02 Ağustos Cumartesi 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Hafta sonunu evde geçirmek isteyen dizi severler için 2 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanacak diziler merak konusu oldu. Ulusal kanallarda yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak yapımların listesi haberimizde…

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 01:30

Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Gündem Ötesi, rutinin dışına çıkıyor ve tüm merak edilenleri araştırıyor. Dinler tarihi, evrenin gizemi, küresel ısınma, komplo teorileri, astronomi, sağlıklı yaşam metotları ve alternatif tıp gibi birbirinden ilginç konuların araştırıldığı programda, dünyanın gizemli tarihinin izi sürülüyor.

01:30 - 01:50

Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

Gündem Ötesi, rutinin dışına çıkıyor ve tüm merak edilenleri araştırıyor. Dinler tarihi, evrenin gizemi, küresel ısınma, komplo teorileri, astronomi, sağlıklı yaşam metotları ve alternatif tıp gibi birbirinden ilginç konuların araştırıldığı programda, dünyanın gizemli tarihinin izi sürülüyor.

01:50 - 04:30

Leyla ile Mecnun

Aynı gün, aynı hastanede dünyaya gelen iki bebek beşik kertmesi yapılır. Çocuklar, isimlerini efsane âşıklar Leyla ve Mecnun'dan alırlar. Aradan yirmi beş yıl geçmiştir... Leyla ile Mecnun'un birbirlerinden haberi yoktur. Bir sabah, ailesi Mecnun'a durumu anlatır ve Leyla'yı istemeye giderler. Ziyaret, iki ailenin tartışmasıyla sonlanır. Ancak Mecnun, Leyla'yı görür görmez âşık olmuştur. Onunla tanışmak ve onu etkilemek isteyen Mecnun, bir gece rüyasında Aksakallı Dede'yi görür. Aksakallı Dede'nin rüyalarından çıkıp Mecnun'la beraber yaşamaya başlamasıyla durumlar iyice karışır.

04:30 - 05:35

Seksenler

Klasik bir Türk ailesinin yaşamını konu alan eğlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki değişim, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayı, merdaneli makineyi, pul yapıştırıp yolladığımız mektupları, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalı yakaları, sokaklarda koşturarak sürdüğümüz telli arabaları, misket dolu torbaları ilk defa bu dizide görecek.

05:35 - 06:20

Hayallerinin Peşinde

Hayallerinin Peşinde programında, cesurca girişimleriyle kendi hikayelerinin başkahramanı olan kadınların başarı yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Tüm zorlukları aşan, inatçı, hayalperest kadınlar... Devletin desteği ile büyüyen, bulunduğu coğrafyaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bu kadınlar birçok insana ilham veriyor. Onların inançla ulaştıkları başarının mutluluğuna sizler de ortak olun.

06:20 - 07:55

Yedi Numara

Birbirlerini çok seven Vahit ve Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Çok istemelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamazlar. Ahşap evlerini öğrenci gençlere kiralayarak, onlara bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar. Yedi numaralı ahşap evin üst katını büyük şehirden gelen dört kız öğrenci tutar. Katıksız taşralı üç delikanlı da alt kata yerleşir. Dört şehirli genç kız ile üç köylü delikanlı aynı çatı altında yaşamak için komik bir uğraş verirler.

07:55 - 10:30

Hayatımın Neşesi

Aileye yeni gelen gelin adayı Aylin’in bir anda ortaya çıkmasıyla bir dizi yanlış anlaşılmalar silsilesinin ardından Neşe hayatını sorguluyor. Ve hayallerini gerçekleştirmek için hiç de geç olmadığını fark ediyor. Fakat bu seferki yeni deneyimi, üniversiteden eski bir arkadaşı olan ve Neşe'ye karşı bazı kırgınlıkları olan Profesör Sevda'nın karşısına çıkaracağı zorluklarla dolu bir mücadele başlatıyor.

