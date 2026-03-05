MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İnci Taneleri’nin son sahnesi çekildi! Final için geri sayım başladı

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri yeni sezona gecikmeli olarak başlamıştı. Yılmaz Erdoğan imzalı fenomen dizi için final kararı verildi. Bu akşam 50. bölümüyle ekrana gelecek olan dizi 51. bölümüyle ekrana veda edecek.

İnci Taneleri’nin son sahnesi çekildi! Final için geri sayım başladı
Öznur Yaslı İkier

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri için final kararı verildi. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın başrollerini paylaştığı dizi yeni sezona geç başlamıştı.

Yılmaz Erdoğan’ın uzun süre sonra ekrana döndüğü fenomen dizi yoğun istek üzerine yeni bölümleriyle ekrana geliyordu. Ancak, “İnci Taneleri” kanal ve yapım şirketinin aldığı ortak kararla 51. bölümde ekran macerasını tamamlayacak.

İnci Taneleri’nin son sahnesi çekildi! Final için geri sayım başladı 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şenol Sönmez’in yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin final bölümünün son sahnesi çekildi. 51. bölümde final yapacak olan dizinin bu hafta 50. bölümü ekrana gelecek.

İnci Taneleri’nin son sahnesi çekildi! Final için geri sayım başladı 2

İNCİ TANELERİ’NDE NELER OLACAK?

Azem, Ferda'ya gerçeği itiraf etmek zorunda kalıyor. Reyyaz'la olan görüşme olumlu geçerken Zahir tarafından Azem'e suikast yapılıyor. Kim vurulacak?

İnci Taneleri’nin son sahnesi çekildi! Final için geri sayım başladı 3

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuşum Aydın sakal bıraktı! Son haline yorum yağdıKuşum Aydın sakal bıraktı! Son haline yorum yağdı
Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündemdeFilozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündemde

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kanal D İnci Taneleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.