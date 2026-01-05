5 Ocak Pazartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri, haftanın ilk gününde ekrana gelecek yapımları araştırmaya başladı. 5 Ocak Pazartesi 2026 TV yayın akışı listesiyle birlikte TRT 1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’de bugün hangi diziler, yarışmalar ve programlar var sorusu yanıt buluyor. İşte kanallara göre güncel ve detaylı TV yayın akışı…

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 01:30

Dizi

01:30 - 03:10

Taşacak Bu Deniz

03:10 - 05:40

Mehmed: Fetihler Sultanı

05:40 - 06:30

Turgay Başyayla ile...

06:30 - 09:20

Kalk Gidelim

09:20 - 10:30

Adını Sen Koy

10:30 - 13:15

Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:45

Seksenler

14:45 - 17:45

Kasaba Doktoru

17:45 - 19:00

Lingo Türkiye

19:00 - 19:55

Ana Haber

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:00

Sokak Yarışçısı

02:00 - 04:00

Poyraz Karayel

04:00 - 04:40

5N 1K

04:40 - 07:00

Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00

Yabancı Damat

09:00 - 11:00

Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 14:00

Yaprak Dökümü

14:00 - 16:45

Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00

Arka Sokaklar

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:45

Uzak Şehir

SHOW TV Yayın Akışı

01:30 - 03:00

Her Gönülde Bir Aslan Yatar

03:00 - 04:30

Kızılcık Şerbeti

04:30 - 07:00

Çiçek Abbas

07:00 - 09:30

Bahar

09:30 - 12:30

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00

Gelin Evi

15:00 - 18:45

Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00

Show Ana Haber

20:00 - 22:15

Görümce

STAR TV Yayın Akışı

01:30 - 03:30

Kaderimin Oyunu

03:30 - 04:30

Türk Müziği

04:30 - 07:00

Söz

07:00 - 09:30

Aramızda Kalsın

09:30 - 13:30

Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 16:15

Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - 19:00

Söz

19:00 - 20:00

Star Haber

ATV Yayın Akışı

00:20 - 02:10

Benim Adım Feridun

02:10 - 03:50

Bir Gece Masalı

03:50 - 05:45

Kardeşlerim

05:45 - 08:00

Aldatmak

08:00 - 10:00

Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00

Gün Ortası

14:00 - 16:00

Mutfak Bahane

16:00 - 19:00

Esra Erol'da

19:00 - 19:45

ATV Ana Haber

19:45 - 20:30

Finale Doğru

20:30 - 22:50

Galatasaray - Trabzonspor

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 01:30

Survivor Ekstra

01:30 - 05:15

Gazete Magazin

05:15 - 06:00

Gençlik Rüzgarı

06:00 - 07:15

Dizi

07:15 - 09:00

Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 - 12:30

Gel Konuşalım

12:30 - 16:00

Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 - 20:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz