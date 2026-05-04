02 Mayıs Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)
TRT1 Yayın Akışı
00:15 - 02:55 Gönül Dağı
02:55 - 05:35 Benim Adım Melek
05:35 - 06:20 Yedi Numara
06:20 - 08:15 Beni Böyle Sev
10:00 - 11:00 Hayallerinin Peşinde
11:00 - 11:20 Yaşam Başka Yerde
11:20 - 12:40 3'te 3
12:40 - 15:45 Cennetin Çocukları
15:45 - 17:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
19:00 - 20:00 Ana Haber
KANAL D Yayın Akışı
00:15 - 02:45 Uzak Şehir
02:45 - 05:00 Gelinim Mutfakta
05:00 - 07:00 Zalim İstanbul
07:00 - 08:30 Küçük Ağa
08:30 - 09:45 Konuştukça
09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 - 16:15 Güller ve Günahlar
16:15 - 19:00 Arka Sokaklar
19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
SHOW TV Yayın Akışı
00:15 - 01:15 Gece Hattı
01:15 - 03:30 Delikanlı
03:30 - 06:00 Kızılcık Şerbeti
06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
08:00 - 10:00 Keloğlan
10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 - 15:00 Japon İşi
15:00 - 18:25 Delikanlı
18:25 - 20:00 Show Ana Haber
20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show
STAR TV Yayın Akışı
02:00 - 03:30 Aramızda Kalsın
03:30 - 05:00 İstanbullu Gelin
05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
07:00 - 09:00 İstanbullu Gelin
09:00 - 11:00 Benim Tatlı Yalanım
11:00 - 14:00 Sevdiğim Sensin
15:30 - 19:00 Çirkin
19:00 - 20:00 Star Haber
20:00 - 22:00 Otel Transilvanya 4:...
ATV Yayın Akışı
00:50 - 02:45 Cash Out 2
02:45 - 05:00 Ateş Kuşları
05:00 - 07:30 Bir Küçük Gün Işığı
07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
10:00 - 13:20 A.B.İ.
13:20 - 16:30 Kuruluş Orhan
16:30 - 19:00 Cem Karaca'nın Gözyaşları
19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
20:00 - 22:45 A.B.İ.
TV8 Yayın Akışı
00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - 05:30 Gel Konuşalım
05:30 - 08:00 Tuzak
08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 - 16:30 Gazete Magazin
16:30 - 20:00 Survivor Panorama
