İnci Taneleri’nin son sahnesi çekildi! Final için geri sayım başladı

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri için final kararı verildi. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın başrollerini paylaştığı dizi yeni sezona geç başlamıştı.

Yılmaz Erdoğan’ın uzun süre sonra ekrana döndüğü fenomen dizi yoğun istek üzerine yeni bölümleriyle ekrana geliyordu. Ancak, “İnci Taneleri” kanal ve yapım şirketinin aldığı ortak kararla 51. bölümde ekran macerasını tamamlayacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şenol Sönmez’in yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin final bölümünün son sahnesi çekildi. 51. bölümde final yapacak olan dizinin bu hafta 50. bölümü ekrana gelecek.

İNCİ TANELERİ’NDE NELER OLACAK?

Azem, Ferda'ya gerçeği itiraf etmek zorunda kalıyor. Reyyaz'la olan görüşme olumlu geçerken Zahir tarafından Azem'e suikast yapılıyor. Kim vurulacak?