10:30 - 12:15

Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 2: Dinozorlar Çağı

Nasreddin Hoca ve çocuklar, yaşadıkları şehre bir dinozor araştırma ekibinin geldiğini öğrenir. Kötü niyetli kişilerden kaçan araştırma ekibinin üyesi Selim, yanlışlıkla dinozor çağına yolculuk eder. Kalan dinozor yumurtalarını bulan Cemil çocuklar, yumurtanın içinden çıkan bebek T-Rex ile baş başa kalır. Yumurtaları korumak ve Selim'i korumak zorunda olan ekip, Nasreddin Hoca'nın rehberliğinde Selim'i bulmak ve T-Rex'i kendi zamanına geri götürmek için zorlu bir maceraya atılır.

12:15 - 13:50

Yeşil Deniz

1990'lı yıllarda, Ege'de Yeşilova isimli kasabada yaşayan naif, komik ve büyük hayalleri olan küçük insanların hikâyesi konu alınıyor.

13:50 - 16:55

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

16:55 - 19:00

Kurt ve Aslan

Genç bir piyanist olan 20 yaşındaki Alma, büyükbabasının vefatının ardından Kanada'daki ıssız adada yer alan çocukluk evine geri döner. Burada karşılaştığı yaralı bir kurt ve aslan yavrusu, hayatını beklenmedik şekilde değiştirir. Alma, bu iki farklı vahşi hayvanı iyileştirip büyütürken aralarında derin bir bağ kurulur. Ancak birlikte kurdukları bu huzurlu dünya, sırlarının açığa çıkmasıyla tehdit altına girer.

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Pembe Panter 2

Sakarlığıyla amirlerini, dostlarını ve düşmanlarını çileden çıkaran Clouseau, bu kez çalınan efsanevi Pembe Panter Elması'nın peşine düşer. Fransız polis teşkilatından Şef Müfettiş Dreyfus, istemeyerek de olsa Clouseau'yu uluslararası dedektiflerden oluşan özel bir ekibe dahil eder. Clouseau ve ekibi, hem hırsızların peşine düşer hem de çalınan değerli hazineyi bulmak için tehlikeli bir maceraya atılır.

22:30 - 23:50

Savaş Gemisi

Teğmen Alex Hopper, Amerikan donanmasına bağlı John Paul Jones gemisinde görev yapmaktadır. Ağabeyi Stone Hopper ise USS Sampson’un kaptanıdır. Alex, orduda fizyoterapist olarak çalışan Sam ile nişanlıdır; Sam’in babası ise her iki kardeşin de komutanı olan Amiral Shane'dir. Bu ekip, dünyayı tehdit eden üstün bir güce karşı denizden, karadan ve havadan verilen zorlu bir direnişin parçası olur.

23:50 - 01:05

3'te 3

Başarılı programları ile bilinen Pelin Çift’in sunduğu bilgi yarışması 3'te 3'te, Prof. Dr. Tufan Gündüz yorumları ve yarışmacılara yaptığı yardımlarla programa renk katmaya devam ediyor. Büyük ödülün 500.000 lira olduğu yarışmada yarışmacıların kazanmak için yapmaları gereken tek şey ise üst üste üç soruyu doğru cevaplayarak 3’te 3 yapmak... Yarışmacılara her 3’te 3 ten sonra “Tamam mı, devam mı?” sorusu soruluyor. “Tamam” diyen yarışmacı doğru cevapladığı son sorunun ödül miktarını alarak yarışmadan ayrılabiliyor. “Devam” diyen yarışmacı ise daha yüksek bir ödül miktarına ulaşmak için yarışmaya devam edebiliyor. Ayrıca yarışmacı yarışmanın herhangi bir anında önünde bulunan kırmızı butona basarak yarışmayı kendisi için sonlandırabiliyor. Yarışmacı böylelikle 3’te 3 yaparak ulaştığı son ödül rakamının yarısını kazanarak yarışmadan ayrılıyor.

