06 Temmuz Pazar 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Yeni haftaya hazırlanırken Pazar akşamını televizyon karşısında değerlendirmek isteyen izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. 06 Temmuz 2025 Pazar günü TRT1, Kanal D, NOW TV, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 gibi Türkiye’nin önde gelen kanallarında yayınlanacak dizi, film ve eğlence programları netleşti. Hangi kanalda ne var, saat kaçta başlıyor?

TRT1 Yayın Akışı

01:15 - 02:45

Ehl-i Beyt Aşkına

Dramatik sunum ve müzik eserlerinin harmanlandığı programda, deyişler, türküler ve tasavvuf eserleri eşliğinde Hz. Hüseyin'in yaşamı ekrana taşınıyor. İnanç dünyamızın en güzel hikâyeleri, kendi manevi ruhuna uygun olarak ve geçmişin en özgün, en yalın, en saf ve en güzel haliyle yansıtılıyor.

02:45 - 05:20

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

05:20 - 05:35

Hayallerinin Peşinde

Hayallerinin Peşinde programında, cesurca girişimleriyle kendi hikayelerinin başkahramanı olan kadınların başarı yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Tüm zorlukları aşan, inatçı, hayalperest kadınlar... Devletin desteği ile büyüyen, bulunduğu coğrafyaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bu kadınlar birçok insana ilham veriyor. Onların inançla ulaştıkları başarının mutluluğuna sizler de ortak olun.

05:35 - 06:20

Yedi Numara

Birbirlerini çok seven Vahit ve Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Çok istemelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamazlar. Ahşap evlerini öğrenci gençlere kiralayarak, onlara bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar. Yedi numaralı ahşap evin üst katını büyük şehirden gelen dört kız öğrenci tutar. Katıksız taşralı üç delikanlı da alt kata yerleşir. Dört şehirli genç kız ile üç köylü delikanlı aynı çatı altında yaşamak için komik bir uğraş verirler.

06:20 - 08:40

Hayatımın Neşesi

Aileye yeni gelen gelin adayı Aylin’in bir anda ortaya çıkmasıyla bir dizi yanlış anlaşılmalar silsilesinin ardından Neşe hayatını sorguluyor. Ve hayallerini gerçekleştirmek için hiç de geç olmadığını fark ediyor. Fakat bu seferki yeni deneyimi, üniversiteden eski bir arkadaşı olan ve Neşe'ye karşı bazı kırgınlıkları olan Profesör Sevda'nın karşısına çıkaracağı zorluklarla dolu bir mücadele başlatıyor.

08:40 - 11:45

Alparslan: Büyük Selçuklu

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür.

11:45 - 13:00

Enine Boyuna

Türkiye ve dünya gündemine yüzeysel değil, derinlikli bir bakış... Zamanın ruhunu yakalayan gerçek analizler... Olayların arka planına ışık tutan entelektüel yaklaşımlar... Türkiye ve Dünya gündemi yeni konu ve konuklarla Enine Boyuna'da masaya yatırılıyor.

13:00 - 14:20

Yeşil Deniz

1990'lı yıllarda, Ege'de Yeşilova isimli kasabada yaşayan naif, komik ve büyük hayalleri olan küçük insanların hikâyesi konu alınıyor.

14:20 - 17:40

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

17:40 - 18:00

Ehl-i Beyt Aşkına

Dramatik sunum ve müzik eserlerinin harmanlandığı programda, deyişler, türküler ve tasavvuf eserleri eşliğinde Hz. Hüseyin'in yaşamı ekrana taşınıyor. İnanç dünyamızın en güzel hikâyeleri, kendi manevi ruhuna uygun olarak ve geçmişin en özgün, en yalın, en saf ve en güzel haliyle yansıtılıyor.

18:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 01:20

Nefes: Yer Eksi İki

1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen film, hikayeleri kesişen üç farklı karaktere odaklanıyor. Tayfun Yüzbaşı, iki bin metre yükseklikte bir karakolun komutanıdır. Tatlı sert emir komuta yönetimi, pratik zekası ve adil tavırları ile altları ve üstleri tarafından sevilen Tayfun Yüzbaşı'nın tek amacı zorlu coğrafyayı herkes için güvenli bir hale getirmektir.

