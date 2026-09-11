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Ece Erken 'Geleceği göremiyorum" dedi! Türkiye'yi terk etme kararı aldı

Katarsis programına katılan Ece Erken Türkiye'yi terk edeceğini açıkladı. Erken "Bir şeylerden, yanlış anlaşılmasın, kaçmak için vesaire değil, yeni bir kapı benim için" diyerek Dubai'ye yerleşeceğini söyledi.

Ece Erken 'Geleceği göremiyorum" dedi! Türkiye'yi terk etme kararı aldı

Gökhan Çınar'ın Katarsis'deki konuğu Ece Erken oldu. Özel hayatıyla ve Instagram'da abonelik açmasıyla son dönemde adından söz ettiren Ece Erken programda ülkeyi terk edeceğini açıkladı.

"Çok önemli bir karar aldım kendimle alakalı. Bir şeylerden, yanlış anlaşılmasın, kaçmak için vesaire değil, yeni bir kapı benim için. Yeni umutların olduğu" diyen Ece Erken Türkiye'den gitme kararını şöyle açıkladı:

Ece Erken Geleceği göremiyorum" dedi! Türkiye yi terk etme kararı aldı 1

"EVLADIMIM EĞİTİMİ İÇİN"

"Artık biliyorsunuz anne olduktan sonra kendiniz için yaşamıyorsunuz. Önceliğiniz evladınız oluyor. Evladımın eğitimi için aslında Dubai'ye yerleşmeye karar verdim. Tabii ki bir ayağım yine burada olacak. Burada yaşamım devam edecek. Annem var çünkü ama Dubai'de Eymen'in eğitimi için, okulu için, sosyal çevresi için, kendini yetiştirebilmesi için bir hayat kurmak üzere gidiyorum."
Ece Erken Geleceği göremiyorum" dedi! Türkiye yi terk etme kararı aldı 2

"GELECEĞİ GÖREMİYORUM"

Ece Erken devamında ise "Bazı şeylerde ülkemi çok seviyorum ama geleceği bazen göremiyorum. Oğlumla da alakalı. Her an her şey olabilecekmiş gibi geliyor. Her an kötü bir haberle uyanacakmışım gibi geliyor. Bu duyguyu belki birazcık kaygımı azaltmak adına gitmek istiyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ece Erken Dubai
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