KANAL D Yayın Akışı

00:45 - 01:30

Pi'nin Yaşamı

Pi Patel, Hindistan’daki egzotik bir hayvanat bahçesinden Pasifik’e uzanan yolculuğunda yaşadığı gemi kazasının ardından bir sandalda bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan ve üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ile mahsur kalır. Bu enteresan dörtlünün arasında hayatta kalma savaşı verirken, zekası sonucu besin zincirine kurban gitmemeyi başarır ve sonunda kaplan ile baş başa kalır. Dev kaplana yem olmamak için hayvanla anlaşmanın ve yakınlaşmanın yollarını bulur…

01:30 - 02:30

Hava Operasyonu

Rus ajanların, ticari bir Amerikan jetini kaçırarak onu Washington D.C. yakınlarındaki bir nükleer enerji santraline çarpmayı planlaması, Doğu sahilini harap edecek nükleer serpinti ile sonuçlanacaktır. Hava Kuvvetlerinin uçağı indirmek için çok az zamanı olduğundan uçaktaki yolcular ve mürettebat, teröristleri çok geç olmadan durdurmak için kendi askeri ve sivil eğitimlerine güvenmek zorundadır.

02:30 - 04:45

Zalim İstanbul

Lojistik sektörünün devlerinden, Agah Karaçay çocukluğunda geçirdiği kaza nedeni ile tekerlekli sandalyeye mahkum kalan yeğenine memleketinden bir gelin aramaktadır. Teklif evin yadigarı tarafından memleketlisi, babaanne Neriman'a ulaşır. Neriman, memleketlisi Seher’i ikna etmek için usta bir düzenbazlığa girişir...

04:45 - 07:00

Kuzey Güney

Kuzey ve Güney, pusuladaki iki farklı yön gibi, karakterleri ve hayalleriyle de farklı iki kardeştir. Birbirlerine olan bağlılıkları dışında tek ortak noktalarıysa, babaları Sami’nin işlettiği simit fırınına sığamayacak kadar büyük hayallerinin olmasıdır. Ancak iki kardeşin hayallerinin gerçeğe dönüşebilmesi için kaderlerini de değiştirmeleri gerekecektir.

07:00 - 08:30

Yabancı Damat

Gaziantep'in ünlü baklavacısı Kahraman Usta'nın kızı Nazlı, Ankara da üniversite eğitimini bitirmiş memleketine dönmüştür. Nazlı yakışıklı, yabancı bir gençle tanışır. Bu genç, ailesi İstanbul'dan Atina'ya göç etmiş Niko adında bir Yunanlıdır. Nazlı ve Niko birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Ancak Niko'nun ailesi Türklerden, Nazlı'nın ailesi de Yunanlılardan pek hoşlanmamaktadır...

08:30 - 09:45

Konuştukça

Sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptığı programda sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey konuşuluyor.

09:45 - 13:00

Magazin D Cumartesi

Ünlülerin en özel sırları, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz röportajlar, magazin dünyasındaki en son gelişmeler ekrana geliyor.

13:00 - 14:45

Kara Murat Şövalyeye Karşı

Kara Murat içinde büyük bir intikam hırsı ile büyür. Carlos Mehmet'i Hristiyan olarak yetiştirip Osmanlılar'a karşı kullanacaktır. Adını da değiştirip Marc koymuştur. Marc büyüdüğünde Türk köylerine baskınlar düzenler ve Türkler'e işkenceler yaptırır. Carlos ve şövalyeleri Rumeli Beylerbeyi Karaca Paşa'yı öldürmek için saldırıya geçer. Karaca Paşa'nın kızı kaçarken yakalanırsa da Türkler kızı kurtarır. Bu baskın sonucu Karaca Paşa esir düşer. Fatih, Paşa'yı kurtarmak için Kara Murat'ı görevlendirir. Kara Murat görevini sürdürürken Marc ile karşılaşır ve onun kardeşi Mehmet olduğunu anlar. Marc'ın kılığına girerek Carlos'un sarayına sızar. Zerdus ile adamlarından yardım alarak saraydaki Türk esirleri kurtarır.

