12 Ekim Pazar 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

12 Ekim Pazar 2025 TV yayın akışı, “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler için ulusal kanallarda birbirinden farklı film, dizi ve yarışma programları ekrana geliyor. TRT 1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in dikkat çeken yapımları, izleyicilere keyifli bir Pazar akşamı vaat ediyor. İşte 12 Ekim Pazar 2025’in detaylı TV yayın akışı...

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 01:30

Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Gündem Ötesi, rutinin dışına çıkıyor ve tüm merak edilenleri araştırıyor. Dinler tarihi, evrenin gizemi, küresel ısınma, komplo teorileri, astronomi, sağlıklı yaşam metotları ve alternatif tıp gibi birbirinden ilginç konuların araştırıldığı programda, dünyanın gizemli tarihinin izi sürülüyor.

01:30 - 01:50

Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

Gündem Ötesi, rutinin dışına çıkıyor ve tüm merak edilenleri araştırıyor. Dinler tarihi, evrenin gizemi, küresel ısınma, komplo teorileri, astronomi, sağlıklı yaşam metotları ve alternatif tıp gibi birbirinden ilginç konuların araştırıldığı programda, dünyanın gizemli tarihinin izi sürülüyor.

01:50 - 04:15

Taşacak Bu Deniz

İki düşman aile, Furtunalılar ve Koçarililerin bitmek bilmeyen savaşı yıllardır sürüp gitmektedir. Geçmişte çok büyük bir sevda yaşayan Adil Koçari ile Esme Furtuna kan hakkı yüzünden karşı karşıya gelirler, Esme Adil'i vurur. Aralarındaki tüm düşmanlığa rağmen Adil Koçari Esme Furtuna'yı ele vermez ve ben kendimi vurdum der. Tam o sırada çok uzaklardan gelen Yunan bir Doktor Adil'in hayatını kurtarır. Yunanlı bir anne ve İstanbul Rum'u bir babanın kızı olan bu kız büyük bir sırrın peşine düşüp Trabzon'a gelmiştir.

04:15 - 05:05

Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

Turgay Başyayla ile yurdumuzun yöresel lezzetlerini keşfetmeye hazır mısınız?

05:05 - 05:50

Hayallerinin Peşinde

Hayallerinin Peşinde programında, cesurca girişimleriyle kendi hikayelerinin başkahramanı olan kadınların başarı yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Tüm zorlukları aşan, inatçı, hayalperest kadınlar... Devletin desteği ile büyüyen, bulunduğu coğrafyaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bu kadınlar birçok insana ilham veriyor. Onların inançla ulaştıkları başarının mutluluğuna sizler de ortak olun.

05:50 - 08:40

Benim Güzel Ailem

Canan, Rasim'i aile fertlerinin gül gibi geçinip gittiğine ve hiçbir sorunlarının olmadığına ikna etmeye çalışmaktadır. Akyol ailesinde ise durumlar hiç de öyle değildir. Derya ışık hızıyla Nedim'den ayrılmaya karar verir. Öznur evin satılmasını hazmedemeyip soluğu baba ocağında alırken, iki terapist Kaan ve Öznur gitgide kendileri terapist desteğine ihtiyaç duyacak duruma gelmiştir. Aile bütün bu olaylarla yangın yerine dönerken evin küçük kızında ateş bacayı sarmış, Akyol ailesi bütün bu sorunlar yetmezmiş gibi bir de evlilik telaşına girmiştir.

08:40 - 11:45

Cennetin Çocukları

İskender, özünde iyi bir çocuk olsa da sokaklarda, yetimhanelerde, hapishanelerde büyür. Hep bileğinin gücüyle ayakta kalır, karşısına çıkan her engelle savaşır. Ancak yolu bir gün Arafköy'e düşer ve asıl gerçeğin duvarların ardında olduğunu fark eder. Ege'nin sımsıcak kıyılarında, cennetten bir parça gibi duran bu kasabada İskender, geçmişin izlerini sırtında taşır. Kâmil olma yolunda sınanırken, aradığı sevgiyi ve özlemi burada bulur. Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve herkese el uzatan Doktor Gönül onun hayatına dokunur.

11:45 - 13:00

Enine Boyuna

Türkiye ve dünya gündemine yüzeysel değil, derinlikli bir bakış... Zamanın ruhunu yakalayan gerçek analizler... Olayların arka planına ışık tutan entelektüel yaklaşımlar... Türkiye ve Dünya gündemi yeni konu ve konuklarla Enine Boyuna'da masaya yatırılıyor.

