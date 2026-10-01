Özgür Demirtaş'tan Mustafa Sandal yorumu: "Eşimle akşam yatakta..."

Fon soruşturması kapsamında, şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup'un malvarlıklarına el konuldu. Aynı zamanda haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından ise Mustafa Sandal şu açıklamayı yaptı:



"Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir. Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur."

Mustafa Sandal'ın bu açıklaması sosyal medyada eleştirilere sebep oldu. Sandal'a bir eleştirel yorum da Özgür Demirtaş'tan geldi.

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"EŞİNİZ 250 MİLYON DOLAR ÇEKTİĞİ ZAMAN..."

"Mustafa Sandal severek dinlediğim bir sanatçıydı. Hatta yeni sanatçılardan biri kendisine hakaret edince çok üzülmüş kendisini savunmuştum" diyerek şunları yazdı:

"Burada da ben yapmadım. Suç bireyseldir diyor. İyi de Mustafa Bey kimse size SEN yaptın demiyor, eşinin ismi geçiyor. Ben örneğin eşimle akşam yatakta dün geceki yemeğin TUZLU olup olmamasını bile konuşuyorum. Eşiniz 250 milyon dolar hesabına çektiği zaman siz konuşmuyor musunuz? Sanatçı olarak en azından sizden beklenen bu para SUÇTAN elde edilmişse derhal geri ödenmeli demeniz."