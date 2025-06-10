10 Haziran Salı 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam TV'de hangi diziler var, hangi programlar yayınlanacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor...

TRT1 Yayın Akışı

01:40 - 03:45

3'te 3

Başarılı programları ile bilinen Pelin Çift’in sunduğu bilgi yarışması 3'te 3'te, Prof. Dr. Tufan Gündüz yorumları ve yarışmacılara yaptığı yardımlarla programa renk katmaya devam ediyor. Büyük ödülün 500.000 lira olduğu yarışmada yarışmacıların kazanmak için yapmaları gereken tek şey ise üst üste üç soruyu doğru cevaplayarak 3’te 3 yapmak... Yarışmacılara her 3’te 3 ten sonra “Tamam mı, devam mı?” sorusu soruluyor. “Tamam” diyen yarışmacı doğru cevapladığı son sorunun ödül miktarını alarak yarışmadan ayrılabiliyor. “Devam” diyen yarışmacı ise daha yüksek bir ödül miktarına ulaşmak için yarışmaya devam edebiliyor. Ayrıca yarışmacı yarışmanın herhangi bir anında önünde bulunan kırmızı butona basarak yarışmayı kendisi için sonlandırabiliyor. Yarışmacı böylelikle 3’te 3 yaparak ulaştığı son ödül rakamının yarısını kazanarak yarışmadan ayrılıyor.

03:45 - 05:55

Kasaba Doktoru

Ömer’in babası yaralı olarak geldiği Özel Gümüşok Hastanesi’nde vefat eder. Ömer bu vefattan hastaneyi sorumlu tutar ve kendince hesap sormaya kalkar. Hakan Hoca’nın zamanında müdahalesiyle hayatı değişir. Özellikle de Dr. Leyla bu başarılı doktorlar içinde hem zekası, hem cesareti hem de hünerli elleriyle yıldız gibi parlamaktadır. İlk günlerde Leyla’yla yıldızı hiç barışmayan Ömer, günler geçtikçe Leyla’nın büyüsüne kapılmaktan kendini alamaz. Fakat Leyla ortadan kaybolur, ondan hiçbir şekilde haber alamaz. Özel Gümüşok Hastanesi cerrahi bölümünde kendisine bir yer edinmeye çalışan Ömer, aradan geçen beş yıl sonra, girdiği bir ameliyatta hastasını kaybetmesinin ardından, kendisini İstanbul’dan uzak bir yerde bir belde hastanesi olan Özel Uluçınar Hastanesi’nde bulur. Bu hastaneden bir an önce kurtulmaya çalışan Ömer’in yolu, Hakan Hoca ile kesişecektir.

05:55 - 08:45

Hangimiz Sevmedik

Aynı mahallede büyüyen Adile ve Münir, çocukluklarından beri birbirlerine aşıktır. Ancak talihsiz olaylar sonucu ayrılmak zorunda kalır ve farklı kişilerle evlenirler. Kaderleri bir gece de değişen ikili için, artık 35 yıl boyunca değişmeyecek tek şey vardır. Birbirlerine olan öfke ve nefretleri... Ancak yıllar sonra Adile'nin oğlu Tarık'la Münir'in kızı Itır'ın gizlice evlenir. Büyük nefretlerinin altında, ölümsüz bir aşkı da besleyen Münir ve Adile, artık hem dünür, hem de ortaktırlar. Tarık ve Itır evliliklerini nasıl açıklayacaklarının yollarını ararken, ikilinin çekişmeleri her seferinde bu gerçeğin ortaya çıkmasına engel olur.

08:45 - 10:10

Kod Adı Kırlangıç

Aynı mahallede yaşayan çocukların ortak merakı teknolojidir. Drone tasarlamak için bir araya gelen çocuklara yardım edenler de olur, onları engellemeye çalışan kötüler de...

