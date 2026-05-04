27 Nisan-3 Mayıs haftalık reytingleri: Sevdiğim Sensin, Taşacak Bu Deniz...

Televizyon ekranlarında reyting yarışı hız kesmeden devam ederken, haftanın en çok izlenen yapımları da belli oldu. TİAK verileri ve prime time 20+ABC1 listesine göre zirvede dikkat çeken değişimler yaşanırken, bazı diziler düşüş trendine rağmen güçlü konumlarını korumayı başardı. İşte haftanın reyting sonuçları ve ilk üçteki yapımlar…

BoxOffice'de yer alan habere göre; prime time 20+ABC1 listesi ve TİAK verilerine göre, TRT 1’in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz bu hafta da bir puanı aşkın düşüş yaşamasına rağmen 12,65 reytingle liderliğini sürdürdü.

TRT 1’in sezona damga vuran yapımı Taşacak Bu Deniz üst üste ikinci haftada da sert düşüş yaşasa da zirvedeki yerini korurken, Kanal D’nin iki sezondur zirve yarışındaki dizisi Uzak Şehir üç haftadır süren düşüş trendini durdurarak 10,56 reytingle ikinci sıraya yerleşti.

Star TV’nin dikkat çeken dizisi Sevdiğim Sensin ise düşüş trendine rağmen 8,50 reytingle yeniden üçüncü sıraya yükseldi.