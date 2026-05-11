10 Mayıs reyting sonuçları: Çirkin dizisi zirveye yaklaştı

Dün akşam televizyon dünyası birçok izleyici tarafından takip edildi. Reyting açısından öne çıkan yapımlar arasında TRT 1'in "Teskilat" dizisi yer aldı. Dizi, güçlü hikayesi ile dikkat çekti. Etkileyici sahneleri izleyicilerin ilgisini çekti. Geçmişte olduğu gibi, izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başardı.

Aynı saatte yayınlanan "Çirkin" programı ise Star TV'de izlenmeye devam etti. Geçen hafta birinci sırada olan dizi ciddi düşüş yaşadı.



Bu yarışta "Survivor" da dikkat çekti. TV8 kanalında yayınlanan program, heyecan dolu anlar sundu. Büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.

Günün erken saatlerinde yayınlanan yapımlar da ilgi çekti. "Teşkilat" için özet bölümündeki sürprizler dikkat çekti. TRT 1, yine izleyicilere farklı içerikler sundu. Star TV'de yayınlanan "Cırkın" özet bölümü de izleyicileri ekran başına çekti. Her iki kanalın yapımları, akşam saatlerinde izleyicilerin tercihlerinde ilk sıralarda yer aldı.

Kanal 7'nin "Gelin" programı, izleyici çekme potansiyeli ile öne çıktı. Bunun yanı sıra, NOW kanalındaki "Ozan Gundoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu" programı da önemli haberler aktardı. İzleyicilerin ilgisini topladı. Kanal D ise iki programıyla reytinglerde kendine yer buldu. "Kanal D Ana Haber" ve "Güller ve Günahlar" izlenmeye devam etti.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 TESKILAT TRT 1 21:00:13 23:54:19 2 CIRKIN STAR TV 21:00:05 24:17:36 3 SURVIVOR TV8 20:17:48 24:23:29 4 TESKILAT (OZET) TRT 1 20:00:39 21:00:13 5 CIRKIN (OZET) STAR TV 20:00:19 21:00:05 6 GELIN KANAL 7 19:34:47 21:18:43 7 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:08 20:00:14 8 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:26 20:00:10 9 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 20:42:53 24:17:05 10 GULLER VE GUNAHLAR (TKR) KANAL D 20:01:00 23:16:44

Kaynak: TİAK