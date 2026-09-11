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Florence Pugh derin dekolteli kombiniyle dikkat çekti

Florence Pugh, Venedik'te düzenlenen Max Mara etkinliğinde tercih ettiği cesur kombiniyle tüm bakışları üzerine çevirdi. Derin dekolteli kısa üstü ve yere kadar uzanan gösterişli eteğiyle kırmızı halıya damga vuran ünlü oyuncunun tarzı sosyal medyada da gündem oldu.

Florence Pugh derin dekolteli kombiniyle dikkat çekti

İngiliz oyuncu Florence Pugh, Venedik'te düzenlenen Max Mara etkinliğinde tercih ettiği cesur kombiniyle adeta geceye damga vurdu.

30 yaşındaki oyuncu, Venedik'in tarihi dokusu ve deniz manzarası eşliğinde objektiflere poz verdi. Aynı tonlardaki derin dekolteli kısa üstü ve gösterişli uzun eteğiyle şıklığını konuşturdu.

Florence Pugh derin dekolteli kombiniyle dikkat çekti 1

Göğüs dekoltesi oldukça derin olan üstünü omuzlarına dökülen kumaş detayıyla tamamlayan Pugh, vücudunu saran ve yere kadar uzanan parlak eteğiyle dikkat çekti.

Oyuncu, görünümünü pırlanta kolye ve küpelerle tamamlarken elinde şık bir portföy çanta taşıdı.
Florence Pugh derin dekolteli kombiniyle dikkat çekti 2

Festivale cesur tarzıyla damga vuran güzel oyuncu yine kendinden söz ettirmeyi başardı. Pugh iddialı kombinleriyle zaman zaman gündeme gelen bir isim...

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Florence Pugh
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