14:45 - 16:30

Kara Murat Şövalyeye Karşı

Kara Murat içinde büyük bir intikam hırsı ile büyür. Carlos Mehmet'i Hristiyan olarak yetiştirip Osmanlılar'a karşı kullanacaktır. Adını da değiştirip Marc koymuştur. Marc büyüdüğünde Türk köylerine baskınlar düzenler ve Türkler'e işkenceler yaptırır. Carlos ve şövalyeleri Rumeli Beylerbeyi Karaca Paşa'yı öldürmek için saldırıya geçer. Karaca Paşa'nın kızı kaçarken yakalanırsa da Türkler kızı kurtarır. Bu baskın sonucu Karaca Paşa esir düşer. Fatih, Paşa'yı kurtarmak için Kara Murat'ı görevlendirir. Kara Murat görevini sürdürürken Marc ile karşılaşır ve onun kardeşi Mehmet olduğunu anlar. Marc'ın kılığına girerek Carlos'un sarayına sızar. Zerdus ile adamlarından yardım alarak saraydaki Türk esirleri kurtarır.

16:30 - 19:00

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar bu hafta kamerasını Bali'ye, Eski Delhi ile Pattaya'ya çeviriyor. Endonezya'nın cennet adası Bali'den ilginç görüntüler ekrana geliyor.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Mahalleden Arkadaşlar

Selçuk ailesiyle birlikte İstanbul'un küçük bir mahallesinde yaşamaktadır. Selçuk'un tek hayali, mahallenin reisinin arkadaş grubuna girebilmektir. İdolü olarak gördüğü İsmet'in gözüne girip, çetesine katılmak isteyen Selçuk, bu amaçla yakın arkadaşlarıyla birlikte bir çete kurar. Mahallenin altını üstüne getiren Selçuk ve arkadaşları bu süreçte kendilerini türlü maceraların içinde bulur.

22:15 - 00:45

Çiçero

İlyas Bazna, 2. Dünya Savaşı sırasında Ankara’daki İngiliz Büyükelçiliği’nde uşak olarak çalışmaktadır. İçeriden birçok bilgiye ulaşabilen Bazna, Almanlar için casusluk yapmaya başlar ve kendisine “Çiçero” kod adı verilir. İlyas Bazna savaşın seyrini değiştirmesine rağmen T4 uygulamasıyla engellilerin gaz odalarına gitmelerine, iğneyle uyutulmalarına engel olamaz.

NOW Yayın Akışı

01:45 - 03:45

Aşk Mantık İntikam

Esra'nın hayatı o gün gördüğü bir gazete haberi ile alt üst olur. Bir yıl önce ayrıldığı eski kocası milyon dolarlık bir şirketin sahibi olmuştur ve artık çok yakışıklı ve karizmatik görünmektedir. Boşandıktan bir yıl sonra yolları tekrar kesişen Ozan ve Esra birbirlerine karşı hala öfke doludur. Esra kırılan gururunu onarmak için Ozan’ı tekrar kendisine aşık etmeye karar verir.

03:45 - 04:45

İnadına Aşk

Her şey Karadenizli bir ailenin kızı olan Defne’nin, Aras Teknoloji’nin yakışıklı ve çapkın patronu Yalın’ın yanında işe girmesiyle başlar. Tamamen zıt karakterler olan Defne ve Yalın’ın birbirlerinden nefret etmesi ve sürtüşmeleriyle başlayan hikaye, Defne’nin maço ağabeyi Çınar’ın müdahaleleriyle iyice karışır. Ama asıl cümbüş, Çınar’ın Yalın’ın kız kardeşi Yeşim’e aşık olmasıyla kopacaktır!

04:45 - 06:15

Son Yaz

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı Selim Kara’nın bizzat koruması… Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır. Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgar, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

06:15 - 08:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

08:30 - 10:00

Çalar Saat Hafta Sonu

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

10:00 - 13:00

Kirli Sepeti

Yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan; aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesi...

13:00 - 16:15

Yasak Elma

Çağatay’ın Doğan’a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay’dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

16:15 - 19:00

Şevkat Yerimdar

Paris’ten İstanbul’a dönen güzeller güzeli Esin ayağının tozuyla önce Şevkat’in arabasını çarpa çarpa ufalar, daha sonra buna ufak bir kaza daha ekleyerek Şevkat’in başını yarar. Şevkat ve Esin arasında komik aşk macerası böyle başlar. Esin öyle bir kızdır ki, türlü sakarlıkları ve dik başlılığıyla Şevkat’in sinirlerini tavana çıkarır, temiz kalbi ve can yakan güzelliğiyle onu dibe vurdurur. Bütün bu maceralar öyle bir mahallede cereyan eder ki, zaten başka yerde olamaz dersiniz.