13:00 - 14:05

Yurda Dönüş

Yurda Dönüş, her bölümde, kendi alanlarında devrim yaratan bilim insanlarımızın, çocukluk hayallerinden yurt dışında geçen zorlu mücadelelerine tanıklık ediyor. Program, onları yurda dönmeye iten o en derindeki seslerin yankısını izleyiciye taşıyor. Bilim insanlarımızın yurda dönüp Türkiye'de TÜBİTAK başta olmak üzere birçok kurumun desteğiyle sıfırdan kurdukları laboratuvarlara ve yetiştirdikleri yeni nesillere kadar uzanan o meşakkatli ama bir o kadar da gurur verici serüvenler Yurda Dönüş programında bir araya geliyor.

14:05 - 17:30

Taşacak Bu Deniz

17:30 - 19:00

Kod Adı Kırlangıç

Fatih, çocukları şirketin adamlarının elinden kurtarır ve tekrar okula getirir. Ama Atlas, Kırlangıçların ve Aslanların okuldan çıktıklarını Müdüre Zümrüt'e ispiyonlamıştır. Çocuklar okuldan atılma cezasının sınırına gelirler. İki rakip takım İHA yarışı için rehberleri eşliğinde Koca Mustafa Paşa Tepesine giderler. Yiğit Efe'nin kumanda ettiği model uçak rotasından çıkar ve Fatih Tepesinde çakılır. Yiğit Efe bu anlarda Sur duvarından değerli bir taş bulur. Taşın içine kadim sırlarla birlikte mühürlü bir kitap saklanmıştır.

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Teşkilat

Rutkay şüpheleri sonucunda Hilal'i ve Altay'ı tuzağa çeker. Hem operasyon hem de Altay ve Hilal tehlike altındadır. Hilal'i durumdan kurtarmaya çalışan Altay ve ekip hızlı bir çözüm yolu bulmak zorunda kalırlar. Dizdar silahları takas etmek için Bahar'ı kaçırır. Onun beklenmedik hamlesi karşısında öfkelenen Korkut'un, Bahar'ı kurtarmak için tek seçeneği silahları Dizdar'a vermektir. El yazmasının bir kısmına ulaşan Rutkay, deşifre için hemen harekete geçer.

KANAL D Yayın Akışı

01:30 - 03:45

Güller ve Günahlar

Eşi ve kızlarıyla mutlu bir hayat süren Serhat Tecer'in dünyası, beklenmedik bir gerçekle altüst olur. Hayatının en büyük aşkı, eşi Berrak, büyük bir sır saklamaktadır: Bir çocuğu daha vardır Kader. Gerçeğin peşine düşen Serhat, adım adım iz sürerken yolu Zeynep ile kesişir. Dobra ve cesur tavrıyla dikkat çeken Zeynep, hiç ummadığı anlarda Serhat'ın en büyük destekçisi olur. Serhat, her ipucunun izini sürerken, Berrak'ın sırlarla örülü geçmişinin anahtarı karşısına hiç beklemediği bir yerden çıkacaktır.

03:45 - 05:00

Poyraz Karayel

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve kötülüğün en uçlarda yaşandığı bir hikaye...

05:00 - 05:30

Baht Oyunu

Yaygın bir inanıştır; aşkın peşinde koşan yakalayamaz, yakalanır! Ve doğru adamla hep yanlış yerde, yanlış zamanda karşılaşılır. Peki hep böyle midir? Baht oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan bir genç kızın hikayesini izleyicilerle buluşturuyor.

05:30 - 07:00

Müzik Arası

Sevilen sanatçıların video klipleri ekrana geliyor.

07:00 - 08:30

Yabancı Damat

Gaziantep'in ünlü baklavacısı Kahraman Usta'nın kızı Nazlı, Ankara da üniversite eğitimini bitirmiş memleketine dönmüştür. Nazlı yakışıklı, yabancı bir gençle tanışır. Bu genç, ailesi İstanbul'dan Atina'ya göç etmiş Niko adında bir Yunanlıdır. Nazlı ve Niko birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Ancak Niko'nun ailesi Türklerden, Nazlı'nın ailesi de Yunanlılardan pek hoşlanmamaktadır...

08:30 - 09:45

Konuştukça

Sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptığı programda sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey konuşuluyor.

