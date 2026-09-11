11 Eylül Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

11 Eylül cuma günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 güncel tv rehberi...

TRT 1 Yayın Akışı

02:05 - 04:45 Gönül Dağı

04:45 - 05:15 Seksenler

05:15 - 06:00 Hayallerinin Peşinde

06:00 - 07:00 Turgay Başyayla ile...

07:00 - 10:30 Gönül Dağı

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:35 Seksenler

14:35 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 - 23:30 Gönül Dağı

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00 Haysiyet

04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 09:30 İkizler Memo-Can

09:30 - 11:30 Yaprak Dökümü

11:30 - 14:00 Haysiyet

14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Haysiyet

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 22:15 Kuralsız Sokaklar

NOW Yayın Akışı

01:45 - 03:45 Aşk Yeniden

03:45 - 04:45 İnadına Aşk

04:45 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Şahane Hayatım

07:15 - 08:00 İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 13:30 Kirli Sepeti

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 19:00 Karagül

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:15 Müstakbel Damat

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:45 Sevdan Bir Ateş

02:45 - 04:00 Lodos Zühtü

04:00 - 06:00 Güzel Günler

06:00 - 09:00 Siyah Kalp

09:00 - 12:30 Güzel Günler

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Sevdan Bir Ateş

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 23:00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Tuzlu Kahve

03:00 - 05:00 Güzel Köylü

05:00 - 07:00 İki Aile

07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 15:00 Güzel Köylü

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

02:20 - 05:00 Aşk ve Taht

05:00 - 08:00 Bir Gece Masalı

08:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri

08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:15 Aşk ve Taht

TV8 Yayın Akışı