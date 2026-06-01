1 Haziran Pazartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Pazartesi akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte kanalların güncel yayın akış bilgileri...

Öznur Yaslı İkier

1 Haziran pazartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 3'te 3
  • 01:30 - 05:40 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 05:40 - 06:30 Turgay Başyayla ile...
  • 06:30 - 09:15 Balkan Ninnisi
  • 09:15 - 10:30 Adını Sen Koy
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:00 Seksenler
  • 14:00 - 16:30 Benim Adım Melek
  • 16:30 - 17:45 Mutfağın Elçileri
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

  • 01:45 - 04:00 Daha 17
  • 04:00 - 04:30 5N 1K
  • 04:30 - 06:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 06:00 - 09:00 Daha 17
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Daha 17
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 01:30 - 02:45 İyi Aile Çocuğu
  • 02:45 - 04:00 Kapıcılar Kralı
  • 04:00 - 06:00 İnatçı
  • 06:00 - 08:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 08:15 - 10:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10:00 - 12:30 Bahar
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:45 - 02:30 Aramızda Kalsın
  • 02:30 - 04:00 İstanbullu Gelin
  • 04:00 - 05:00 Türk Müziği
  • 05:00 - 07:00 Baba Ocağı
  • 07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 23:00 Sevdiğim Sensin
ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 03:00 Kuruluş Orhan
  • 03:00 - 05:30 Ateş Kuşları
  • 05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 19:45 ATV Ana Haber
  • 19:45 - 20:30 Milli Maça Doğru
  • 20:30 - 22:40 Türkiye - Kuzey Makedonya

TV8 Yayın Akışı

  • 02:30 - 05:15 Gazete Magazin
  • 05:15 - 06:30 Gençlik Rüzgarı
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
  • 12:30 - 16:00 Survivor Ekstra
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