10:10 - 13:00

Kasaba Doktoru

Ömer’in babası yaralı olarak geldiği Özel Gümüşok Hastanesi’nde vefat eder. Ömer bu vefattan hastaneyi sorumlu tutar ve kendince hesap sormaya kalkar. Hakan Hoca’nın zamanında müdahalesiyle hayatı değişir. Özellikle de Dr. Leyla bu başarılı doktorlar içinde hem zekası, hem cesareti hem de hünerli elleriyle yıldız gibi parlamaktadır. İlk günlerde Leyla’yla yıldızı hiç barışmayan Ömer, günler geçtikçe Leyla’nın büyüsüne kapılmaktan kendini alamaz. Fakat Leyla ortadan kaybolur, ondan hiçbir şekilde haber alamaz. Özel Gümüşok Hastanesi cerrahi bölümünde kendisine bir yer edinmeye çalışan Ömer, aradan geçen beş yıl sonra, girdiği bir ameliyatta hastasını kaybetmesinin ardından, kendisini İstanbul’dan uzak bir yerde bir belde hastanesi olan Özel Uluçınar Hastanesi’nde bulur. Bu hastaneden bir an önce kurtulmaya çalışan Ömer’in yolu, Hakan Hoca ile kesişecektir.

13:00 - 14:10

Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

Turgay Başyayla ile yurdumuzun yöresel lezzetlerini keşfetmeye hazır mısınız?

14:10 - 15:35

Seksenler

Klasik bir Türk ailesinin yaşamını konu alan eğlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki değişim, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayı, merdaneli makineyi, pul yapıştırıp yolladığımız mektupları, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalı yakaları, sokaklarda koşturarak sürdüğümüz telli arabaları, misket dolu torbaları ilk defa bu dizide görecek.

15:35 - 19:00

Teşkilat

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir. Deneyimli istihbaratçı Mete Bey öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurt içi ve yurt dışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve resmen ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Mehmed: Fetihler Sultanı

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.

KANAL D Yayın Akışı

01:30 - 03:15

Hep Yek 4: Bela Okuma Altan

Şeytan'ın yeryüzündeki gölgesi olarak nam salan Ali Kaptan'ın kendisine has işkence yöntemleri vardır. Başına gelen olaylardan sıyrılmaya çalışan ikili, kendilerini daha beter durumların içinde bulur. Ali Kaptan'a hayatları pahasına borçlanan ikiliyi, Gürkan'ın aşiret reisi olan dayısı Ferruh kurtarmaya çalışacaktır.

03:15 - 05:00

Yargı

Ilgaz, kendisine bir cinayet vakası olarak getirilen; çöp konteynırında bulunan bir kadına ait cesedin, ailesine vurduğu sarsıcı darbeye hazırlıksız yakalanır. Kardeşi Çınar bu dosyanın baş zanlısı olarak görülmektedir. Ilgaz’ın kardeşini kurtarmak için iyi bir avukata ihtiyacı vardır, bu yüzden zorlu bir kararın eşiğine gelir. Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz; buluşacaklarını hiç ummadıkları bu dönüm noktasında, bugüne kadar vazgeçilmez sandıkları doğrularını sorgularken; aynı zamanda kendilerini yüzmeyi bilmedikleri bir sırlar denizinde çırpınırken bulacaklardır.

05:00 - 07:00

Poyraz Karayel

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve kötülüğün en uçlarda yaşandığı bir hikaye...

07:00 - 09:00

Kavak Yelleri

Mutlu ve güvenli ailesinden kopup kendi yolunu bulmaya, büyümeye çalışan Deniz; idealist, güçlü, maddi zorluklara rağmen okuyan, hayata karşı sert görünmeye çalışan hassas Aslı; rahat ve esprili tavırlarıyla içindeki acıyı saklamaya çalışan Efe. Ve ayrık otu, isyankar Mine. Bu dört gencin sıkı dostlukları, ilk aşkları, okulda yaşadıkları, aşmaya çalıştıkları aile sorunları hepimize tanıdık gelecek.

09:00 - 11:00

Neler Oluyor Hayatta

Yorumlarıyla fark yaratan Hakan Ural ve Ferda Yıldırım, gündeme ve insana dair her konuya değiniyor.