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:45

Ailenin Şerefi

Hayatı boyunca ailesini arayan Şeref'in ailesinin onu bulmasıyla bütün hayatı değişir. Şeref aslında Midyat'ın önde gelen ailelerinden birinin çocuğudur. İftira yüzünden babası cezaevine atılan Şeref, ailenin başına geçip babasını cezaevinden çıkarmaya çalışırken başına birbirinden komik olaylar gelir.

22:45 - 01:30

Şevkat Yerimdar

Paris’ten İstanbul’a dönen güzeller güzeli Esin ayağının tozuyla önce Şevkat’in arabasını çarpa çarpa ufalar, daha sonra buna ufak bir kaza daha ekleyerek Şevkat’in başını yarar. Şevkat ve Esin arasında komik aşk macerası böyle başlar. Esin öyle bir kızdır ki, türlü sakarlıkları ve dik başlılığıyla Şevkat’in sinirlerini tavana çıkarır, temiz kalbi ve can yakan güzelliğiyle onu dibe vurdurur. Bütün bu maceralar öyle bir mahallede cereyan eder ki, zaten başka yerde olamaz dersiniz.

SHOW TV Yayın Akışı

00:00 - 02:00

Görümce

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkün, onu herkesten kıskanan bir kadındır. Ondan ayrılmak istemediği için kardeşini birlikte yaşamaya zorlamıştır. Ancak bir gün Ahmet, Deniz ile tanışır, güzel kadına aşık olan Ahmet kısa süre sonra evlilik teklif eder. İşlerin ciddiye bindiğini fark eden Yeliz ise, Ahmet'in daha önceki sevgililerine yaptığı gibi Deniz'e de hayatı dar etmeye karar verir. Deniz müstakbel görümcesine karşı son derece iyi niyetli davranmaktadır, ancak Yeliz'in kıskançlığı, kardeşini kaptırmama konusundaki inadı komik olaylara yol açacaktır.

02:00 - 03:30

Rüyanda Görürsün

Engin, başarıya, güce ve lüks yaşama değer veren bir iş insanıdır. Orta sınıf bir ailenin kızı olan hayalperest Pelin ise, kendisini olduğu gibi kabul edecek doğru kişiyi beklemesi gerektiğini düşünür. Engin ve Pelin'in yolu bir partide kesişir. Gecenin sonunu hatırlamayan ikili, kendilerini iki yıldır evli oldukları bir rüyanın içinde bulurlar. Tamamen farklı karakterlerde olan Engin ve Pelin, birbirlerine tahammül etmekte zorlanır. İçine düştükleri kabustan kurtulmanın yolunu arayan Engin ve Pelin, bu süreçte birbirlerine yakınlaşmaya başlar.

03:30 - 06:00

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

06:00 - 08:00

Siyah Kalp

Daha bebekken anneleri tarafından terk edilen Nuh ve Melek yaşadıkları zorlu çocukluğun intikamını almak için Kapadokya'ya anneleri Sumru'nun izini sürmeye gider. Nuh ve Melek, annelerini bulmak için geldikleri Kapadokya'da Şansalan ailesi ve gerçekleriyle tanışır. Geçmişin hesabını sormak isteyen iki genç bambaşka bir hayata adım atar. İki kardeşin var olma mücadelesi yeniden başlar.

08:00 - 10:00

Vurun Kahpeye

Kurtuluş Savaşı sırasında işgalci düşman kuvvetlerine karşı çıktığı halde, bir iftira sonucu padişah yanlılarınca linç edilen öğretmen Aliye'nin dramı...

10:00 - 13:00

Cumartesi Sürprizi

Magazin ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile ilgili en yeni gelişmeler, dizi sektöründe olan biten her şey Cumartesi Sürprizi'nde...

