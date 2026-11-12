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Ela Rümeysa Cebeci alışverişte! Görenler aynı yorumu yaptı

Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eden Ela Rümeysa Cebeci alışveriş merkezinde görüntülendi. Cebeci'nin o anları sosyal medyaya yansıyınca görünümüne yorum yağdı.

Ela Rümeysa Cebeci alışverişte! Görenler aynı yorumu yaptı
Mynet Haber Merkezi

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, 2026 yılının belki de en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Son olarak yasaklı madde ticareti davasında Sadettin Saran ile birlikte 4 Kasım'da beraat eden spiker alışverişte görüntülendi.

Akif Yaman'ın haberine göre; Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülenen Cebeci, geride bıraktığı dönemin kendisi açısından kolay geçmediğini ifade etti. Ünlü spiker çok konuşmak istemese de muhabire kısa bir yanıt vererek "Zor bir süreçti" dedi.

Spiker ısrarlı sorular sonrasında "Hiç bahsetmeyelim, konuşunca kötü yazılıyor" ifadelerini kullandı.

Ela Rümeysa Cebeci alışverişte! Görenler aynı yorumu yaptı 1

Sosyal medyada da Ela Rümeysa Cebeci'nin son hali paylaşıldı. Paylaşımlardan sonra "Nasıl tanıdınız be?", "Bu Ela mı helal nasıl tanıdınız?", "Tanımadım ben" yorumları yapıldı.

Ela Rümeysa Cebeci alışverişte! Görenler aynı yorumu yaptı 2

Ela Rümeysa Cebeci geçtiğimiz günlerde savunmasında şu ifadeleri kullanmıştı:
Ela Rümeysa Cebeci alışverişte! Görenler aynı yorumu yaptı 3

"Suçlamaları kesinlikle reddediyorum, kabul etmiyorum. Sadettin Saran yedi yıldır hayatımda, bir dönem gönül ilişkisi yaşadım, bir dönem de normal arkadaşlığımız oldu. Aramızdaki yazışmalar, birbiriyle flörtleşen, cilveleşen iki insanın şakalaşması, konuşmasıdır."

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Anahtar Kelimeler:
Ela Rümeysa Cebeci
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