11:00 - 13:30

Yaprak Dökümü

Bütün hayatını beş çocuğuna iyi bir ahlak vermeye adayan Ali Rıza Bey, bir haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızları Necla'nın da üniversiteyi kazanmasıyla Ali Rıza Bey ve ailesi İstanbul'a yerleşmeye karar verir. Fakat Ali Rıza Bey, doğup büyüdüğü şehri çok değişmiş bulur. Bu farklı çevrede çocukların istekleri de değişmeye başlamıştır. Büyük şehir hayatının getirdiği ekonomik krizler kaçınılmazdır. Ali Rıza Bey, ekonomik gücüyle birlikte otoritesini de kaybetmiştir. Darbeler ardarda gelir. Rüzgar sert esmekte, ağacın yaprakları birer birer dökülmektedir...

13:30 - 16:30

Gelinim Mutfakta

Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta, yine çok kazandırmaya devam ediyor. Gelinler her gün 1 çeyrek altın kazanırken, haftanın en başarılı gelini ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor.

16:30 - 19:00

Aşk-ı Memnu

Çocukları ve uzak akraba çocuğu Behlül ile İstanbul’un en önemli yalılarından birinde yaşayan Adnan Bey, Firdevs Hanım’ın kızı Bihter’le yıllar sonra tekrar karşılaştıktan sonra, unuttuğu duyguları yeniden hatırlamaya başlar. Firdevs Hanım çok hırslı bir kadındır. Kızlarıyla rekabet halindedir. Kızı Bihter, babasının ölümünden sorumlu tuttuğu annesine kin duymakta ve onun kızı olarak anılmaktan büyük utanç duymaktadır. Bihter, Adnan Bey’le karşılaştığında onun güvenli elini tutar ve yeni hayatına doğru yürümeye başlar. Bihter, Adnan Bey’in köşkünde mutluluğu ararken, tutkuyla tanışır. Behlül ve Bihter birbirlerine doğru sürüklenirler. Yasak aşkları bu ailedeki herkesi ayrı ayrı etkileyecektir.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Eşref Rüya

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüştür. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri gibidir. Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var olmaktadır. Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref'in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyordur. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecektir.

23:15 - 02:00

Arka Sokaklar

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan sivil bir ekip, minibüsleriyle İstanbul'un sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar.

NOW Yayın Akışı

01:45 - 04:00

Çift Kişilik Oda

Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan, yıllardır üvey ablası Sevil'in hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

04:00 - 05:00

Adım Farah

Mehmet'in komaya girmesi sebebiyle hapise giren Tahir, özgürlüğüne kavuştuğunda bambaşka bir Farah'la karşılaşır. Behnam tarafından kıskıvrak yakalanan Farah, Behnam'dan ve yapabileceklerinden ölümüne korkarak Tahir'i boşanmak istediğine ikna etmeye çalışır. Çocukluğundan beri kendisine acımasız davranan, onu bir canavara çeviren hayat; Tahir için Farah ve oğlu sayesinde bir süreliğine iyi gitmiş, sanki bahtı yüzüne gülmüştür. Huzurlu bir evin, mutlu bir ailenin, kendisini seven bir kadının düşüdür bu. Tahir bu düşün yok olmaması için mücadele verir.

05:00 - 06:00

Elkızı

Hayalleri için savaşan Ezo’nun bu hayatta tutunduğu iki şey vardır; anıları ve annesinden kendisine kalanlar... Yani bir avuç umut. Ne var ki, elinde avucunda olan her şey zulüm gördüğü ailesi tarafından bir çırpıda söküp alınır. İki yolu vardır Ezo’nun. Ya pes edecektir ya da savaşacaktır. O savaşmayı seçer, hem de ölümüne...

06:00 - 07:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

07:30 - 08:00

İlk Bakış

Türkiye ve Dünya'dan gecenin sıcak gelişmelerini içeren haber turu ekrana geliyor.

