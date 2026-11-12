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Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan isyan etti: 'Duran arabama çarptı, küfür edip kaçtı!'

Oyuncu Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan, aylar önce duran aracına çarparak hakaret edip kaçan sürücüyle ilgili başlattığı hukuki sürecin takipsizlikle sonuçlanmasına tepki gösterdi. Sürücünün ileri yaşına ve refleks kaybına dikkat çeken Alkan, "Şükür canımdan olmadım" ifadelerini kullandı.

Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan isyan etti: 'Duran arabama çarptı, küfür edip kaçtı!'
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Bora Akkaş ile 2023 yılında evlenen ve aynı yıl kızı Suzan’ı kucağına alan Oben Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aylar önce trafikte yaşadığı olayı ve ardından gelişen hukuki süreci takipçileriyle paylaştı.

'KÜFREDEREK KAÇTI'

Yaşadığı olayın detaylarını aktaran Oben Alkan, yaklaşık 4-5 ay önce duran aracına bir sürücünün çarptığını ve kendisine küfrederek olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Olayın ardından karakola giderek hakaret suçlamasıyla tutanak tutturduğunu ifade eden Alkan, aracındaki hasarın kasko tarafından karşılandığını ve büyük bir maddi kayıp yaşanmadığını kaydetti.

Bora Akkaş ın eşi Oben Alkan isyan etti: Duran arabama çarptı, küfür edip kaçtı! 1

"ŞANSA YAŞIYORUZ RESMEN"

Başlattığı hukuki sürecin geçen hafta savcılıktan gelen takipsizlik kararıyla sonuçlandığını aktaran Alkan, dosya kapsamında ses veya görüntü kaydı bulunmadığını belirtti. Tutanaktaki detayları incelediğinde karşı tarafın doğum tarihine dikkat çektiğini vurgulayan Alkan, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Bora Akkaş ın eşi Oben Alkan isyan etti: Duran arabama çarptı, küfür edip kaçtı! 2

"Gözüm diğer kişinin doğum tarihine takıldı. Maşallah yaşı var, yani bayağı bayağı var. Araştırdım; trafikte araç kullanmanın üst yaşı yokmuş, sadece sağlık raporu zorunluluğu varmış. Tahmin edin bu kişi ne iş yapıyormuş? Hadi ben şükür canımdan olmadım. Bariz reflekslerini kaybetmiş, bir de okumuş etmiş bir kişi, ne cesaret hâlâ trafiğe çıkıyor? Şansa yaşıyoruz resmen."

Alkan paylaşımının sonunda ise yaşanan sürece tepki göstererek "Otur, liyakat 0" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bora Akkaş Oben Alkan
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