KANAL D Yayın Akışı

01:30 - 03:30

Yargı

Ilgaz, kendisine bir cinayet vakası olarak getirilen; çöp konteynırında bulunan bir kadına ait cesedin, ailesine vurduğu sarsıcı darbeye hazırlıksız yakalanır. Kardeşi Çınar bu dosyanın baş zanlısı olarak görülmektedir. Ilgaz’ın kardeşini kurtarmak için iyi bir avukata ihtiyacı vardır, bu yüzden zorlu bir kararın eşiğine gelir. Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz; buluşacaklarını hiç ummadıkları bu dönüm noktasında, bugüne kadar vazgeçilmez sandıkları doğrularını sorgularken; aynı zamanda kendilerini yüzmeyi bilmedikleri bir sırlar denizinde çırpınırken bulacaklardır.

03:30 - 04:30

Müzik Arası

Sevilen sanatçıların video klipleri ekrana geliyor.

04:30 - 07:00

Poyraz Karayel

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve kötülüğün en uçlarda yaşandığı bir hikaye...

07:00 - 08:30

Kavak Yelleri

Mutlu ve güvenli ailesinden kopup kendi yolunu bulmaya, büyümeye çalışan Deniz; idealist, güçlü, maddi zorluklara rağmen okuyan, hayata karşı sert görünmeye çalışan hassas Aslı; rahat ve esprili tavırlarıyla içindeki acıyı saklamaya çalışan Efe. Ve ayrık otu, isyankar Mine. Bu dört gencin sıkı dostlukları, ilk aşkları, okulda yaşadıkları, aşmaya çalıştıkları aile sorunları hepimize tanıdık gelecek.

08:30 - 09:45

Konuştukça

Sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptığı programda sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey konuşuluyor.

09:45 - 12:45

Magazin D Pazar

Ünlülerin en özel sırları, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz röportajlar, magazin dünyasındaki en son gelişmeler ekrana geliyor.

12:45 - 13:45

Evrim Akın İle Ev Gezmesi

Renkli kişiliği ve hoş sohbeti ile izleyicilerin her daim beğenisini kazanan Evrim Akın, birbirinden ünlü isimlerin evlerini gezerek çok özel yaşantılarına tanık oluyor. Yaşam alanlarını çok merak ettiğimiz magazin dünyasının en sevilen isimlerinin evdeki yaşantılarına, mutfaklarına, salonlarına, giyinme odalarına konuk olmaya hazır mısınız?

13:45 - 14:45

Arda ile Omuz Omuza

Ünlü isimler, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarının gözler önüne seriyor.

14:45 - 16:45

Password

Şebnem Bozoklu'nun sunuculuğunu, Enis Arıkan'ın daimi yarışmacılığını üstlendiği programın yeni bölümünde, başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Doğukan Güngör konuk oluyor.

16:45 - 19:00

Amacı Olmayan Grup

Onur ve Sercan hiç bir amacı olmadan yaşayıp giden iki gençtir. Onutun babasının çalışması yönündeki ısrarları üzerine kendilerine yapacak bir iş arar, sosyal medyadan amacı olmayan bir grup kurmaya karar verirler. Grup tahmin ettiklerinden fazla ilgi görür, ancak bu ilgi önce Onuru başarı sarhoşu eder ardından da iki yakın arkadaşın arasını bozar.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:30

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar, üçüncü bölümünde rotasını Kolombiya, Mısır ve Brezilya'ya çeviriyor.

22:30 - 00:30

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar, üçüncü bölümünde rotasını Kolombiya, Mısır ve Brezilya'ya çeviriyor.

NOW Yayın Akışı

00:45 - 03:45

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner.

03:45 - 05:00

İnadına Aşk

Her şey Karadenizli bir ailenin kızı olan Defne’nin, Aras Teknoloji’nin yakışıklı ve çapkın patronu Yalın’ın yanında işe girmesiyle başlar. Tamamen zıt karakterler olan Defne ve Yalın’ın birbirlerinden nefret etmesi ve sürtüşmeleriyle başlayan hikaye, Defne’nin maço ağabeyi Çınar’ın müdahaleleriyle iyice karışır. Ama asıl cümbüş, Çınar’ın Yalın’ın kız kardeşi Yeşim’e aşık olmasıyla kopacaktır!