08:00 - 10:45

İlker Karagöz İle Çalar Saat

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

10:45 - 13:45

Yasak Elma

Çağatay’ın Doğan’a yaptıklarından sonra Doğan gözünü karartır ve Çağatay’dan ebediyen kurtulmaya karar verir. Ne yazık ki, planı sandığı gibi gitmeyecek ve büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

13:45 - 16:45

En Hamarat Benim

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini yapıyor, evler temizlendikten sonra ise mutfakta hünerlerini sergiliyor. Kendine güvenen hamarat yarışmacılar ayrıca çay saati için de birbirinden nefis yiyecekler hazırlıyor, sofralar kuruyor. Haftanın finalinde ise en yüksek puanı alan yarışmacı, büyük ödülün sahibi oluyor.

16:45 - 19:00

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 22:45

Tatlı Vatan

Kayseri'nin bir köyünde verimsiz geçen bir senenin ardından köyün gençleri yıkılmıştır. Ağaçların soğuk yemesi ile meyve ağaçları küsmüş ve yağmursuz geçen yaz hasatlarını yarıdan daha aza düşürmüştür. Köyün iki delikanlısı Cemil ve Osman nişanlıları Fatmagül ve Şifa ile evlenemeyeceklerini düşünürlerken Alamancı Hüseyin'in kızı Ceylan'ın köye geleceğini duyarlar. Cemil ve Osman; Ceylan ile evlenerek kapağı Almanya'ya atma planları yaparlar. İkili planlar yapıp Ceylan'ın peşine düşer ama Ceylan, köyün sulama sistemini iyileştirmek için çalışan Ziraat mühendisi Erkin ile yakınlaşır.

22:45 - 01:45

Çift Kişilik Oda

Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan, yıllardır üvey ablası Sevil'in hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:45

Sakar Şakir

Sakarlığı ve dağınıklığıyla ünlü olan Şakir, yaşadığı çevrede çok sevilmektedir. Bir gün bir haber gelir; İstanbul'daki amcasından miras kalmıştır. Şakir eşyalarını toplar ve yola çıkar. İstanbul'a geldiği gün Gardrop Fuat'la karşılaşır. Aynı köyden olan Fuat, Şakir'in sakarlıkları yüzünden sürekli deliye dönmektedir. Bu arada İstanbul'da yaşayan ve Şakir'in akrabası olan Hacı, kalan mirasa konmuştur. Onun açgözlülüğüne karşı Şakir'in elindeki tek koz sakarlığı ve şansıdır.

01:45 - 03:30

Nasipse Olur

Küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer’in hayatı peş peşe gelen felâketlerle altüst olur. Günfer kahramanım dediği babasını kanserden kaybeder. Bu ani ölümün şokunu atlatmadan bu kez amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı ekmek fırınlarına mafya dadanır. Tüm bu yaşadıkları yetmezmiş gibi evlilik hayalleri kurduğu Yaşar’ın kendisini aldatması bardağı taşıran son damla olur. “Boyabatlı’nın umudunun bittiği yerde inadı başlar” derler. Küçük dünyasında büyük umutları olan Günfer, ‘Ya nasip’ diyerek her türlü felâketin üstesinden gelmek için mücadele etmeye başlar. Başına gelen bütün felâketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan, her seferinde Günfer’in imdadına hızır gibi yetişir.

03:30 - 06:00

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

06:00 - 09:00

Gelsin Hayat Bildiği Gibi

Kirli geçmişini ardında bırakmaya karar verip itirafçı olan ve polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı, sarsılmaz adalet duygusuyla atandığı Karabayır Lisesi’nde taşları yerinden oynatacak! Sadi Payaslı gibi kendilerini hiç beklemedikleri bir anda Karabayır Lisesi’nde bulan hayatının baharındaki beş genç Mert, Zülfikar, Can, Melek ve Aylin’in hayatı ise okulun yeni coğrafya öğretmeniyle tanıştıklarında tümüyle değişecek. Karabayır Lisesin'de gençlere doğru yolu gösterebilmek için mücadele eden Yeliz Hoca, Sadi Payaslı ve ıslahevinden gönderilen beş gencin gelişiyle lisenin iyice karışması üzerine durumu kontrol altında tutmak için elinden geleni yapacak.