09:45 - 13:00

Güller ve Günahlar

13:00 - 13:45

Evrim Akın İle Ev Gezmesi

Renkli kişiliği ve hoş sohbeti ile izleyicilerin her daim beğenisini kazanan Evrim Akın, birbirinden ünlü isimlerin evlerini gezerek çok özel yaşantılarına tanık oluyor. Yaşam alanlarını çok merak ettiğimiz magazin dünyasının en sevilen isimlerinin evdeki yaşantılarına, mutfaklarına, salonlarına, giyinme odalarına konuk olmaya hazır mısınız?

13:45 - 14:45

Arda ile Omuz Omuza

Arda Türkmen, Omuz Omuza diyor, bu hafta Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'u stüdyoda terletiyor! Arda'nın yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek, onun yaptıklarını yapmaya çalışıyorlar.

14:45 - 19:00

Eşref Rüya

Gürdal'ı Kadir'in elinden kurtarmak için büyük riskler alan Eşref, bu sefer Rus mafyasının hedefi haline gelir. Irmak ise, Gürdal'ın yerini öğrenmek uğruna canını ortaya koymaya hazırdır. Dinçer'in manipülasyonları sonucu kafası iyice karışan Nisan, Eşref'in Afra'nın ölümünden sorumlu olabileceğine giderek inanmaya başlar. Eşref, bir yandan ekiple beraber Gürdal'ı bulmaya çalışırken, diğer yandan kendisine atılan iftiraların kaynağını araştırır.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 23:15

Güller ve Günahlar

23:15 - 02:00

Güller ve Günahlar

NOW Yayın Akışı

01:00 - 03:45

Halef

Yelduran ve Kordağlı, Urfa'daki iki büyük, köklü ailedir. Aralarındaki yıllardır süren husumet, Serhat ve Yıldız'ın evlenmesi üzerine yapılan bir akitle son bulmuştur. Ancak ailesinden uzak yaşayan ve İstanbul'da başarılı bir cerrah olan Serhat, bu evliliği hiçbir zaman istememiştir. Üstelik yakın zamanda yurtdışına yerleşme planı yapıyordur. Fakat Serhat'ın hayatı, Melek'le tanışınca tamamen değişir. Melek'e âşık olur ve onunla evlenip İstanbul'da yeni bir hayat kurmak ister. Ancak Serhat'ın Urfa'ya dönüşü, Melek de dahil olmak üzere herkesin hayatını kökten değiştirecektir.

03:45 - 06:00

Kefaret

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

06:00 - 08:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

08:30 - 11:15

Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

11:15 - 13:30

Halef

13:30 - 16:30

Ben Leman

Leman, geçmişte yaşanan büyük bir trajedinin hesabını sormak ve gerçek suçluları bulmak için çocuğu gibi büyüttüğü annesi Meryem'le Güzelkoy'a taşınır. Şahika, Mine ve Suzi tarafından zamanında geçmişin tozlu raflarına kaldırılan kırmızı kartlar Leman'ın gelmesiyle yeniden gün yüzüne çıkar. Oyun yeniden kurulur ve bu defa kuralları Leman koyacaktır. Sakin hayatlarına korku bulutları çöken üç kadın farkında olmadan Leman'ın oyununun içinde bulurlar kendilerini. Leman kasabadaki en karanlık sırları ortaya çıkaracak ve hesap soracaktır ama bir şeyi hesap edemez. Aşkı... Yani Demir'i...

16:30 - 19:00

Kıskanmak

Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha'nın hem geçmişiyle yüzleşmesi hem de hayatını geri alma çabası...

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:15

Sahtekarlar

Ertan Aydın, babası Kadir'in yanında yetişmiş, başarılı bir avukattır. Müvekkilleri adına savunmayı güçlendirmek için yan yollara sapmaktan da çekinmez. Kadir ve Ertan davalarda hakimin kanaatini müvekkilleri lehine etkileyebilmek için küçük oyunlar kurarlar. Bunun için de profesyonel bir oyuncu olan Aslı'yla çalışırlar. Aslı tutuklanınca yeni birine ihtiyaç duyarlar. Bu sırada yolları Asya'yla kesişir. Ertan, Asya'nın kolayca yalan söyleme becerisinden çok etkilenir ve onlar için biçilmiş bir kaftan olduğuna karar verir. Birlikte çalışmaları için teklifte bulunur. Annesi ve kardeşlerinin maddi manevi bütün sorumluluğunu sırtlamış olan Asya teklifi kabul eder.