05:00 - 06:00

Kefaret

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

06:00 - 08:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

08:30 - 10:00

Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

10:00 - 13:00

Kirli Sepeti

Yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurumu konu alan; aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesi...

13:00 - 15:45

Yasak Elma

Çağatay’ın Doğan’a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay’dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

15:45 - 19:00

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla'nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur'dan intikamını almak için geri döner.

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 00:15

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Leyla, Vedat'ın özel şefi olarak Köroğlu Yalısı'na girmeyi başarır. Leyla'nın yalıya gelmesiyle şoke olan Nur, bir yandan açığa çıkmamak için mücadele ederken diğer yandan Köroğlu ailesine entrikalar kurmaya devam eder. Nur ve Mali'nin sabotajı sonucunda aileye ait metruk bina çöker. Nur çıkardığı kaosla aile içindeki dengeleri sarsmayı başarır. Nefeslerin tutulduğu finalde Köroğlu Yalısı'nda patlayan silah herkesi şoke edecektir.

SHOW TV Yayın Akışı

01:30 - 03:15

Cehennem Melekleri 2

Barney Ross ve ekibine, Bay Church tarafından yeni bir görev verilir. Basit gibi görünen bu görev sırasında işler ters gider ve ekip üyelerinden biri öldürülür. Cehennem Melekleri, kardeşlerini öldüren Jean Vilain ile çetesinden intikam almak ve dünyayı yok edecek güçteki silahı durdurmak için harekete geçer.

03:15 - 06:00

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

06:00 - 08:00

Gelsin Hayat Bildiği Gibi

Kirli geçmişini ardında bırakmaya karar verip itirafçı olan ve polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı, sarsılmaz adalet duygusuyla atandığı Karabayır Lisesi’nde taşları yerinden oynatacak! Sadi Payaslı gibi kendilerini hiç beklemedikleri bir anda Karabayır Lisesi’nde bulan hayatının baharındaki beş genç Mert, Zülfikar, Can, Melek ve Aylin’in hayatı ise okulun yeni coğrafya öğretmeniyle tanıştıklarında tümüyle değişecek. Karabayır Lisesin'de gençlere doğru yolu gösterebilmek için mücadele eden Yeliz Hoca, Sadi Payaslı ve ıslahevinden gönderilen beş gencin gelişiyle lisenin iyice karışması üzerine durumu kontrol altında tutmak için elinden geleni yapacak.

08:00 - 10:00

Kadifeden Kesesi

İstanbul’a tahsil yapmak için gelip, çeşitli maceralar yaşayan üç kardeşin hikayesi konu ediliyor.

10:00 - 13:00

Pazar Sürprizi

Magazin ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile ilgili en yeni gelişmeler, dizi sektöründe olan biten her şey Pazar Sürprizi'nde...

13:00 - 15:00

Hayat Bayram Olsa

Barutoğulları ve Ateşoğulları aileleri, aralarında yaşanan kan davası yüzünden yıllardan beri ada halkına huzur vermemektedirler. Bu husumet sırasında Barutoğulları'nın kızı Ceylan ile Ateşoğulları'nın İstanbul'dan yeni dönen oğlu Doğan birbirlerini görüp beğenirler. Kısa zamanda ada sakinlerinin arasında yayılan bu dedikodu iki tarafın da kulağına gider. Ancak bu iki düşman ailenin çocukları birbirlerine duydukları sevginin gücüyle düşmanlığı yenecektir.

15:00 - 18:25

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Yedi Bela Hüsnü

İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde geçen komik bir aşk öyküsü anlatılıyor. Saf bir delikanlı olan Hüsnü, mahallenin en güzel kızı Hüsniye'ye aşıktır. Hüsniye'nin ilgisini çekmek için olmadık yollara başvurur ve sonunda Yedi Bela namıyla kabadayı olmaya karar verir. Bu arada peşine düşen kiralık katillerle de mücadele etmek zorunda kalır. Ancak her defasında şansı ve tesadüfler sayesinde paçayı kurtarmayı başarır.

22:00 - 23:45

Sivri Akıllılar

Bir otelde çalışan iki arkadaşın kaybolan mücevherleri ararken başlarına gelen komik olaylar anlatılıyor. Zeki ve Metin, otelde kalmaya gelen eski arkadaşlarına iftira atılınca çalınan mücevherlerin peşine düşerler ve komik olaylar başlar.

23:45 - 01:45

Yedi Bela Hüsnü

İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde geçen komik bir aşk öyküsü anlatılıyor. Saf bir delikanlı olan Hüsnü, mahallenin en güzel kızı Hüsniye'ye aşıktır. Hüsniye'nin ilgisini çekmek için olmadık yollara başvurur ve sonunda Yedi Bela namıyla kabadayı olmaya karar verir. Bu arada peşine düşen kiralık katillerle de mücadele etmek zorunda kalır. Ancak her defasında şansı ve tesadüfler sayesinde paçayı kurtarmayı başarır.

STAR TV Yayın Akışı

00:00 - 02:00

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2

Katniss Everdeen, Panem halkıyla tam donanımlı hazırlandıkları savaş içerisindeyken Başkan Snow ile karşı karşıya gelir. Panem halkının özgürlük mücadelesini kazanmasına yardımcı olmak için Katniss’ın yakın arkadaşları Gale, Finnick, Peeta ve bir grup hayatlarını tehlikeye atarak 13. Bölge’den ayrılırlar. Atıldıkları bu tehlikeli görevin amacı Başkan Snow’a suikast düzenlemektir. Başkan Snow’un aklındaki tek şey Katniss’i yok etmekten başka bir şey değildir. Düşmanlar, tehlikeli tuzaklar ve hayatındaki tercihler, bu mücadelede hiçbir zaman olmadığı kadar zorlu olacaktır. Bu zamana kadar hayatta kalma savaşı veren Katniss, artık geleceğe yön verebileceğini fark eder.

02:00 - 03:30

Emine

Murat küçüklüğünden beri evin erkeği olmuş annesine bakmış, kardeşini okutmuştur. Bu mücadele sırasında kanunsuz işlere karışmıştır. Metin ise tam tersine insancıldır. Bütün bunlara rağmen iki kardeş birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Fakat Emine ile tanışınca her şey değişir. Gazinoda çalışan ve şarkıcı olmaya hevesli genç kız, iki kardeşi çıkmaza sürükler.

03:30 - 05:30

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer'i evlendirip, karşılığında Necmi'nin babası Hulusi Bey'in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne'yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği her şeyi öğretir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

05:30 - 07:00

Erkenci Kuş

Sanem, sabahları birkaç saat babasının bakkal dükkanında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve son derece mutludur. Ta ki anne ve babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz. Üstelik bilmeden müstakbel aşkı Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

07:00 - 08:30

İki Aile

Oğuz 45 yaşında iyi para kazanan bir reklamcıdır. Karısı öldükten sonra üç kızına hem annelik hem de babalık yapmıştır. Her şey Oğuz'un eskiden babaannesine ait olan ve çocukluğunun geçmiş olduğu iki katlı evi satın alması ile başlar. Eda 35 yaşında, kendisini sekreteriyle aldatan başbelası kocasından boşanmış, 2 çocuklu bir kadındır. O da tıpkı Oğuz gibi yeni bir hayata yeni bir evde başlamanın hayallerini kurmaktadır. Ferit 27 yaşında Adanalı zengin ailenin hayta oğlu. Kumar borcu yüzünden babasına ait köşkü sahte vekaletle satışa çıkartır. Eda ve Oğuz'a ayrı ayrı evi satar ve ortalık karışır...

08:30 - 10:00

Hanım Köylü

Saklıköy, doğası, atmosferi ve çok güzel kızlarıyla meşhur, doğa harikası bir yerdir. Köyün kızları dünyalar güzelidir. Köyden hiç bir kızı dışarıya vermez Saklıköylüler, eğer köyün dışından biri o bölgeden bir kızla evlenmek isterse mutlaka Hanım Köylü olup, orada yaşamak zorundadır. Sımsıcak, içten bir aşk hikayesini anlatan dizi; Ferit'in ve bir çok bağrı yanık erkeğin Hanım Köylü olmasının eğlenceli, komik hikayesini ekrana getiriyor.

