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11 Eylül Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri, 11 Eylül cuma günü ekranlarda hangi yapımların yer alacağını merak ediyor. Günün erken saatlerinden gece kuşağına kadar TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in yayın akışı belli oldu.

11 Eylül Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

11 Eylül cuma günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 güncel tv rehberi...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 02:05 - 04:45 Gönül Dağı
  • 04:45 - 05:15 Seksenler
  • 05:15 - 06:00 Hayallerinin Peşinde
  • 06:00 - 07:00 Turgay Başyayla ile...
  • 07:00 - 10:30 Gönül Dağı
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:35 Seksenler
  • 14:35 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 - 23:30 Gönül Dağı

KANAL D Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:00 Haysiyet
  • 04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 09:30 İkizler Memo-Can
  • 09:30 - 11:30 Yaprak Dökümü
  • 11:30 - 14:00 Haysiyet
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Haysiyet
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 22:15 Kuralsız Sokaklar

NOW Yayın Akışı

  • 01:45 - 03:45 Aşk Yeniden
  • 03:45 - 04:45 İnadına Aşk
  • 04:45 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Şahane Hayatım
  • 07:15 - 08:00 İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 13:30 Kirli Sepeti
  • 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 - 19:00 Karagül
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 22:15 Müstakbel Damat

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Sevdan Bir Ateş
  • 02:45 - 04:00 Lodos Zühtü
  • 04:00 - 06:00 Güzel Günler
  • 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
  • 09:00 - 12:30 Güzel Günler
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Sevdan Bir Ateş
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 23:00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Tuzlu Kahve
  • 03:00 - 05:00 Güzel Köylü
  • 05:00 - 07:00 İki Aile
  • 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 15:00 Güzel Köylü
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 02:20 - 05:00 Aşk ve Taht
  • 05:00 - 08:00 Bir Gece Masalı
  • 08:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Aşk ve Taht

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 % 100 Futbol
  • 01:30 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
  • 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 08:30 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 - 09:00 Oynat Bakalım
  • 09:00 - 13:00 MasterChef Türkiye
  • 13:00 - 16:00 Doktor Aksoy
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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