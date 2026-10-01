10,5 milyon dolara aldı! 9 metrelik obruk villasını mahvetti

Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage'in 10,5 milyon dolarlık Malibu'daki lüks evinin, önünde oluşan dev obruk nedeniyle gördüğü hasarın boyutu yeni hava görüntüleriyle bir kez daha gözler önüne serildi.

Yaklaşık 9 metreye 9 metre büyüklüğündeki obruk, yalnızca yolu değil; bir çiti, seyyar tuvaleti ve bitişikteki caddenin bir bölümünü de içine çekti. Eylül ayının başında meydana gelen olayın üzerinden yaklaşık üç hafta geçerken, ünlü oyuncunun okyanus kıyısındaki malikanesinde çalışmaların sürdüğü görüldü.

Yeni görüntülerde, daha önce tadilat halinde olduğu görülen evin çevresinin güvenlik amacıyla kapatıldığı dikkat çekti. Malikânenin fayanslarla kaplı terasının büyük bölümünün kaldırıldığı, geriye ise yalnızca bazı parçaların kaldığı görüldü.

Açığa çıkan yamaçta, terasın temelinin bir parçası olduğu düşünülen üzeri toprakla kaplı ahşap parçalar da dikkat çekti.



10.5 MİLYON DOLARA ALMIŞTI

2024 yılında bu lüks malikâneyi 10,5 milyon dolara satın alan 62 yaşındaki Nicolas Cage'in evi, yaşanan olayın ardından eski ihtişamından oldukça uzak bir görüntüye büründü.