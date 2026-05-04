10 milyonu aştı: Olivia Wilde’dan “Gollum” benzetmesine tepki

Olivia Wilde, San Francisco Film Festivali’nde çekilen ve sosyal medyada “Gollum” benzetmelerine neden olan kırmızı halı görüntülerine esprili bir yanıt verdi

Ünlü oyuncu Olivia Wilde, San Francisco Uluslararası Film Festivali’ndeki kırmızı halı görüntülerinin ardından sosyal medyada yapılan “Yüzüklerin Efendisi” karakteri Gollum benzetmelerine yanıt verdi.

42 yaşındaki Wilde’ın festivalde çekilen ve internette hızla yayılan görüntülerinde solgun ve iri gözlü ifadesi dikkat çekmiş, bazı kullanıcılar ünlü ismi sert yorumlarla hedef almıştı. Özellikle viral olan videoda Wilde’ın görünümü, sosyal medyada endişe ve eleştiri konusu oldu.

Gelen yorumlara yanıt veren Wilde, görüntünün kullanılan kamera açısından kaynaklandığını belirtti. Instagram hikâyesinde paylaştığı videoda esprili bir dille konuşan oyuncu, “Bunu kardeşine bırak, sana maksimum seviyede saçmalık yüklesin” ifadelerini kullandı.

10 MİLYONDAN FAZLA İZLENME

Görüntü sırasında kameraya fazla yaklaştığını söyleyen Wilde, “Neden bu kadar yakındım bilmiyorum, olmak zorunda değildim” diyerek durumu gülerek açıkladı. Kardeşi Charlie Cockburn ile yaptığı sohbet sırasında ise “Başka sorunuz var mı?” diyerek espriyi sürdürdü ve “Ölü değilim” ifadelerini kullandı.

Söz konusu kırmızı halı videosu kısa sürede 10 milyondan fazla izlenmeye ulaşırken, sosyal medyada farklı yorumlar da gündeme geldi.

