5 Ocak Pazartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri, haftanın ilk gününde ekrana gelecek yapımları araştırmaya başladı. 5 Ocak Pazartesi 2026 TV yayın akışı listesiyle birlikte TRT 1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’de bugün hangi diziler, yarışmalar ve programlar var sorusu yanıt buluyor. İşte kanallara göre güncel ve detaylı TV yayın akışı…
00:15 - 01:30
Dizi
01:30 - 03:10
Taşacak Bu Deniz
03:10 - 05:40
Mehmed: Fetihler Sultanı
05:40 - 06:30
Turgay Başyayla ile...
06:30 - 09:20
Kalk Gidelim
09:20 - 10:30
Adını Sen Koy
10:30 - 13:15
Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - 14:45
Seksenler
14:45 - 17:45
Kasaba Doktoru
17:45 - 19:00
Lingo Türkiye
19:00 - 19:55
Ana Haber
19:55 - 20:00
İddiaların Aksine
00:15 - 02:00
Sokak Yarışçısı
02:00 - 04:00
Poyraz Karayel
04:00 - 04:40
5N 1K
04:40 - 07:00
Üç Kız Kardeş
07:00 - 09:00
Yabancı Damat
09:00 - 11:00
Neler Oluyor Hayatta
11:00 - 14:00
Yaprak Dökümü
14:00 - 16:45
Gelinim Mutfakta
16:45 - 19:00
Arka Sokaklar
19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
20:00 - 23:45
Uzak Şehir
01:30 - 03:00
Her Gönülde Bir Aslan Yatar
03:00 - 04:30
Kızılcık Şerbeti
04:30 - 07:00
Çiçek Abbas
07:00 - 09:30
Bahar
09:30 - 12:30
Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 - 15:00
Gelin Evi
15:00 - 18:45
Didem Arslan Yılmaz'la...
18:45 - 20:00
Show Ana Haber
20:00 - 22:15
Görümce
01:30 - 03:30
Kaderimin Oyunu
03:30 - 04:30
Türk Müziği
04:30 - 07:00
Söz
07:00 - 09:30
Aramızda Kalsın
09:30 - 13:30
Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - 16:15
Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 - 19:00
Söz
19:00 - 20:00
Star Haber
00:20 - 02:10
Benim Adım Feridun
02:10 - 03:50
Bir Gece Masalı
03:50 - 05:45
Kardeşlerim
05:45 - 08:00
Aldatmak
08:00 - 10:00
Kahvaltı Haberleri
10:00 - 13:00
Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - 14:00
Gün Ortası
14:00 - 16:00
Mutfak Bahane
16:00 - 19:00
Esra Erol'da
19:00 - 19:45
ATV Ana Haber
19:45 - 20:30
Finale Doğru
20:30 - 22:50
Galatasaray - Trabzonspor
00:15 - 01:30
Survivor Ekstra
01:30 - 05:15
Gazete Magazin
05:15 - 06:00
Gençlik Rüzgarı
06:00 - 07:15
Dizi
07:15 - 09:00
Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 - 12:30
Gel Konuşalım
12:30 - 16:00
Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 - 20:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz
Okuyucu Yorumları 0 yorum