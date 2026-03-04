Kuşum Aydın sakal bıraktı! Son haline yorum yağdı

“Kuşum Aydın” lakabıyla tanınan Aydın Uğurlular bir süredir ekranlarda yer almıyor. Bir dönemin aranan yüzlerinden Kuşum Aydın, geçtiğimiz yıllarda, yaptırdığı dolgular sonucu yüzünde oluşan deformeler sebebiyle pişman olmuştu.

Kuşum Aydın, değişimiyle sık sık gündeme geliyordu. Sosyal medyayı aktif kullanan Kuşum Aydın son olarak sakal bıraktı.

Annesiyle video çeken Kuşum Aydın "Sakal da yakıştı ha! Havalı durdu" deyince annesi de "Yakıştı" diyerek destek verdi.

İmajını çok beğenen Kuşum Aydın "Kendime nazar değdireceğim" dedi.

Kuşum Aydın'ın son haline sosyal medyada beğeni yağdı. Ayrıca görenler "Çok güzel olmuş", "Yakışmış" yorumlarında da bulundu.

5 AYDA 17 KİLO VERMİŞTİ

Kuşum Aydın bir süre önce 5 ayda 17 kilo vermişti. Kuşum Aydın "Artık hayatımda hamur işi ve şeker yok artık bunlarsız bir hayat. Mide balonu yaptırmadım mide ameliyatı da olmadım. 7-8 kilo kaldı" ifadelerini kullanmıştı.