09:00 - 12:00

Aşk Laftan Anlamaz

Murat Sarsılmaz, zengin Sarsılmaz ailesinin veliahtıdır. Giresun'da doğan ve İstanbul'da iki kız arkadaşıyla birlikte yaşayan Hayat ile bir tesadüfler silsilesi sonucu yolu kesişen Murat'ın kavgayla başlayıp, aşkla devam eden keyifli hikayesi...

12:00 - 15:00

Bahar

Bahar, ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan kusursuz görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un başka bir yüzüyle karşılaşır. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişir. Bu süreçte Evren, her anlamda Timur'un rakibi olarak Bahar'ın hayatına girer. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik olaylara neden olur.

15:00 - 18:25

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV Yayın Akışı

01:30 - 03:00

Deli Dumrul

Dumrul, kalbi aşkın ateşiyle yanmakta olan bir adamdır. Aşkı uğruna Azrail’e ve deniz korsanlarına kafa tutar. Sevdiği kız için türlü maceralarla boğuşan Dumrul, sevdiği kıza kavuşabilecek midir yoksa deniz korsanlarına yenilecek midir?

03:00 - 05:00

Kaderimin Oyunu

Genç yaşında iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatı, bir gün başlarına gelen felaketle altüst olur. Amasya’dan İstanbul’a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkan Asiye, yolda hiç tanımadığı halde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya’dan İstanbul’a dönmekte olan Mahir’le tanışır. Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınacak olan Asiye ve çocukları için bu bir kurtuluş değil, kaderin kötü bir oyunudur.

05:00 - 07:00

Aramızda Kalsın

Antepli iki çocuk annesi Yadigar'ı evliliğinin 12. yıl dönümünde büyük ve kötü bir sürpriz bekler. Yadigar o gün iki çocuğunu alıp evini terk eder, İstanbul yollarına düşer. Yola çıkarken elindeki tek şey annesinin ölmeden önce bir arkadaşına yazdığı mektuptur. Mektup annenin Yadigar için gizli bir emanet bıraktığını söylemektedir. Emaneti saklayan Hüsne Celepoğlu ve kocası Bahattin Celepoğlu'nun en büyük derdi batmak üzere olan lokantalarını kurtarmak. Hüsne bu uğurda bütün ümidini yıllar önce İtalya'ya gitmiş olan Civan'a bağlar. İtalya'da aşçıbaşı olan Civan İstanbul'a gelecek, lokantanın başına geçecek, Celepoğlu ailesinin çilesi nihayet bitecek. Bu sırada Civan bir düğünün yemeklerini yapmak üzere İstanbul yoluna düşmüştür bile...

07:00 - 09:45

Güne Başlarken

Güne Başlarken, günün ilk gelişmelerini, Türkiye'de ve dünyada olan bitenleri, gazete manşetlerinden haberleri, izleyiciye gün boyunca rehberlik edecek hava ve yol bilgilerini, ekonomi ve spor dünyasındaki gelişmeleri sunuyor. Güne Başlarken, sabah saatlerinde ev, trafik, iş arasında süren koşuşturmanın temposuna ayarlı akışı ile izleyicisini güne hazırlıyor.

09:45 - 13:00

Sana Değer

Evlenmek isteyen ancak ailelerinden onay alamayan gençlerin umudu olan Songül Karlı ve Uğur Arslan, mutlu yuvaların mimarı olmaya geliyor. Yıllar sonra tekrar bir araya gelen ikili, gençlerin hayatına dokunuyor.

13:00 - 16:15

Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak sadece küsleri barıştırmıyor. Aynı zamanda hayata karşı kendisini güçsüz hisseden, yaşamış olduğu baskılardan bunalan insanların seslerini duyurduğu gibi, evlatları ile sorun yaşayan, onlar ile aynı dili kullanmakta zorlanan ailelere doğru iletişim konusunda da yardımcı oluyor. Konusunda uzmanların da yer alacağı Yeniden Başlasak hayata dair her sorunu çözüme kavuşturuyor. Hayata yeniden başlamak isteyenlerin yanı sıra, fiziki koşulları yüzünden özgüven sorunu yaşayan, hayata katılmakta zorlanan herkese çözüm sunuyor. Geçmişte yaptığımız hatalar ile barışmak, onlarla yüzleşmek ve her şeye yeniden başlamak, hayatınıza dokunacak, değişim ve dönüşümü başlatmak Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak sayesinde mümkün...

