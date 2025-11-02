MAGAZİN

1 Kasım Cumartesi akşamına Güller ve Günahlar damga vurdu! İşte reyting sonuçları

1 Kasım Cumartesi akşamı reytinglerde Güller ve Günahlar fırtınası esti! İşte günün en çok izlenen dizileri ve detaylı reyting sonuçları...

1 Kasım Cumartesi akşamına Güller ve Günahlar damga vurdu! İşte reyting sonuçları

Dün akşam ekranlarda yayınlanan yapımların reyting sıralaması, Türk televizyon sektöründeki rekabeti gözler önüne serdi. İzleyicilerin hangi programlara yoğun ilgi gösterdiği, reyting listesine yansıdı. İşte o sıralama:

"Güller ve Günahlar" dizisi, Kanal D'de izleyicilerden büyük ilgi gördü. Bu yapım, yayınlandığı saatte birinci sırayı almayı başardı. Ardından gelen yapım ise TRT 1'in "Gönül Dağı" dizisi oldu. Her iki dizi, uzun süre ekranlarda kalmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kanal D'nin "Güller ve Günahlar" dizisinin özeti, izleyicilerin beklentilerini fazlasıyla karşıladı. Program, akşam saatlerinde oldukça ilgi çekti. Bu durum, dizi öncesi bir hazırlık maratonu oluşturdu.

1 Kasım Cumartesi akşamına Güller ve Günahlar damga vurdu! İşte reyting sonuçları 1

"Gönül Dağı"nın özeti de izleyicilerin sıklıkla takip ettiği bir öneri olarak öne çıkıyor. Akşam yemeği sonrası izlenebilecek alternatifler sunması, başarısını artıran unsurlardan biri.

Diğer yandan, NOW kanalındaki "Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu" programı, güncel olaylara duyarlılık gösteren izleyiciler için önemli bir kaynak sundu. Bu program, izleyicilerin haber almak için tercih ettiği etkili bir yapım olarak dikkat çekti.

"Ben Leman" dizisi, uzun süredir ekranlarda olan bir yapım. Bu dizi, akşam üstü saatlerinde izleyici kitlesini genişletti.

ATV'nin "Aynadaki Yabancı" dizisi, sürükleyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekti. Düşük reytingli günlerde bile bu ilgiyi sürdürebildi.

Kanal D'nin "Kanal D Ana Haber" bülteni, günün öne çıkan haberlerini aktardı. İzleyicilerine bilgilendirici bir sunum yaptı. Bu nedenle oldukça ilgi gördü.

TV8'in "MasterChef Türkiye" programı, yemek yapma tutkusunu alevlendiren segmentleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Eğlendirici ve öğretici bir yapım olarak uzun süre ekrandaydı.

Son olarak, Show TV'nin "Show Ana Haber" programı, genel izleyici kitlesine hitap etti. Güncel olayları hızlı bir biçimde aktarıp nitelikli bir ilgi oluşturdu.

Reyting verilerine göre Türk televizyonlarındaki programların izleyici ilgisi artış gösterdi. Kaliteli içerik sunma noktasında her bir yapım, kendi kitlelerine hitap eden tarzlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İlerleyen günlerde hangi programların bu başarıyı sürdüreceği merak konusu.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 GULLER VE GUNAHLAR KANAL D 20:58:43 23:39:53
2 GONUL DAGI TRT 1 20:58:31 23:57:25
3 GULLER VE GUNAHLAR (OZET) KANAL D 20:00:49 20:58:32
4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1 19:59:23 20:58:31
5 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:07 19:59:58
6 BEN LEMAN NOW 20:50:22 23:44:44
7 AYNADAKI YABANCI ATV 20:40:03 23:45:56
8 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:26 20:00:05
9 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:37:19 24:31:28
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:22 19:59:55

Kaynak: TİAK

