SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Madrid derbisinde kazanan Atletico! Arda Güler'e büyük şok

LaLiga'nın 7. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Üç golün çıktığı Madrid derbisinde Real Madrid 52. dakikada Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Madrid derbisinde kazanan Atletico! Arda Güler'e büyük şok
Burak Kavuncu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İspanya'da haftanın en önemli karşılaşmasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Atletico Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılarak zirve yarışında önemli bir üç puan aldı.

İKİNCİ YARIDA ÜÇ GOL ÇIKTI

Madrid derbisinde kazanan Atletico! Arda Güler e büyük şok 1

Madrid derbisinin ilk 45 dakikasında iki takım da skoru değiştiremedi. Karşılaşmanın 52. dakikasında Real Madrid savunmacısı Dean Huijsen, ceza sahası içerisinde yaptığı faulün ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu pozisyonun hemen ardından Atletico Madrid penaltı kazandı. Alejandro Grimaldo, 53. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

Atletico Madrid, ilk golden yalnızca 5 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Jonathan David'in kaydettiği golle skor 2-0'a geldi.

RÜDİGER SON DAKİKADA UMUTLANDIRDI

Madrid derbisinde kazanan Atletico! Arda Güler e büyük şok 2

Real Madrid, karşılaşmanın son bölümünde farkı azaltmayı başardı. Oyuna sonradan dahil olan Antonio Rüdiger, 89. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Atletico Madrid derbiden 2-1 galip ayrıldı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Madrid derbisinde kazanan Atletico! Arda Güler e büyük şok 3

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, Atletico Madrid karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Genç yıldız, takımının ikinci yarıda 10 kişi kalmasının ardından teknik heyetin yaptığı değişiklikle oyundan alındı.

Jose Mourinho, Arda Güler'in yanı sıra Vinicius Jr.'ı da kenara alarak yerlerine Yan Diomande ve Antonio Rüdiger'i sahaya sürdü.

ATLETİCO MADRİD ZİRVE YARIŞINDA AVANTAJ YAKALADI

Madrid derbisinde kazanan Atletico! Arda Güler e büyük şok 4

Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 16'ya yükselterek Real Madrid'i geride bıraktı ve ikinci sıraya yerleşti. İkinci mağlubiyetini alan Real Madrid ise 15 puanda kaldı ve haftayı üçüncü sırada tamamladı.

Lider Barcelona'nın 21 puanı bulunurken Atletico Madrid zirvenin 5, Real Madrid ise 6 puan gerisinde yer aldı.

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Amedspor'dan Beşiktaş'a şok! İki kez 30 metreden avladıAmedspor'dan Beşiktaş'a şok! İki kez 30 metreden avladı
Eyüpspor'da 8-0'lık mağlubiyet sonrası istifa!Eyüpspor'da 8-0'lık mağlubiyet sonrası istifa!
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Atlético Madrid Arda Güler real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

Türk aday önde; başbakan koltuğundan olabilir

Türk aday önde; başbakan koltuğundan olabilir

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Oğuzhan Koç konseri yarıda kesti: "Kimin torpillisisin sen?"

Oğuzhan Koç konseri yarıda kesti: "Kimin torpillisisin sen?"

Tera, Pusula, Hedef ve Bulls yöneticilerinin banka hesapları mercek altında

Tera, Pusula, Hedef ve Bulls yöneticilerinin banka hesapları mercek altında

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.