16:15 - 19:00

Aramızda Kalsın

Antepli iki çocuk annesi Yadigar'ı evliliğinin 12. yıl dönümünde büyük ve kötü bir sürpriz bekler. Yadigar o gün iki çocuğunu alıp evini terk eder, İstanbul yollarına düşer. Yola çıkarken elindeki tek şey annesinin ölmeden önce bir arkadaşına yazdığı mektuptur. Mektup annenin Yadigar için gizli bir emanet bıraktığını söylemektedir. Emaneti saklayan Hüsne Celepoğlu ve kocası Bahattin Celepoğlu'nun en büyük derdi batmak üzere olan lokantalarını kurtarmak. Hüsne bu uğurda bütün ümidini yıllar önce İtalya'ya gitmiş olan Civan'a bağlar. İtalya'da aşçıbaşı olan Civan İstanbul'a gelecek, lokantanın başına geçecek, Celepoğlu ailesinin çilesi nihayet bitecek. Bu sırada Civan bir düğünün yemeklerini yapmak üzere İstanbul yoluna düşmüştür bile...

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Kral Kaybederse

Çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, aradığı iş fırsatını Kenan'ın mekânında bulur. Hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

22:30 - 00:30

Dizi

Star TV'nin sevilen yerli dizileri tekrar bölümleriyle ekrana geliyor.

ATV Yayın Akışı

01:00 - 03:20

Anka

Murat henüz çocukken ailesini trafik kazasında kaybeder. O günden beri hayata tutunmak konusunda gönülsüz olan Murat'ın hayatındaki en büyük destek yakın arkadaşı Tarık, sevdiği kadın Zümrüt ve onu büyüten Ejder babası olur. Ancak işinden kovulması ve parasız kalması onu iyice karamsarlığa sürükler. Murat'ın hayatına devam etmesi için kaza gününe dair ne varsa tam olarak yaşaması gerektiğine inanan Ejder, Murat'a kaza yapılan arabayı gösterir ve onu artık bu halde görmek istemediğini söyleyerek bir karar vermesini ister. Yaşananlardan sonra bir süre ortadan kaybolan Murat, geri döndüğünde hayatına yeniden başlamak için harekete geçer.

03:20 - 05:50

Aldatmak

Hem kızını hem de torununu kaybetmenin eşiğindeki Güzide, hayatının en zor kararının kıyısında savrulmaktadır. Bu zor zamanlarda umduğu desteği göremeyecek, kendi başına ayakta durmayı bir kez daha öğrenmek zorunda kalacaktır. Yürek burkan kaza ve devamında Behram'ın vurulması bütün aileyi dehşete düşürmüştür. Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğu Dicleli ailesi için büyük bir soru işaretidir. Beklenmedik bir ismin Güzide ve ailesinin hayatına girmesinin ise herkes için geri dönülmez etkileri olacaktır.

05:50 - 08:00

Hercai

Midyat’a İstanbullu bir iş adamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder. Ardından torunu Reyyan’ı da ister. Ancak yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır. Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil... Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlarından habersizdir. İki erkek arasında verilecek karar merakla beklenirken, gelen haber Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkiler. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı iş adamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi?

08:00 - 10:00

Kahvaltı Haberleri

Günün ve bir önceki gecenin en önemli gelişmelerine ve gazetelerden başlıklara yer veriliyor. Ayrıca para piyasaları, kültür ve sanat etkinlikleri ile ilgili haberler de ekrana taşınıyor.

10:00 - 13:00

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Cinayetler, kayıplar, adam kaçırma ve miras davaları gibi olaylar bu programda bütün açıklığıyla tartışılıyor ve bir çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor. Sorunlarına bir çözüm bulamayan insanlar Müge Anlı'ya başvuruyor. Programda bir hukukçu ve adli tıp uzmanı da yer alıyor. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine yer veriliyor. Özellikle kadın sağlığı, çocuklar ve yaşlılar ile ilgili pek çok yardım kampanyasına da öncülük yapılıyor. Bu programda başlatılan Sevgi İzi kampanyası sayesinde, birçok kayıp bulundu. Ayrıca okuma yazma seferliği sayesinde birçok vatandaş okur yazar oldu.