10:00 - 12:00

Ateşböceği

Başarılı bir avukat olan Barış Buka, hayatının en çetin davasıyla karşı karşıya kalınca yolu ele avuca sığmaz bir taksi şoförü olan Aslı Eğilmez'le kesişir. Hayatta keşfedilecek hiçbir şey kalmadığına inanan Barış'ın, ateşböceği misali parıldayan Aslı'yla başlayan macerası ona bilmediği bir dünyanın kapılarını aralar.

12:00 - 14:20

Vahe ile Evdeki Mutluluk

Vahe, Türkiye’nin her yerinden gelen başvuruları değerlendiriyor ve evleri yenilemeye devam ediyor. Vahe Kılıçarslan, her hafta, ülkemizin farklı bir iline gidip, şehrin tarihi kültürel özeliklerini, yöresel lezzetlerini tanıtıyor ve o ilde bir ailenin evini baştan aşağı yeniliyor.

14:20 - 16:15

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer'i evlendirip, karşılığında Necmi'nin babası Hulusi Bey'in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne'yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği her şeyi öğretir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

16:15 - 19:00

Erkenci Kuş

Sanem, sabahları birkaç saat babasının bakkal dükkanında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve son derece mutludur. Ta ki anne ve babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz. Üstelik bilmeden müstakbel aşkı Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:00

Şekerpare

Osmanlı Dönemi'nde bir mahallede karakol amiri olan Ziver Bey, halk tarafından pek de sevilmeyen çıkarcı bir memurdur. Talep ettiği yüksek haraçlarla çevresini isyana sürükleyen Ziver Bey, yeni tayin olan bekçi Cumali'yi karşılarken hem çıkar çarkına ot tıkayacak, kariyerini bitirecek, hem de özel hayatını altüst edecek bir bela ile karşı karşıya olduğunun farkında değildir. Ziver Bey'e çok saygı duyan Cumali, genelevde çalışan Şekerpare'ye aşık olur. Böylece komik olaylar zinciri başlar.

22:00 - 00:00

Kırılma Noktası

Genç bir FBI ajanı olan Johnny Utah, olağanüstü yetenekli ekstrem sporculardan oluşan bir ekibin dünya piyasalarını yerinden oynatacak çapta büyük kurumsal soygunlara imza attığı şüphesiyle ekibin içine sızar. Yeni arkadaşlarıyla çok büyük suçların içinde yer alan Utah, bir zaman sonra iki taraftan birini seçmesi gerektiğini anlayacaktır.

00:00 - 02:00

Kırılma Noktası

Genç bir FBI ajanı olan Johnny Utah, olağanüstü yetenekli ekstrem sporculardan oluşan bir ekibin dünya piyasalarını yerinden oynatacak çapta büyük kurumsal soygunlara imza attığı şüphesiyle ekibin içine sızar. Yeni arkadaşlarıyla çok büyük suçların içinde yer alan Utah, bir zaman sonra iki taraftan birini seçmesi gerektiğini anlayacaktır.

ATV Yayın Akışı

00:45 - 02:30

Morbius

Morbius, hastalığına deva bulmaya çalışırken bambaşka bir varlığa dönüşen bilim insanı Dr. Michael Morbius'un hikayesini konu ediyor. Dr. Morbius, muzdarip olduğu nadir görülen kan hastalığını, deneysel bir yöntemle tedavi etmeye çalışır. Hastalığı, elektroşok terapisi ve vampir yarasaları kullanarak iyileştirmeye çalışan Morbius, korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalır. Deneysel tedavi ile vampire dönüşen Morbius'un hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Birçok zorlu durumla mücadele etmek zorunda kalan Morbius'un hayatta kalmak için sürekli kana ihtiyacı vardır ve artık ışığı çıkması imkansızdır. Bu sorunların yanı sıra o, birçok insanüstü güce de sahip olur.

