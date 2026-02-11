10 Şubat akşamı reyting sonuçları: A.B.İ. zirveyi gördü, Kıskanmak düşüşte

Dün akşam televizyon izleyicileri, etkileyici programlarla dolu bir gece geçirdi. ATV, hem gün boyu hem de akşam saatlerinde en popüler kanallardan biri oldu. İlk sırada "A.B.İ." programı vardı. Bu yapım, izleme alışkanlıklarını değiştiren bir niteliğe sahipti. Güçlü senaryosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizi reytinglerde düşüş yaşasa da zirveyi bırakmadı.

Günün erken saatlerinde "Esra Erol'da" programı yayındaydı. ATV'nin parlayan bir yıldızı haline geldi. İzleyicilerin merakla takip ettiği konular içeriyordu. Reytinglerini dikkat çekici bir şekilde artırdı. İçten sohbetleri, samimi bir ortam sağladı. Keyifli anlar sundu.

Günün ilerleyen saatlerinde "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı ekranda yer aldı. Hem araştırmacı ruhu hem de insan hikayelerine duyduğu hassasiyetle dikkat çekti. İzleyicileri ekran başına kilitledi. ATV'nin güçlü programlarından biri oldu. Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Akşam saatlerinde "A.B.İ. (Özet)" bölümü yayındaydı. İzleyicilerin beklediği olayların tekrarını sundu. Akıllardaki soruları yanıtlamaya yönelik bir köprü işlevi gördü. Ardından "Kıskanmak" dizisi geldi. Farklı bir atmosfer sundu. İzleyicilerin ekran başında kalmasını sağladı.

NOW kanalı da önemli yapımlarla bu rekabette yer aldı. "Kıskanmak" ve ardından "Mehmed Fetihler Sultanı" dikkat çekti. "Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber" programı, günün haberlerini en güncel biçimde sundu.

ATV Ana Haber, günlük gelişmeleri izleyicilere aktardı. Ardından "Survivor" programı başladı. TV8 ekranlarında heyecan dolu bir bölüm yer aldı. "Survivor", izleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Reytinglerinde önemli bir artış sağladı.

Son olarak NOW'da "Kıskanmak (Özet)" yayınlandı. İzleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Yoğun programların ardından geceyi bu özetle tamamladı.

Bu gece, televizyon tarihi açısından oldukça renkli anlara ev sahipliği yaptı. İzleyicilerin tercih ettiği programlar, ekranlarda farklı bir boyut açtı. Özellikle ATV, sunduğu içeriklerle reyting sıralamalarında zirvede yer aldı. Dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 A.B.I. ATV 20:44:45 24:16:44 2 ESRA EROL'DA ATV 16:21:18 18:46:36 3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:52 12:59:56 4 A.B.I. (OZET) ATV 19:59:45 20:44:45 5 KISKANMAK NOW 20:54:50 24:16:52 6 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1 20:57:52 23:54:45 7 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:53 8 ATV ANA HABER ATV 19:00:07 19:51:08 9 SURVIVOR TV8 20:36:26 24:17:58 10 KISKANMAK (OZET) NOW 19:59:58 20:54:45

Kaynak: TİAK