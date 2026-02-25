MAGAZİN

Gürcistanlı kadın arkadaşıyla yakalanmıştı! Levent Özdilek sessizliğini bozdu! 'Görüntüden dolayı...'

Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya”nın Hıdır’ı Levent Özdilek geçtiğimiz günlerde Arnavutköy’de bir mekândan çıkarken Gürcistanlı kadın arkadaşıyla görüntülenmişti. Ünlü ismin açıklamaları ve kadın arkadaşının hareketleri kısa sürede gündem oldu. Levent Özdilek'ten günler sonra açıklama geldi.

Gürcistanlı kadın arkadaşıyla yakalanmıştı! Levent Özdilek sessizliğini bozdu! 'Görüntüden dolayı...'
Öznur Yaslı İkier

Eşref Rüya dizisinde "Hıdır" karakterini canlandıran usta oyuncu Levent Özdilek, geçtiğimiz günlerde Gürcistanlı bir kadınla sokakta yürürken görüntülenmiş o görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Yanındaki arkadaşının Gürcistanlı olduğunu dile getiren Özdilek, kadının uluslararası bir projede yer aldığını ve Türkiye'ye bu kapsamda geldiğini söylemişti. Ancak Gürcistanlı kadının yürüyüşü ve hareketleri dikkat çekmişti.

Gürcistanlı kadın arkadaşıyla yakalanmıştı! Levent Özdilek sessizliğini bozdu! Görüntüden dolayı... 1

Levent Özdilek'e o görüntüler sorulu. Ünlü isim önce 'Oralara girmeyelim ya' dedi sonra açıklamaya devam etti.

Gürcistanlı kadın arkadaşıyla yakalanmıştı! Levent Özdilek sessizliğini bozdu! Görüntüden dolayı... 2

Özdilek, ''Bunu unutmayın, bu anı. Nisan-mayıs gibi benim orada söylediğim uluslararası proje, çok büyük bir proje üstünde çalışıyorum ben 5 yıldır. Dünya çapında bir proje yapacağım. Bu onun haberiydi ama o an yanlış bir andı. İnsanlar onu başka türlü değerlendirdiler. Görüntüden dolayı. Bunu mayıs ayında gerçekleştiği zaman o röportajı yapacağız.'' ifadelerini kullandı.

Levent Özdilek Eşref Rüya