02:30 - 04:45

Aldatmak

Hem kızını hem de torununu kaybetmenin eşiğindeki Güzide, hayatının en zor kararının kıyısında savrulmaktadır. Bu zor zamanlarda umduğu desteği göremeyecek, kendi başına ayakta durmayı bir kez daha öğrenmek zorunda kalacaktır. Yürek burkan kaza ve devamında Behram'ın vurulması bütün aileyi dehşete düşürmüştür. Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğu Dicleli ailesi için büyük bir soru işaretidir. Beklenmedik bir ismin Güzide ve ailesinin hayatına girmesinin ise herkes için geri dönülmez etkileri olacaktır.

04:45 - 07:00

Bir Küçük Gün Işığı

On yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif, her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalır. Genç kadının yeni yaşamındaki yolu zengin iş adamı Fırat ile kesiştiğinde ise her şey daha da karmaşık bir hal alır.

07:00 - 10:00

Gençliğim Eyvah

Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu olaylar konu ediliyor. Gençliğim Eyvah; aşkların, büyük sırların ve beceriksizce çevirilen entrikaların komedisi...

10:00 - 13:00

Zembilli

Zembilli kasabası, Murad'ın askerden izine gelmesiyle bayram yerine döner. Murad'ın kardeşi Fidan uzun zamandır, gizli saklı, Murad'ın can dostu Adem'e sevdalıdır. Adem'den tek isteği abisine ilişkilerini söylemesidir, saklamaktan yorulmuştur. Murad kasabaya döndüğünde, sevdalı olduğu Esma'ya görücü geldiğini öğrenir. Gitmeden önce söz kesmek ister ama Esma'nın babasının bir şartı vardır, Torosların namlı pehlivanı Balaban'ı yenerse, kızını verecektir. Kasabanın en havalı kızı Gülnur'a âşık olan, Murad ve Adem'in can kardeşi Fırıncı Kadir, aldığı bir mektupla Gülnur'u kaçırma planları kurmaya başlar. Harama el uzatmayan, naif kalbi ve kaygılarıyla Müezzin Vahit'i de bu plana dahil eder.

13:00 - 16:40

Aile Saadeti

Konaktakiler Hakkı'nın adamları tarafından dövülen Pars'ın etrafında pervane olur. Hakkı, Tekin'den aldığı paranın bir kısmını toparlayıp şirkete gider ve Rıdo, Bertu ve Doberman'ın gözaltında olduğunu söyler. Konaktakilerin parası bitmiştir, eşyaları ve kitapları satıp para kazanmayı düşünürler. Bir çıkış yolu bulamayınca Tülay, hiç vazgeçemediği kürkünü satmayı önerir, Emin de çalıştığı atölyeden avans isteyecektir.

16:40 - 19:00

Güven Bana

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'nın yarışmacı koltuğunda kazandıkları 400 Bin TL ile yarışmaya devam eden olan Şafak Sezer ve Suzan Kardeş var. Sultanbeyli Anadolu Lisesi Bilişim Sınıfı için yarışan ikili, verdikleri yanıtlarla yolun sonuna kadar devam edebilecekler mi? Dördüncü bölümün diğer yarışmacıları ise ekranların sevilen spor yorumcuları Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz... Birbirlerine Güven Bana deyip, bağlılıklarını dile getirecekler. Bu ikili arasında para mı kazanacak, yoksa güven mi?

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 02:30

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

02:30 - 05:00

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

05:00 - 08:00

Dizi

08:00 - 08:45

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

08:45 - 10:00

Gençlik Rüzgarı

Yılların ve hayatın zor şartlarının yorduğu kendisini ihmal etmiş kadınlar, her bölümde uzman doktor ve alanında deneyimli isimlerle birlikte değişim yolculuğuna çıkıyor.

10:00 - 12:45

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

12:45 - 14:45

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

14:45 - 20:00

İşte Benim Stilim

Yarışmacılar tüm hafta boyunca stilleri ile jürinin karşısına çıkıyor, jüri tarafından tarzı en çok beğenilen yarışmacılar haftanın finaline avantajlı olarak başlıyor. Her gün verilen konseptlere uygun giyinen yarışmacılar, ünlü konuklar eşliğinde yapılan haftanın finalinde ise büyük heyecan yaşıyor.

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.