13:00 - 15:30

Yıldızlar da Kayar

Söyledikleriyle magazin gündeminden inmeyen Popstar Berkcan, yaşadığı talihsiz bir olayın ardından sosyal medyada linç edilir. Kamuoyu baskısı üzerine mahkeme, Berkcan'ı ışıltılı hayatından ve teknolojiden uzak olacağı bir köyde altı ay yaşamaya mahkum eder. Oldukça sıkıntılı günler geçiren Berkcan'ın köyde tek tanıdığı öğretmen Zeynep ve onun kız kardeşidir.

15:30 - 18:25

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

23:45 - 01:30

Mutluluk Zamanı

Mert, müşterilerini hayata karşı ayakları dimdik yere basan insanlara dönüştüren 'mutluet.com.tr ' şirketinin sahibidir. Geçmişiyle yüzleşmeden kendi mükemmel hayatını yaratan Mert ve tüm hayatını geçmişinde yaşadıkları üzerine kuran Ada'nın yolları sürpriz bir şekilde kesişir. Mert'in hayatı Ada'yı tanıdıkça değişmeye başlar. Mert'i tanıdıkça ona aşık olan Ada ise ne kadar duygularına engel olmaya çalışsa da başarılı olamaz. Kendisini hep kaybeden biri olarak gören Ada'nın ağabeyi Tarık'ın hayatı ise Mert'le tanıştığında bambaşka bir hal alır. Fakat ne Cengiz'in Mert'in kız kardeşine aşık olduğundan haberi vardır; ne de Ada'nın abisinin Mert'ten çapkınlık dersleri aldığından.

STAR TV Yayın Akışı

ATV Yayın Akışı

01:20 - 03:20

Sonsuz Aşk

Zeynep, kardeşiyle kurduğu düzende, küçük mutluluklarla yaşamını renklendiren bir karakterken, Can ise genç yaşta profesör olan bir cerrahtır. İlk bakışta hiçbir ortak noktaları yokmuş gibi görünen Can ve Zeynep, beklenmedik bir şekilde birbirlerinin hayatlarına dâhil olduklarında, aşılması zor engelleri de beraberinde getiren sonsuz bir aşkın içine düşerler.

03:20 - 05:20

Bir Gece Masalı

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşkları konu ediliyor.

05:20 - 07:00

Ateş Kuşları

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık ve soğuk... Sokak çocuklarının kaderi ya cezaevidir ya da mezar... Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Bu hikaye, kendilerine “Köksüzler” diyen beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlıyor. Ateş kuşları, “Köksüzler”in acı ve zorluklarla örülü kaderlerine karşı dimdik durmaya çalışırken umut dolu bir aileye “Ateş kuşlarına” dönüşme öyküsüdür.

07:00 - 09:00

Gençliğim Eyvah

Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu olaylar konu ediliyor. Gençliğim Eyvah; aşkların, büyük sırların ve beceriksizce çevirilen entrikaların komedisi...

09:00 - 12:00

Zembilli

Zembilli kasabası, Murad'ın askerden izine gelmesiyle bayram yerine döner. Murad'ın kardeşi Fidan uzun zamandır, gizli saklı, Murad'ın can dostu Adem'e sevdalıdır. Adem'den tek isteği abisine ilişkilerini söylemesidir, saklamaktan yorulmuştur. Murad kasabaya döndüğünde, sevdalı olduğu Esma'ya görücü geldiğini öğrenir. Gitmeden önce söz kesmek ister ama Esma'nın babasının bir şartı vardır, Torosların namlı pehlivanı Balaban'ı yenerse, kızını verecektir. Kasabanın en havalı kızı Gülnur'a âşık olan, Murad ve Adem'in can kardeşi Fırıncı Kadir, aldığı bir mektupla Gülnur'u kaçırma planları kurmaya başlar. Harama el uzatmayan, naif kalbi ve kaygılarıyla Müezzin Vahit'i de bu plana dahil eder.

