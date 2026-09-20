Madrid derbisinde kazanan Atletico! Arda Güler'e büyük şok

İspanya'da haftanın en önemli karşılaşmasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Atletico Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılarak zirve yarışında önemli bir üç puan aldı.

İKİNCİ YARIDA ÜÇ GOL ÇIKTI

Madrid derbisinin ilk 45 dakikasında iki takım da skoru değiştiremedi. Karşılaşmanın 52. dakikasında Real Madrid savunmacısı Dean Huijsen, ceza sahası içerisinde yaptığı faulün ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu pozisyonun hemen ardından Atletico Madrid penaltı kazandı. Alejandro Grimaldo, 53. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

Atletico Madrid, ilk golden yalnızca 5 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Jonathan David'in kaydettiği golle skor 2-0'a geldi.

RÜDİGER SON DAKİKADA UMUTLANDIRDI

Real Madrid, karşılaşmanın son bölümünde farkı azaltmayı başardı. Oyuna sonradan dahil olan Antonio Rüdiger, 89. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Atletico Madrid derbiden 2-1 galip ayrıldı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, Atletico Madrid karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Genç yıldız, takımının ikinci yarıda 10 kişi kalmasının ardından teknik heyetin yaptığı değişiklikle oyundan alındı.

Jose Mourinho, Arda Güler'in yanı sıra Vinicius Jr.'ı da kenara alarak yerlerine Yan Diomande ve Antonio Rüdiger'i sahaya sürdü.

ATLETİCO MADRİD ZİRVE YARIŞINDA AVANTAJ YAKALADI

Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 16'ya yükselterek Real Madrid'i geride bıraktı ve ikinci sıraya yerleşti. İkinci mağlubiyetini alan Real Madrid ise 15 puanda kaldı ve haftayı üçüncü sırada tamamladı.

Lider Barcelona'nın 21 puanı bulunurken Atletico Madrid zirvenin 5, Real Madrid ise 6 puan gerisinde yer aldı.