1 Aralık MasterChef'te ikinci ceket kimin oldu? Somer Şef: MasterChef'te tarih yeniden yazılıyor

MasterChef Türkiye'de kritik ceket yarışının ardından ikinci finalist belli oldu. Heyecan dolu anlar ve kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede, şeflerin zorlu değerlendirmeleri sonucunda ikinci ceket sahibini buldu.

MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta! Final haftasına sayılı günler kala, yarışmacılar şeflerin beğenisini kazanmak ve adlarını finale yazdırmak için kıyasıya mücadele ediyor.

1 Aralık 2025 tarihinde yayınlanan bölümde, ikinci ceket için yarışan yarışmacılar, yeteneklerini sergilemek için ellerinden geleni yaptı. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın titiz değerlendirmeleri sonucunda, gecenin sonunda ikinci ceket sahibini buldu.

MasterChef Türkiye'de ikinci ceketi kazanan yarışmacı Sezer oldu. İlk ceketin sahibi ise Çağatay olmuştu.

Somer Şef "MasterChef'te tarih yeniden yazılıyor. Geçen sene 3. tura çıkamayan bir yarışmacı 2. ceketi alıyor" dedi.