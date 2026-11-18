Son olarak TRT 1’de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Zağanos Paşa olarak rol alan Sinan Albayrak ailesiyle umreye gitti.

Eşi Seda Albayrak ve oğluyla kutsal topraklara giden oyuncu, ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak şunları yazdı:

"Sen davet ettin biz geldik. Sen kabul eyle. Her yere gider, her yerin reklamını yaparız.. Sana karşı mahcubuz. Sana vardık, vardığımızı duyurduk. Duası olan buyursun. Bundan öte görülecek bundan güzel bir mekan yoktur. Tertemiz dönmeyi nasip et Allah’ım."

OĞLUNUN KÂBE RÜYASI ETKİLEDİ

Sinan Albayrak, geçtiğimiz günlerde 4 yaşındaki oğlu Taymin'in gördüğü ilginç rüyayı anlattığı bir videoyu takipçileriyle paylaşmıştı. Küçük Taymin, rüyasında iki arının kendisini Kâbe'ye götürdüğünü, Kâbe'nin etrafında yedi kez döndükten sonra camide namaz kıldığını anlatmıştı.



Taymin, eve döndüğünde ise arıların kendisine Kur'an-ı Kerim açtığını ve yazıları okuduğunu söylemişti.