10 Mayıs reyting sonuçları: Çirkin dizisi zirveye yaklaştı

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Dün akşam televizyon dünyası birçok izleyici tarafından takip edildi. Reyting açısından öne çıkan yapımlar arasında TRT 1'in "Teskilat" dizisi yer aldı. Dizi, güçlü hikayesi ile dikkat çekti. Etkileyici sahneleri izleyicilerin ilgisini çekti. Geçmişte olduğu gibi, izleyicilerin gönlünde taht kurmayı başardı.
Aynı saatte yayınlanan "Çirkin" programı ise Star TV'de izlenmeye devam etti. Geçen hafta birinci sırada olan dizi ciddi düşüş yaşadı.
Bu yarışta "Survivor" da dikkat çekti. TV8 kanalında yayınlanan program, heyecan dolu anlar sundu. Büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.
Günün erken saatlerinde yayınlanan yapımlar da ilgi çekti. "Teşkilat" için özet bölümündeki sürprizler dikkat çekti. TRT 1, yine izleyicilere farklı içerikler sundu. Star TV'de yayınlanan "Cırkın" özet bölümü de izleyicileri ekran başına çekti. Her iki kanalın yapımları, akşam saatlerinde izleyicilerin tercihlerinde ilk sıralarda yer aldı.
Kanal 7'nin "Gelin" programı, izleyici çekme potansiyeli ile öne çıktı. Bunun yanı sıra, NOW kanalındaki "Ozan Gundoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu" programı da önemli haberler aktardı. İzleyicilerin ilgisini topladı. Kanal D ise iki programıyla reytinglerde kendine yer buldu. "Kanal D Ana Haber" ve "Güller ve Günahlar" izlenmeye devam etti.
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|1
|TESKILAT
|TRT 1
|21:00:13
|23:54:19
|2
|CIRKIN
|STAR TV
|21:00:05
|24:17:36
|3
|SURVIVOR
|TV8
|20:17:48
|24:23:29
|4
|TESKILAT (OZET)
|TRT 1
|20:00:39
|21:00:13
|5
|CIRKIN (OZET)
|STAR TV
|20:00:19
|21:00:05
|6
|GELIN
|KANAL 7
|19:34:47
|21:18:43
|7
|OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU
|NOW
|19:00:08
|20:00:14
|8
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|18:58:26
|20:00:10
|9
|KIM MILYONER OLMAK ISTER
|ATV
|20:42:53
|24:17:05
|10
|GULLER VE GUNAHLAR (TKR)
|KANAL D
|20:01:00
|23:16:44
Kaynak: TİAK
Okuyucu Yorumları 0 yorum