12:00 - 14:00

Orman Çocuğu

Mowgli, bebekken geldiği ormanda kurtlar tarafından büyütülmüş, siyah panter Bagheera'nın akıl hocalığıyla çok şey öğrenmiş bir çocuktur. Ancak insanlardan hoşlanmayan Bengal kaplanı Shere Khan, onu ormanda istemeyince evi, bildiği tek yeri terk etmek zorunda kalır. Yolculuk boyunca birbirinden değişik yaratıklarla ve durumlarla karşılaşan Mowgli, kendini keşfetmek yolunda çok daha fazlasını öğrenecektir.

14:00 - 16:00

Güven Bana

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın bu haftaki yarışmacı koltuğunda başarılı iki sunucu Asuman Krause ve Alper Ateş yer alacak. Asuman Krause ve Alper Ateş, Güven Bana deyip, bağlılıklarını dile getirecekler. Bu ikili arasında para mı kazanacak yoksa güven mi?

16:00 - 19:00

Aile Saadeti

Konakta bu kez geçmişin gölgesi kazılır. Rauf'un gecenin karanlığında toprağa emanet ettiği bir sır, yıllar sonra yeniden kendini hatırlatır. Bu gizem sadece bahçede değil konaktakiler arasında da yeni bir gerilim yaratır. Gönül, Murat'tan gelen beklenmedik iltifatlarla şaşkın ama mutludur. Aynı zamanda Murat hayatını toparlarken ona verilen bir pasaport Gönül hakkında yeni soruları da beraberinde getirir. Tülay, konaktaki kahramanlığı ile Altın Maşrapa ödülüne layık görülürken Maya'nın bu anı sosyal medyada paylaşmasıyla anne kız arasında komik ama gergin bir çatışma başlar.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:20

Vanguard

Tang Huating, Vanguard isimli, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansının kurucusudur. Bir gün iş insanı Qin’in kızı bir grup terörist tarafından kaçırıldığında Vanguard ekibi, genç kızı kurtarmak için harekete geçer. Ancak görev sırasında işler ters gider ve Qin de teröristlerin eline geçer. Tang sadece müşterisini değil, birçok insanın hayatını kurtarmak için ekibin başına geçer.

22:20 - 00:30

Gece ve Gündüz

Kardeşinin nikahına gitmek üzere uçağa binen June, Roy Miller adlı yakışıklı bir adamla tanışır. Roy ile muhabbet etmeye başlar. Ancak uçak aniden bir mısır tarlasına düşer. İkiliden başka hayatta kalan kimse yoktur. June, Roy'un sıradan biri olmadığını anlar. Roy, profesyonel bir ajandır ve ihanet ettiği gerekçesiyle teşkilat tarafından takip edilmektedir. June da Roy ile birlikte kendini tehlikeli bir maceranın içinde bulur ve olağandışı yeteneklerini keşfeder.

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 03:30

Yaparsın Bilirim

03:30 - 06:00

Gazete Magazin Yaz

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

06:00 - 07:45

Tuzak

Ülkenin önde gelen iş adamlarından Demir Gümüşay tam da kariyerinin zirvesine çıktığı İş Adamları Derneği’nin başkanlık seçimlerinde, kaynağı belirsiz bir şantajla karşı karşıya kalır. Eline tutuşturulan usb’de tüm itibarını ve muhafazakâr iş adamı imajını yerle bir edecek bir skandalın kaydı mevcuttur. Demir Gümüşay, hayatta en güvendiği insanı, kızı Ceren Gümüşay’ı , bütün aileyi mahvedebilecek bu skandalı önlemesi için görevlendirir. Hayatı boyunca babasının takdirini aramış olan Ceren, büyük bir gizlilikle üstü kapatılması gereken bu zorlu meseleyi üstlenir ve ‘‘kirli avukat’’ olarak nam salmış Çınar Yılmaz’ı arar. Bundan böyle Ceren için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

07:45 - 08:00

Süper 1 Takım

Birol ile Birce’nin hayvan dostlarıyla yaşadığı birbirinden eğlenceli maceralar...

08:00 - 09:30

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

09:30 - 15:45

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

15:45 - 20:00

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.