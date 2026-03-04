MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kuşum Aydın sakal bıraktı! Son haline yorum yağdı

Bir dönemin aranan yüzlerinden Kuşum Aydın uzun süredir gözlerden uzakta yaşıyor. Zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çeken Kuşum Aydın'ın sakal bıraktığı hali dikkat çekti.

Kuşum Aydın sakal bıraktı! Son haline yorum yağdı

Kuşum Aydın” lakabıyla tanınan Aydın Uğurlular bir süredir ekranlarda yer almıyor. Bir dönemin aranan yüzlerinden Kuşum Aydın, geçtiğimiz yıllarda, yaptırdığı dolgular sonucu yüzünde oluşan deformeler sebebiyle pişman olmuştu.

Kuşum Aydın, değişimiyle sık sık gündeme geliyordu. Sosyal medyayı aktif kullanan Kuşum Aydın son olarak sakal bıraktı.

Kuşum Aydın sakal bıraktı! Son haline yorum yağdı 1

Annesiyle video çeken Kuşum Aydın "Sakal da yakıştı ha! Havalı durdu" deyince annesi de "Yakıştı" diyerek destek verdi.

Kuşum Aydın sakal bıraktı! Son haline yorum yağdı 2

İmajını çok beğenen Kuşum Aydın "Kendime nazar değdireceğim" dedi.

Kuşum Aydın'ın son haline sosyal medyada beğeni yağdı. Ayrıca görenler "Çok güzel olmuş", "Yakışmış" yorumlarında da bulundu.

5 AYDA 17 KİLO VERMİŞTİ

Kuşum Aydın bir süre önce 5 ayda 17 kilo vermişti. Kuşum Aydın "Artık hayatımda hamur işi ve şeker yok artık bunlarsız bir hayat. Mide balonu yaptırmadım mide ameliyatı da olmadım. 7-8 kilo kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Paris Moda Haftası'nda! Bir bakan bir daha baktıParis Moda Haftası'nda! Bir bakan bir daha baktı
Tepki yağmıştı! Ünlü şarkıcı kocasının pis ayaklarını öpüp...Tepki yağmıştı! Ünlü şarkıcı kocasının pis ayaklarını öpüp...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kuşum Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu

Hürmüz Boğazı ateş hattında... 10 petrol tankeri vuruldu

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündeme geldi

Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündeme geldi

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.