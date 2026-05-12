11 Mayıs Reyting sonuçları: Uzak Şehir zirveyi bırakmıyor

Dünün televizyon izleme alışkanlıkları, Türk izleyicilerin hangi programlara yöneldiğini gösterdi. Reyting sıralaması, en çok izlenen programları belirledi. İzleyici tercihlerinin nasıl şekillendiği hakkında önemli bilgiler sağlandı.

Listenin zirvesinde "Uzak Şehir" bulunuyor. Kanal D’de yayınlanan dizi, izleyiciyi kendine çekmeyi başardı. En yüksek reytinge ulaştı. Ardından, "Uzak Şehir" özeti de Kanal D’de yayınlandı. Böylece diziyle ilgili heyecan devam etti.

Gündüz programları arasında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" dikkat çekiyor. ATV’de yayınlanan program, geniş bir izleyici kitlesine hitap etti. Programın içeriği, izleyicilerin ilgisini çekti.

Akşam saatlerinde "Esra Erol'la" programı öne çıktı. ATV’de izleyicilerle buluştu. Bu yapım, izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkesin ilgisini çekti.

Haber programları arasında "Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber" birinci oldu. Güncel olaylara yönelik bilgi arayan izleyicilerin tercihi haline geldi. Kanal 7’nin "Gelin" programı da akşam kuşağında ilgi gördü. Reytinglerini artırmayı başardı.

TRT 1'in "Cennetin Çocukları" dizisi akşam saatlerinde dikkat çekti. İzleyicilerin ilgi odağı olmayı başardı. Ancak TV8’in "Survivor" programı da sıkı bir rekabet içine girdi. "Millwall-Hull City EFL Championship" maçı da TV8'de kısa süreliğine yayınlandı. Bu durum, sporseverlerin ilgisini çekti.

Dünkü TV reytingleri, izleyicilerin değişen alışkanlıklarını ortaya koydu. Program tercihleri hangi yönde geliştiği hakkında bilgi verdi. Dizi ve eğlence programları ön plana çıkarken, haber bültenleri de önemli bir yer tutmaya devam etti.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 UZAK SEHIR KANAL D 20:55:22 24:17:21 2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D 20:00:57 20:54:19 3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:58 13:00:11 4 ESRA EROL'DA ATV 16:21:18 18:45:55 5 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:01 6 SURVIVOR TV8 20:45:58 24:26:01 7 GELIN KANAL 7 19:35:44 21:19:37 8 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 20:59:13 23:51:22 9 ATV ANA HABER ATV 19:00:04 19:52:59 10 MILLWALL-HULL CITY EFL CHAMPIONSHIP KARSILASMASI TV8 21:58:17 22:04:10

Kaynak: TİAK