren bir ikon haline geldi.

63 yaşındaki şarkıcı verdiği son yatak pozlarıyla herkesi şoke etti. Siyah file çorabı ve topuklu ayakkabısıyla yatağın içinde görünen Madonna göğüs ucunu açıp sansürlemeden paylaştı.

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Sık sık tartışılan kalçasını da göstermekten çekinmeyen Madonna tepki çekti. Paylaşımına "Melek beni izliyor" diyen ünlü popçuya "Senin için fazla mesai yapmalı" yorumları yağdı.

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Madonna'nın yüzüne yapılan photoshop da yorumlarda öne çıktı. Madonna'ya çoğu takipçisi "Neden bu pozlar neden?" yorumlarında bulundu.

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Madonna geçtiğimiz günlerde de Marilyn Monroe'nun 36 yaşında hayatını kaybetmeden önce verdiği son pozları vermişti.

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Madonna'nın yanında telefon ve uyku ilaçlarıyla bir otel odasının yatağında poposu açık halde uzandığı fotoğraflar kısa sürede tepki toplamıştı.

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