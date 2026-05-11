10 Mayıs Survivor'da kim elendi? Nagihan, Seda, Beyza ve Sude potadaydı

“Survivor kim elendi?”, “10 Mayıs Survivor’da kim gitti?” soruları, TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümün ardından gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026’nın 10 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar önce zorlu ödül oyununda karşı karşıya geldi, ardından eleme düellosunda kalma savaşı verdi. Güç, denge ve hızın ön plana çıktığı gecede yiyecek ödülünü kazanan takım büyük sevinç yaşarken, kader konseyinde alınan karar sonrası bir isim adaya veda etti.

ELEME POTASINDA OLAN İSİMLER

Bu hafta eleme potasına giren Nagihan, Seda, Beyza ve Sude eleme düellosunda mücadele etti. Düelloda, Nagihan ve Sude parkurdan galip ayrılarak eleme adaylığını düşürdü. Nefes kesen gecede, Beyza ve Seda ise gecenin sonunda seyirci oylamasına çıktı.

Nefes kesen düelloda Sude ve Nagihan düello mücadelesini kazanarak eleme adaylığını düşürdü. Seda ve Beyza ise kader konseyinde sonucu bekledi. Yeni sisteme göre seyirci oylamasıyla bir isim koruma altına alınırken, en az oyu alan isim eleniyor.

Oylama sonucu Survivor'dan elenen isim Seda oldu. Böylece bu hafta Survivor'a veda eden Seda'nın yarışma macerası sona erdi.

Ancak sosyal medyada Seda'nın elenmesi sonrası isyan edenler de oldu. Eleme sonrası "Haksızlık", "Lina, Sude, Beyza dururken şaka gibi", "Seda'ya yazık oldu" yorumları yapıldı.