13:00 - 14:00

Gün Ortası

Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli olaylar ekrana taşınıyor. Ayrıca canlı bağlantılara ve uzman görüşlerine de yer veriliyor.

14:00 - 16:00

Mutfak Bahane

Nursel ile Mutfak Bahane'de her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Yarışanlar ödüle, izleyiciler ise hem yemeğe hem de sohbete doyuyor. Gelinler kayınvalideleri ile yemek yapıyor, eşleri ise en iyi yemeği seçiyor.

16:00 - 19:00

Esra Erol'da

Ayrılıklar, dargınlıklar, kayıplar, özlemler, kavuşmalar ve sevinçler... Hayata dair birçok şey bu programda... Stüdyoda ağırlanan konuklar; dertlerini, sıkıntılarını veya isteklerini paylaşıyorlar. Esra Erol, uzmanların da katılımıyla dertlere derman olmaya çalışıyor.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:50

Güven Bana

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor. Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine ''Güven Bana dediler'' ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

21:50 - 23:50

Güven Bana

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor. Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine ''Güven Bana dediler'' ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

23:50 - 01:50

Güven Bana

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor. Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine ''Güven Bana dediler'' ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 01:30

Survivor Ekstra

Adadan çok özel görüntüler, yarışmacıların ada hayatından kesitler ve performans değerlendirmeleri ekrana geliyor.

01:30 - 04:00

İşte Benim Stilim

Yarışmacılar tüm hafta boyunca stilleri ile jürinin karşısına çıkıyor, jüri tarafından tarzı en çok beğenilen yarışmacılar haftanın finaline avantajlı olarak başlıyor. Her gün verilen konseptlere uygun giyinen yarışmacılar, ünlü konuklar eşliğinde yapılan haftanın finalinde ise büyük heyecan yaşıyor.

04:00 - 06:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

06:00 - 07:15

Dizi

07:15 - 09:00

Ebru ile 8'de Sağlık

Ebru Şallı'nın sunumuyla ekrana gelen 'Ebru ile 8'de Sağlık' programında, uzman konuklar merak ettiğiniz soruları yanıtlıyor.

09:00 - 10:55

Gel Konuşalım

Gel Konuşalım programı ekranların sevilen yüzleri Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın yorumlarıyla ekrana geliyor. Bu programda yok yok! En sıcak haberler, en ilginç olaylar, modadan estetiğe, spordan ilişkiye, ünlülerin özel hayatlarından sokaktaki yaşama dair ne varsa kadın ve erkek gözünden Gel Konuşalım'da yorumlanıp, tartışılıyor.

10:55 - 12:30

Survivor Panorama

Birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı yarışmaya ait ilk yorumlar, tüm yarışmacılar hakkında yapılacak ilk değerlendirmeler ve tüm merak edilenler Survivor Panorama'da ekrana geliyor.

12:30 - 16:00

İşte Benim Stilim

Yarışmacılar tüm hafta boyunca stilleri ile jürinin karşısına çıkıyor, jüri tarafından tarzı en çok beğenilen yarışmacılar haftanın finaline avantajlı olarak başlıyor. Her gün verilen konseptlere uygun giyinen yarışmacılar, ünlü konuklar eşliğinde yapılan haftanın finalinde ise büyük heyecan yaşıyor.

16:00 - 20:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Büyük mücadelenin yaşandığı Survivor 2025'te All Star ve Gönüllüler takımları karşı karşıya geliyor. Kendilerine verilen sınırlı erzak ile ayakta kalmaya çalışan yarışmacılar büyük ödüller için mücadele ediyor. All Star takımında yarışacak isimler; Adem Kılıççı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Yağmur Banda, Zeynep Alkan. Gönüllüler takımında yarışacak isimler ise; Adilhan Numan, Batuhan Gökgöz, Kaan Kazgan, Mevlüt Koçak, Dilşah Kurt, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni.