Delikanlı 6. bölüm sonrası gündem oldu! 'Günü değişsin' sesleri yükseldi

Show TV’nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, başrollerini Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş’ın paylaştığı yeni dizisi “Delikanlı” reytinglerde istediği başarıyı yakalayamadı.

Zeynep Günay’ın 5. bölümde yönetmenlik görevini devrettiği dizinin 7. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi. Dün akşam 6. bölümü yayınlanan dizinin finali için geri sayım başlarken sosyal medyada yorum yağdı.

Delikanlı'nın yeni bölümü sonrası dizi takipçileri; 'final olmasın', 'final yapmayı hak etmiyor', 'günü değişmeli', 'salı gününe alınsın', 'çok güzel bir dizi bitmesin' gibi yorumlar yapıldı.

YENİ BÖLÜM SONRASI GÜNDEMDE

DELİKANLI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Delikanlı'nın 6. bölümünde; Yusuf ve Dila’nın ilişkisi yeni bir döneme girerken, Hazan geçmişe saplanıp kalır ve Yusuf’u Dila’dan vazgeçirmek için elinden geleni yapar.

Ancak Yusuf, Hazan’ın tüm çabasına rağmen evlilik kararından geri adım atmaz. Uçurum kenarında Yusuf ve Hazan’ı birlikte gören Sarp’ın ise içindeki öfke ve şüphe giderek büyür. Yine de temkinli davranmayı seçer ve eve geri döner. Kız isteme töreninde Yusuf’un gecikmesi ve ortadan kaybolması, Kızılhan ailesindeki gerilimi artırır. Herkesin gelmesiyle kısa süreli bir rahatlama yaşansa da Sarp gördüklerinin etkisinden çıkamaz. Yusuf ise durumu toparlayarak Dila’yı gerçekten sevdiğini ve onunla yeni bir hayat kurmak istediğini söyler. Zühre bu evliliğe onay verirken, Sarp da öfkesini bastırıp kardeşinin mutluluğu için ilişkiye razı olur.

Gecenin sonunda Hazan’ın Yusuf’la görüşmesini kabullenemeyen Sarp, kontrolünü kaybetmeye başladığını hissettirir ve Hazan’la yüzleşir.. Hazan çok korksa da durumu toparlar.

Ertesi gün Hazan’ı göl evine götürmeye karar veren Sarp’ın yanında taşıdığı tüfek ve üstü kapalı tehditleri Hazan’ı korkutur. Hazan yardım istemeye çalışsa da Yusuf ilk başta ona inanmaz. Ancak Dila’dan Sarp ve Hazan’ın göl evine gittiğini öğrenince endişelenir ve kötü bir şey olacağını düşünerek peşlerine düşer.