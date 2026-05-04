Sydney Sweeney Euphoria için sınırlarını zorluyor

Sydney Sweeney, HBO’nun fenomen dizisi Euphoria’nın son bölümünde yer aldığı sahnelerle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun canlandırdığı Cassie karakteri, dizinin şimdiye kadarki en iddialı sahnelerinden birine imza attı.

Dördüncü bölümde Cassie, OnlyFans hesabını yeniden açmasının ardından yaşadığı olaylarla dikkat çekti. Karakter, bölümde bir kadınla tutkulu bir öpücük paylaşırken aynı zamanda partiler ve riskli sahnelerle dolu bir gece geçirdi.

Cassie’nin yer aldığı bu sahneler, Euphoria’nın en çok konuşulan anları arasında yer alırken sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Güzel oyuncu yeni sezonda en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Rol gereği büründüğü kişilik ve verdiği pozlar sosyal medyada büyük eleştiri almıştı.