Cengiz Kurtoğlu'nun çay bahçeleriyle çevrili köy evi merak uyandırdı

Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu, İstanbul’da verdiği konser öncesinde emeklilik hayaline dair samimi açıklamalarda bulundu. Yıllara meydan okuyan sahne performansıyla dikkat çeken sanatçı, sahne sonrası hayatında doğayla iç içe bir yaşam istediğini dile getirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtoğlu, arabesk şarkıların rap müziğe uyarlanmasına da olumlu yaklaştı. “Doğru işler yapan rapçi kardeşlerimiz var. Her türlü müziği dinliyorum, hepsine saygı duyuyorum. Doğru mesajlar verilirse neden olmasın” diyerek müzikte farklı tarzlara açık olduğunu ifade etti.

Sezen Aksu ve Serdar Ortaç gibi isimlerin şarkılarını devretmesiyle ilgili soruya da yanıt veren sanatçı, emeklilik planını şu sözlerle anlattı:

“Bana böyle bir teklif gelse hemen kabul ederim. Sonra memleketime gider çay toplarım, başka da bir şey yapmam.”

Kurtoğlu’nun bu sözleri sonrası memleketi Artvin-Arhavi’de bulunan köy evi yeniden gündeme geldi. Çay ve lahana bahçeleriyle çevrili, Karadeniz’in eşsiz doğasında yer alan bu ev, sanatçının huzur bulduğu özel alan olarak biliniyor.

Daha önce Evrim Akın ile Ev Kuşu programında da ekrana gelen köy evi, sade ve doğal yaşamın simgesi olarak dikkat çekiyor.