22:15 - 01:00

Sahtekarlar

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:45

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

02:45 - 04:45

Veliaht

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye başlayan ve oğlu yerine geçecek bir veliaht arayan Zülfükar Karslı'nın yolu babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur ile kesişir. Bu karşılaşma başta Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer, kızları Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Otogara Zafer Karslı olarak adım atan Timur, Zafer'in karısı Reyhan ile de karı koca rolü yapmak zorundadır. Ancak oyun zamanla gerçeğe dönüşecek, Karslı Konağı'ndaki iki tutsak Timur ve Reyhan yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaklar.

04:45 - 06:00

Bahar

Timur'un ölümüyle dünyaları altüst olan çocuklarına destek olmaya çalışan Bahar, onları yeniden hayata bağlamak için elinden geleni yapıyordur. Bu uğurda mesleğinden bile bir süre uzak kalmayı göze almıştır. Fakat beklenmedik bir anda kendini sokak ortasında verilen bir ölüm kalım savaşının ortasında bulunca doktorluğa beklediğinden önce dönmüş olur. Hastaneye geldiğindeyse onu hiç ummadığı kötü bir sürpriz karşılar. Geçmişinden unutmak istediği biri, Harun, hastaneye başhekim olmuştur. Harun'un kendisine karşı büyük bir hıncı olduğunu bilen Bahar, evdeki hayatı kadar hastanedeki hayatının da zorlu geçeceğini anlar.

06:00 - 08:00

Aile

Soykanlara 'aile' olduklarını hatırlatan tek yerdir sofra. O gün yine tüm ailenin toplanacağı bir sofra kurulurken Aslan, amcasıyla ilgili 'karanlık' işlerinden birini daha çözmek için İzmir uçağındadır. Psikolog Devin ve Aslan’ın yolları işte bu yolculukta kesişir. Devin de kız kardeşinin başını soktuğu yeni bir belayı halletmek üzere İzmir’e gitmektedir. Aslan daha ilk geceden, Soykan Anayasasının çok önemli bir kuralını Devin için çiğner. Bu durum Aslan’a saplantılı bir bağlılık hisseden annesi Hülya'yı çok kızdırır. Daha önce de pek çok kere oğlunun aileden uzaklaşmasını önlemek için her şeyi yapabileceğini gösteren Hülya’nın işi, bu sefer eskisi kadar kolay olmayacaktır.

08:00 - 10:00

Düğün

Urfa'dan İstanbul'a göçen altı kişilik bir ailenin büyük kentte tutunabilmek için verdikleri ekonomik savaşın öyküsü...

10:00 - 13:00

Pazar Sürprizi

Magazin ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile ilgili en yeni gelişmeler, dizi sektöründe olan biten her şey Pazar Sürprizi'nde...

13:00 - 15:30

Bahar

15:30 - 18:25

Veliaht

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Düğün Dernek

Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık, bir gün yurt dışından çıkagelir. Önce her zamanki gibi memleket hasreti gibi görünse de bu ziyaretin altındaki esas neden çabuk ortaya çıkar: Tarık görevli olarak çalıştığı Letonya'da Monica adlı bir kızla beraberdir ve aynı ülkede çalışmak için tek yol evlenmeleridir. Kendisinin olurunu almaya gelen oğlunu düğünsüz evlendirmemeye kararlı olan İsmail, alelacele bir düğün telaşına girer. Ama çok hazırlıksız yakalanmıştır. Yine de 'Ben oğluna düğün yapamadı dedirtmem!' diyerek Tüpçü Fikret'i, Çetin'i ve köyün öğretmeni Saffet’i seferber ederek elde avuçta para yokken 10 gün içerisinde sazlı-sözlü bir düğün hazırlığı içerisine girer.

22:30 - 00:30

Dedemin Fişi

Malatyalı Çirci Ailesi’nin reisi Salih Bey'in beyin ölümü gerçekleşmiştir, ancak yaşam destek ünitesine bağlı şekilde hayatta tutulmaktadır. Dört bir yana dağılmış ve hepsi farklı hayallere sahip aile üyeleri bir araya gelir ve Salih Bey'in fişinin çekilmesine karar verirler. Çocukları ve torunlar arasında daha fiş çekilmeden miras kavgaları başlar...

