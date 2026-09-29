11 milyar çekti, Duabi'ye gitti! Mustafa Sandal kendini böyle savundu: 'Karım ama ortağım değil'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin mal varlığına tedbir konulduğu bildirildi.

Mustafa Sandal’ın da soruşturma başlamadan önce Dubai’den oturum izni almak için başvuruda bulunduğu yönünde iddialar ortaya çıktı. Bu iddialar üzerine Sandal, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'KARIM AMA ORTAĞIM DEĞİL'

“Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir. Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır.

Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur.

Dubai meselesi; Melis'in oğlu Dubai'de okuyor, dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa - oturum iznim var.

Benim geçen sene İngiltere'de Global Yetenek Vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor.

Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır.”

“BENİM ALNIM AK”

Mustafa Sandal, daha önce de eşinin adının fon soruşturmasında geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Benim alnım ak!” demiş ve kendisinin herhangi bir fon alım-satım işlemi ya da organizasyonuna dahil olmadığını savunmuştu.

Sandal, 32 yıldır tek gelir kaynağının müzik olduğunu belirterek kendisinin ve eşinin mağdur olduğunu ifade etmişti.