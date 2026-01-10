MAGAZİN

10 Ocak Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam hangi diziler var? 10 Ocak 2026 cumartesi akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik..

Öznur Yaslı İkier

10 Ocak cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:55 Teşkilat
  • 02:55 - 05:25 Kara Ağaç Destanı
  • 05:25 - 06:10 Yedi Numara
  • 06:10 - 08:35 Ege'nin Hamsisi
  • 08:35 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
  • 10:00 - 11:30 Hayallerinin Peşinde
  • 11:30 - 14:30 Teşkilat
  • 14:30 - 17:50 Taşacak Bu Deniz
  • 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:15 Beyaz'la Joker
  • 02:15 - 04:30 Poyraz Karayel
  • 04:30 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 08:30 Yabancı Damat
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 - 16:15 Uzak Şehir
  • 16:15 - 19:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Güller ve Günahlar

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Veliaht
  • 02:45 - 05:00 Rüya Gibi
  • 05:00 - 08:00 Kızılcık Şerbeti
  • 08:00 - 10:00 Keloğlan
  • 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 - 14:45 İbo İle Güllüşah
  • 14:45 - 18:25 Rüya Gibi
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:00 - 02:00 Berlin Kaplanı
  • 02:00 - 03:30 Aramızda Kalsın
  • 03:30 - 05:00 Kaderimin Oyunu
  • 05:00 - 07:00 Erkenci Kuş
  • 07:00 - 09:00 Aramızda Kalsın
  • 09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 11:00 - 14:00 Sahipsizler
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:00 Yol Arkadaşım
  • 00:00 - 02:00 Sucu Kamil

ATV Yayın Akışı

  • 00:40 - 03:00 G.I. Joe: Snake Eyes
  • 03:00 - 05:30 Kardeşlerim
  • 05:30 - 07:30 Aldatmak
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 12:00 Gizli Karargah
  • 12:00 - 14:15 Dönerse Senindir
  • 14:15 - 17:45 Kuruluş Orhan
  • 17:45 - 18:45 Finale Doğru
  • 18:45 - 20:50 Galatasaray - Fenerbahçe
  • 20:50 - 21:30 Kupa Töreni

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
  • 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - 06:00 Zahide Yetiş'le Sence?
  • 06:00 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 17:30 Gazete Magazin
  • 17:30 - 20:00 MasterChef Türkiye All...