STAR TV Yayın Akışı

00:45 - 03:20

Kral Kaybederse

Çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, aradığı iş fırsatını Kenan'ın mekânında bulur. Hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

03:20 - 04:50

Baba Ocağı

Muğlalı Halil Efe, hayatını iki oğluna adamıştır. Bir an önce oğullarının mezun olup, aileden kalma topraklarda ziraat mühendisliği yaptıkları günü görmek istemektedir. İstanbul'da ise durum hayli farklıdır. Ders kitaplarının arasında kaybolması gereken Murat ve Güven, okul yerine barlara gitmeyi tercih etmişlerdir. Gençtirler, delikanlıdırlar, başlarında kavak yelleri esmektedir. Ancak bir gün, Halil efe oğullarının İstanbul'da nasıl yaşadığını öğrenir ve harekete geçer.

04:50 - 07:00

Dürüye'nin Güğümleri

Dürüye, 25 yıl önce Zühtü ile evlenmiş ama Zühtü gerdek gecesinin sabahında Almanya'ya işçi olarak gitmiştir. Dürüye ve Zühtü'nün evliliklerinden dört kızları olmuştur. Ancak Dürüye, Zühtü'den 15 yıldır haber alamamaktadır. Dürüye, sonunda ondan boşanır. Zühtü ise aynı gün, Dürüye'den boşandığından habersiz, yanında Helga'dan olma oğlu ile köye geri döner. Köyde sütçülük yapan Dürüye, kızlarına Güğümlerim demektedir. Güğümlerin tek dertleri aşklarıdır ama önlerinde Dürüye gibi bir engelleri vardır.

07:00 - 09:30

İstanbullu Gelin

Annesiz ve babasız büyüyen Süreyya, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, güzel ve gururlu bir genç kızdır. Konservatuar mezunu olan Süreyya, hayatını reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanmaktadır. Süreyya'nın mütevazi yaşamı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk'a aşık olması ile değişir. Bursa'nın tanınmış ve köklü ailelerinden Boranlar içinse bu aşkı kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Faruk'un annesi Esma Hanım, kendine ve köklerine uygun gelin adayını çoktan seçmiştir.

09:30 - 11:00

Aramızda Kalsın

Antepli iki çocuk annesi Yadigar'ı evliliğinin 12. yıl dönümünde büyük ve kötü bir sürpriz bekler. Yadigar o gün iki çocuğunu alıp evini terk eder, İstanbul yollarına düşer. Yola çıkarken elindeki tek şey annesinin ölmeden önce bir arkadaşına yazdığı mektuptur. Mektup annenin Yadigar için gizli bir emanet bıraktığını söylemektedir. Emaneti saklayan Hüsne Celepoğlu ve kocası Bahattin Celepoğlu'nun en büyük derdi batmak üzere olan lokantalarını kurtarmak. Hüsne bu uğurda bütün ümidini yıllar önce İtalya'ya gitmiş olan Civan'a bağlar. İtalya'da aşçıbaşı olan Civan İstanbul'a gelecek, lokantanın başına geçecek, Celepoğlu ailesinin çilesi nihayet bitecek. Bu sırada Civan bir düğünün yemeklerini yapmak üzere İstanbul yoluna düşmüştür bile...

11:00 - 12:00

Tülin Şahin ile Moda

Kendi tarzınızı nasıl yaratırsınız? Güzel bir cilde ve saça kavuşmak için neler yapmalısınız? Modayı yakından takip etmek için çok para harcamaya gerek var mı? Podyumlardan modayı günlük hayatınıza nasıl adapte edersiniz? Güzel, bakımlı ve şık olmak için basit ve uygulanabilir yöntemler, Tülin Şahin ile Moda'da ekrana geliyor.

12:00 - 14:00

Vahe ile Evdeki Mutluluk

Vahe, Türkiye’nin her yerinden gelen başvuruları değerlendiriyor ve evleri yenilemeye devam ediyor. Vahe Kılıçarslan, her hafta, ülkemizin farklı bir iline gidip, şehrin tarihi kültürel özeliklerini, yöresel lezzetlerini tanıtıyor ve o ilde bir ailenin evini baştan aşağı yeniliyor.

14:00 - 15:30

Bir Şansım Olsa

Bir Şansım Olsa, izleyicilere pişmanlıklarla dolu gerçek yaşam hikayeleri sunuyor. Geçmişte aldıkları kararların yanlış olduğunu fark eden ve ikinci bir şans arayan kişilerin hikayeleri ekrana geliyor. Her bölümde, hayatlarındaki pişmanlıklarla yüzleşen bu insanların içsel çatışmalarına, umutlarına ve hayal kırıklıklarına yer veriliyor.

