12 Ağustos reyting sonuçları: Doğanın Kanunu zirvede

Televizyon dünyasında dün gece heyecan dolu anlar yaşandı. Reyting sıralamasında en fazla ilgi gören program “Doğanın Kanunu” adlı dizi oldu. Star TV'de yayımlanan bu yapım, gece boyunca izleyicilerin dikkatini çekti.

“MasterChef Türkiye” ikinci sırada yer aldı. TV8'in fenomen yarışması, mutfakta kıyasıya rekabet sunuyordu. Gıda tutkunları ve yemek yapmayı sevenler için göz alıcı bir deneyim oldu. İzleyiciler, bu programdan tam not aldı.

Üçüncü sırada “Paris Saint Germain - Aston Villa UEFA Süper Kupa Karşılaşması” vardı. TRT 1'de yayımlanan bu karşılaşma, spor tutkunlarının ilgi odağı haline geldi. Maçın heyecanı, birçok futbolseverin ekran başına kilitlenmesine yol açtı.

Dördüncü sırada “Var mısın yok musun” yarışması bulunuyor. ATV'de yayınlanan bu yapım, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacıların şans oyunları içindeki mücadeleleri oldukça keyifli anlar sundu.

Beşinci sırada “Now Ana Haber” yer alıyor. Güncel gelişmeleri takip etmek isteyen izleyicilere hitap eden bu program, haber akışını sağladı. İzleyicilere gündemin nabzını tutma fırsatı sundu.

Altıncı sırada “UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri” programı bulunuyor. TRT 1'de yayımlanan bu özet programı, futbolseverlerin kaçırdığı anları yakalama imkanı sunuyor. Önemli gollerin ve heyecan dolu anların tekrar izlenmesi, izleyici ilgisini artırdı.

Yedinci sırada “Doğanın Kanunu (Özet)” var. İzleyiciler, gün içinde kaçırdıkları bölümleri özet halinde izleme fırsatı buldu. Star TV, bu programıyla dikkat çekmeyi başardı.

Sekizinci sırada “Var mısın yok musun Özel” yarışması yer almakta. ATV'nin bu özel yayını, izleyicilere sürprizlerle dolu anlar sundu. Keyifli vakit geçirme imkanı tanıdı.

Dokuzuncu sırada “Recep İvedik” filmi bulunuyor. NOW ekranlarında dönen bu yapım, komedi severler için ideal bir seçimdi. Geniş bir kitleye ulaşmayı başardı.

Onuncu sırada “Kanal D Ana Haber” yer alıyor. Gündemi takip etmek isteyenler için önemli haberlerin yer aldığı bir program. İzleyicilerin ilgisini toplamayı başardı.

Dün geceki yayın akışı, izleyicilerin beğenisini kazandı. Reyting yarışında heyecan dolu anlar yaşandı. Gelecek yayınlarda hangi programların ön plana çıkacağını birlikte göreceğiz.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 DOGANIN KANUNU STAR TV 21:00:41 24:16:15 2 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:54:21 24:40:17 3 PARIS SAINT GERMAIN-ASTON VILLA UEFA SUPER KUPA KARSILASMASI TRT 1 21:50:03 23:58:53 4 VAR MISIN YOK MUSUN ATV 20:45:46 23:40:55 5 NOW ANA HABER NOW 19:00:07 20:00:10 6 UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) TRT 1 22:53:54 22:58:41 7 DOGANIN KANUNU (OZET) STAR TV 20:00:07 21:00:41 8 VAR MISIN YOK MUSUN OZEL ATV 19:59:55 20:45:46 9 RECEP IVEDIK (T.S) NOW 20:14:30 22:12:22 10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:29 19:59:57

Kaynak: TİAK