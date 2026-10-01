1 Ekim 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV’de ne var? Hangi diziler ve programlar yayınlanacak?

Televizyon ekranlarında yeni günün programı belli oldu. 1 Ekim Perşembe akşamı dizi, film, yarışma ve eğlence programlarını takip etmek isteyen izleyiciler, kanalların yayın akışını merak ediyor. Peki bugün TV’de hangi yapımlar var, diziler saat kaçta başlayacak?
İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in 1 Ekim 2026 Perşembe gününe ait yayın akışı…
TRT 1 Yayın Akışı
- 02:30 - 03:10 Seksenler
- 03:10 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
- 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
- 07:30 - 10:30 Kalk Gidelim
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 14:10 Seksenler
- 14:10 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:30 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
- 20:00 - 22:55 Evlilik Güzeldir
KANAL D Yayın Akışı
- 02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta
- 04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
- 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Güller ve Günahlar
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:30 Beyaz'la Joker
NOW Yayın Akışı
- 01:15 - 03:30 Ömür Usta
- 03:30 - 05:00 İnadına Aşk
- 05:00 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 07:15 Son Yaz
- 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
- 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
- 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 - 13:30 Anne Yarısı
- 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
- 16:30 - 19:00 Halef
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
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- 20:00 - 23:30 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Kızılcık Şerbeti
- 02:45 - 07:00 Muhtemel Aşk
- 07:00 - 09:00 Siyah Kalp
- 09:00 - 12:30 Sevdan Bir Ateş
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 23:30 Muhtemel Aşk
STAR TV Yayın Akışı
- 02:00 - 04:00 Sevdiğim Sensin
- 04:00 - 05:30 Fazilet Hanım ve Kızları
- 05:30 - 07:00 İki Aile
- 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
- 09:30 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 23:30 Sevdiğim Sensin
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 03:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 03:00 - 05:30 Altı Üstü İstanbul
- 05:30 - 08:00 Gözleri KaraDeniz
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:20 Güneşin Doğduğu Yer
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
- 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
- 06:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 11:30 Doktor Aksoy
- 11:30 - 16:00 MasterChef Türkiye
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz