Gürcistanlı kadın arkadaşıyla yakalanmıştı! Levent Özdilek sessizliğini bozdu! 'Görüntüden dolayı...'

Eşref Rüya dizisinde "Hıdır" karakterini canlandıran usta oyuncu Levent Özdilek, geçtiğimiz günlerde Gürcistanlı bir kadınla sokakta yürürken görüntülenmiş o görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Yanındaki arkadaşının Gürcistanlı olduğunu dile getiren Özdilek, kadının uluslararası bir projede yer aldığını ve Türkiye'ye bu kapsamda geldiğini söylemişti. Ancak Gürcistanlı kadının yürüyüşü ve hareketleri dikkat çekmişti.

Levent Özdilek'e o görüntüler sorulu. Ünlü isim önce 'Oralara girmeyelim ya' dedi sonra açıklamaya devam etti.

Özdilek, ''Bunu unutmayın, bu anı. Nisan-mayıs gibi benim orada söylediğim uluslararası proje, çok büyük bir proje üstünde çalışıyorum ben 5 yıldır. Dünya çapında bir proje yapacağım. Bu onun haberiydi ama o an yanlış bir andı. İnsanlar onu başka türlü değerlendirdiler. Görüntüden dolayı. Bunu mayıs ayında gerçekleştiği zaman o röportajı yapacağız.'' ifadelerini kullandı.