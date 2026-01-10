10 Ocak Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

10 Ocak cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:55 Teşkilat
- 02:55 - 05:25 Kara Ağaç Destanı
- 05:25 - 06:10 Yedi Numara
- 06:10 - 08:35 Ege'nin Hamsisi
- 08:35 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
- 10:00 - 11:30 Hayallerinin Peşinde
- 11:30 - 14:30 Teşkilat
- 14:30 - 17:50 Taşacak Bu Deniz
- 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 02:15 Beyaz'la Joker
- 02:15 - 04:30 Poyraz Karayel
- 04:30 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 08:30 Yabancı Damat
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
- 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 - 16:15 Uzak Şehir
- 16:15 - 19:00 Arka Sokaklar
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Güller ve Günahlar
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Veliaht
- 02:45 - 05:00 Rüya Gibi
- 05:00 - 08:00 Kızılcık Şerbeti
- 08:00 - 10:00 Keloğlan
- 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 - 14:45 İbo İle Güllüşah
- 14:45 - 18:25 Rüya Gibi
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
STAR TV Yayın Akışı
- 00:00 - 02:00 Berlin Kaplanı
- 02:00 - 03:30 Aramızda Kalsın
- 03:30 - 05:00 Kaderimin Oyunu
- 05:00 - 07:00 Erkenci Kuş
- 07:00 - 09:00 Aramızda Kalsın
- 09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır
- 11:00 - 14:00 Sahipsizler
- 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
- 15:30 - 19:00 Erkenci Kuş
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 22:00 Yol Arkadaşım
- 00:00 - 02:00 Sucu Kamil
ATV Yayın Akışı
- 00:40 - 03:00 G.I. Joe: Snake Eyes
- 03:00 - 05:30 Kardeşlerim
- 05:30 - 07:30 Aldatmak
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 12:00 Gizli Karargah
- 12:00 - 14:15 Dönerse Senindir
- 14:15 - 17:45 Kuruluş Orhan
- 17:45 - 18:45 Finale Doğru
- 18:45 - 20:50 Galatasaray - Fenerbahçe
- 20:50 - 21:30 Kupa Töreni
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - 06:00 Zahide Yetiş'le Sence?
- 06:00 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
- 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 17:30 Gazete Magazin
- 17:30 - 20:00 MasterChef Türkiye All...
Okuyucu Yorumları 0 yorum