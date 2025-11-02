1 Kasım Cumartesi MasterChef'te kim elendi, kim gitti? Mehmet Şef sitem etti

MasterChef Türkiye'de bu hafta da eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti.

Barış, Ayten, Aslı, Sümeyye, Mert, Çağlar ve Çağatay eleme potasında yer aldı. Yarışmaya devam edebilmek için büyük mücadele verildi. Masterchef Türkiye'de ödül oyununu Ayten kazandı.

MasterChef'te şeflerin değerlendirmelerin ardından en az başarılı tabağı yapan Aslı ise MasterChef'te elenen son yarışmacı oldu.

Aslı'nın vedasının ardından Mehmet Şef "İnandığımız biriydin bu yüzden sitemlerim olacak, burada hep bir şikayetin oldu. Keyif alma yerine hep uzaktan bir şikayet ettin. Belki de sana senden fazla inandık. Adaletliydin güzel yarıştın. Mert bir kızsın" dedi.

MasterChef Aslı ise açıklamasında "Dengeleri kontrol etmek beni zorladı, çok çok mutluyum" dedi.