Melis Sezen ve Melisa Şenolsun’un uyuşturucu test sonucu çıktı!

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan oyuncuların test sonuçları belli olmaya başladı.

Aras Bulut İynemli'nin test sonucu da negatif çıkarken, Afra Saraçoğlu'nun ise pozitif çıkmıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu Melis Sezen ise “Kanımda, idrarımda ve saçımda hiçbir yasaklı madde bulunmamıştır. Test sonucum negatiftir.” dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu soruşturmasında ayrıca Melisa Şenolsun’un da sonucu geldi. Melisa Şenolsun'un saçında “kokain” çıktı.



Öte yandan Melis İşiten de sosyal medya hesabından ''Kamuoyunun Bilgisine! Bugün itibariyle soruşturma dosyasına giren Adli Tıp Kurumu raporuna göre tarafımdan alınan kan, saç ve idrar örneklerimin tamamında herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı maddeye rastlanmamış, tüm test sonuçlarım negatif çıkmıştır" açıklamasında bulundu.