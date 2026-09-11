Florence Pugh derin dekolteli kombiniyle dikkat çekti

İngiliz oyuncu Florence Pugh, Venedik'te düzenlenen Max Mara etkinliğinde tercih ettiği cesur kombiniyle adeta geceye damga vurdu.

30 yaşındaki oyuncu, Venedik'in tarihi dokusu ve deniz manzarası eşliğinde objektiflere poz verdi. Aynı tonlardaki derin dekolteli kısa üstü ve gösterişli uzun eteğiyle şıklığını konuşturdu.

Göğüs dekoltesi oldukça derin olan üstünü omuzlarına dökülen kumaş detayıyla tamamlayan Pugh, vücudunu saran ve yere kadar uzanan parlak eteğiyle dikkat çekti.

Oyuncu, görünümünü pırlanta kolye ve küpelerle tamamlarken elinde şık bir portföy çanta taşıdı.



Festivale cesur tarzıyla damga vuran güzel oyuncu yine kendinden söz ettirmeyi başardı. Pugh iddialı kombinleriyle zaman zaman gündeme gelen bir isim...