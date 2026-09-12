12 Eylül Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Cumartesi akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü ekrana gelecek yapımları araştırmaya başladı. Diziler, yarışma programları ve sevilen yapımlar arasında tercih yapmak isteyenler için kanalların bu akşamki yayın akışı belli oldu.

TRT 1 Yayın Akışı

02:35 - 03:50 Seksenler

03:50 - 06:05 Alparslan: Büyük Selçuklu

06:05 - 06:45 Hayallerinin Peşinde

06:45 - 09:50 Kalk Gidelim

09:50 - 13:50 Gönül Dağı

13:50 - 15:00 Turgay Başyayla ile...

15:00 - 19:00 Evlilik Güzeldir

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 - 23:55 Gönül Dağı

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta

04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi

13:00 - 15:45 Daha 17

15:45 - 19:00 Haysiyet

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

NOW Yayın Akışı

01:30 - 02:45 Aşk Yeniden

02:45 - 04:30 İnadına Aşk

04:30 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 08:30 Şahane Hayatım

08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...

11:15 - 13:45 Şevkat Yerimdar

13:45 - 16:30 Ben Leman

16:30 - 19:00 Karagül

19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...

20:00 - 22:15 Rüzgara Bırak

SHOW TV Yayın Akışı

02:00 - 04:00 Muhtemel Aşk

04:00 - 06:45 Siyah Kalp

06:45 - 10:00 Sevdan Bir Ateş

10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 - 15:30 Muhtemel Aşk

15:30 - 18:25 Sevdan Bir Ateş

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 23:30 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

02:15 - 04:00 Milyarder

04:00 - 05:30 Güzel Köylü

05:30 - 07:00 İki Aile

07:00 - 10:00 Tuzlu Kahve

10:00 - 13:00 Güzel Köylü

13:00 - 16:00 Sevdiğim Sensin

16:00 - 19:00 Tuzlu Kahve

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 23:00 Sevdiğim Sensin

ATV Yayın Akışı

02:20 - 05:00 A.B.İ.

05:00 - 07:30 Bir Gece Masalı

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 12:40 Mercan Köşk

12:40 - 15:40 Aşk ve Taht

15:40 - 19:00 A.B.İ.

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:20 Mercan Köşk

TV8 Yayın Akışı