15:30 - 19:00

Kral Kaybederse

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:30

Çarpıntı

Aslı ile Aras arasındaki gerilim gizlenemez bir hal alırken, Hülya’nın bu ilişkiyi fark etmesi kendi planını devreye sokması için kapı aralar. Öte yandan, Melike’nin geçmişine dair ipuçlarını takip eden Aslı, onun gerçekte kim olduğunu anlamaya bir adım daha yaklaşır. Melike’nin sırlarla dolu hayatı açığa çıktıkça, hem Reyhan hem de Hülya cephesinde dengeler sarsılır. Reyhan, Figen ve Meryem’le yaşadığı büyük yüzleşmenin ardından kendi ayakları üzerinde durmaya kararlıdır.

ATV Yayın Akışı

01:30 - 04:00

Aynadaki Yabancı

Karaaslan Malikanesi'nin görkemli duvarları arasında yeni bir yabancı vardır artık... Bir zamanlar hanımı olduğu evde hizmetçi olarak işe başlayan Defne, hafızasındaki eksik parçaları tamamlamak için kim olduğunu ve neden buraya iş başvurusu yaptığını çözmek zorundadır. Bu yüzden de tüm aile fertlerini yakından gözlemlemeye başlar. Ancak hatırlamak için verdiği bu uğraşın hem kendisi hem de kızı için büyük bir risk taşıdığından habersizdir.

04:00 - 06:00

Kardeşlerim

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan kardeşlerin hikayesi...

06:00 - 07:30

Bir Gece Masalı

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşkları konu ediliyor.

07:30 - 10:00

atv’de Hafta Sonu

Türkiye'den ve dünyadan en önemli, en ilgi çekici ve en renkli haberler aktarılıyor. Gündemdeki haberlerin yanı sıra öne çıkamayan gelişmelere de yer veriliyor.

10:00 - 11:20

Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İslam dini ile ilgili merak edilen her şeyi ayet ve hadisler ışığında açıklıyor. Hatipoğlu, dinle ilgili çok önemli bilgiler sunuyor. Programın bu haftaki konuları şöyle: Dinimiz savaşta neleri yasaklamıştır? Dünya vatandaşları Gazze'de yaşanan olaylara nasıl tepki veriyor?

11:20 - 12:10

Dizi TV

Sevilerek izlenen dizilerden ilginç bölümler, merak edilen gelişmeler ve oyuncularla ilgili özel haberler Dizi TV'de... Programda eski dizilerden de bölümler yayınlanıyor.

12:10 - 15:30

Aynadaki Yabancı

15:30 - 19:00

Gözleri KaraDeniz

Azil'in ailenin başına geçmesi Maçari konağında bomba etkisi yaratır. Bu gelişmeyle beraber çılgına dönen Nermin, elindeki son kozu oynamaktan çekinmez ve fotoğrafları aile üyeleriyle paylaşır. Yaşananları ikisinden de ayrı ayrı dinleyen Osman'ın kararını bekleyen Güneş ve Azil, birbirlerine olan imkansızlıklarıyla bir kez daha yüzleşmek zorunda kalırlar. Aileden afaroz edilen Mehmet artık düşmanlarının hedefi hâline gelmiştir. Çaresizlik içinde sonraki hamlesini planlamaya çalışırken, her an suikaste uğrama tehlikesiyle karşı karşıyadır.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 02:30

Maçın Ardından

Futbolcuların ve teknik heyetin o hafta oynadıkları maç hakkında yaptıkları yorumlar ekranlara geliyor.

02:30 - 05:15

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

05:15 - 06:00

Gençlik Rüzgarı

Yılların ve hayatın zor şartlarının yorduğu kendisini ihmal etmiş kadınlar, her bölümde uzman doktor ve alanında deneyimli isimlerle birlikte değişim yolculuğuna çıkıyor.

06:00 - 08:00

Dizi

08:00 - 08:45

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

08:45 - 10:00

Gençlik Rüzgarı

Yılların ve hayatın zor şartlarının yorduğu kendisini ihmal etmiş kadınlar, her bölümde uzman doktor ve alanında deneyimli isimlerle birlikte değişim yolculuğuna çıkıyor.

10:00 - 15:30

Gazete Magazin Yaz

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

15:30 - 20:00

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

