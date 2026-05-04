MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Cengiz Kurtoğlu'nun çay bahçeleriyle çevrili köy evi merak uyandırdı

Cengiz Kurtoğlu, emeklilikte memleketi Arhavi’ye dönüp çay toplayacağı huzurlu bir yaşam hayal ettiğini açıkladı. Usta sanatçının köy evi ve doğayla iç içe planı yeniden gündem oldu.

Cengiz Kurtoğlu'nun çay bahçeleriyle çevrili köy evi merak uyandırdı

Arabesk müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu, İstanbul’da verdiği konser öncesinde emeklilik hayaline dair samimi açıklamalarda bulundu. Yıllara meydan okuyan sahne performansıyla dikkat çeken sanatçı, sahne sonrası hayatında doğayla iç içe bir yaşam istediğini dile getirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtoğlu, arabesk şarkıların rap müziğe uyarlanmasına da olumlu yaklaştı. “Doğru işler yapan rapçi kardeşlerimiz var. Her türlü müziği dinliyorum, hepsine saygı duyuyorum. Doğru mesajlar verilirse neden olmasın” diyerek müzikte farklı tarzlara açık olduğunu ifade etti.

Cengiz Kurtoğlu nun çay bahçeleriyle çevrili köy evi merak uyandırdı 1

Sezen Aksu ve Serdar Ortaç gibi isimlerin şarkılarını devretmesiyle ilgili soruya da yanıt veren sanatçı, emeklilik planını şu sözlerle anlattı:

“Bana böyle bir teklif gelse hemen kabul ederim. Sonra memleketime gider çay toplarım, başka da bir şey yapmam.”

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Cengiz Kurtoğlu nun çay bahçeleriyle çevrili köy evi merak uyandırdı 2

Kurtoğlu’nun bu sözleri sonrası memleketi Artvin-Arhavi’de bulunan köy evi yeniden gündeme geldi. Çay ve lahana bahçeleriyle çevrili, Karadeniz’in eşsiz doğasında yer alan bu ev, sanatçının huzur bulduğu özel alan olarak biliniyor.

Daha önce Evrim Akın ile Ev Kuşu programında da ekrana gelen köy evi, sade ve doğal yaşamın simgesi olarak dikkat çekiyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haftanın en çok izleneni belli oldu! Fenomen dizide düşüşHaftanın en çok izleneni belli oldu! Fenomen dizide düşüş
Öpüşme sahnesi heyecan yarattı! O kare paylaşılıyorÖpüşme sahnesi heyecan yarattı! O kare paylaşılıyor

Anahtar Kelimeler:
Cengiz Kurtoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Saha ortasında hakemi yumruklayan futbolcu gözaltına alındı

Saha ortasında hakemi yumruklayan futbolcu gözaltına alındı

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

Ünlü hamburger devinde skandal!

Ünlü hamburger devinde skandal!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.