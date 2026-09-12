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12 Eylül Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

12 Eylül cumartesi günü televizyon karşısına geçecek izleyiciler, “Bugün TV’de ne var?”, “Bu akşam hangi diziler var?” ve “TV yayın akışı nasıl?” sorularına yanıt arıyor. İşte TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 güncel tv rehberi...

12 Eylül Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Cumartesi akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü ekrana gelecek yapımları araştırmaya başladı. Diziler, yarışma programları ve sevilen yapımlar arasında tercih yapmak isteyenler için kanalların bu akşamki yayın akışı belli oldu.

TRT 1 Yayın Akışı

  • 02:35 - 03:50 Seksenler
  • 03:50 - 06:05 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 06:05 - 06:45 Hayallerinin Peşinde
  • 06:45 - 09:50 Kalk Gidelim
  • 09:50 - 13:50 Gönül Dağı
  • 13:50 - 15:00 Turgay Başyayla ile...
  • 15:00 - 19:00 Evlilik Güzeldir
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 - 23:55 Gönül Dağı

KANAL D Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta
  • 04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 - 15:45 Daha 17
  • 15:45 - 19:00 Haysiyet
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

NOW Yayın Akışı

  • 01:30 - 02:45 Aşk Yeniden
  • 02:45 - 04:30 İnadına Aşk
  • 04:30 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 08:30 Şahane Hayatım
  • 08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...
  • 11:15 - 13:45 Şevkat Yerimdar
  • 13:45 - 16:30 Ben Leman
  • 16:30 - 19:00 Karagül
  • 19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...
  • 20:00 - 22:15 Rüzgara Bırak

SHOW TV Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:00 Muhtemel Aşk
  • 04:00 - 06:45 Siyah Kalp
  • 06:45 - 10:00 Sevdan Bir Ateş
  • 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 - 15:30 Muhtemel Aşk
  • 15:30 - 18:25 Sevdan Bir Ateş
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 23:30 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

  • 02:15 - 04:00 Milyarder
  • 04:00 - 05:30 Güzel Köylü
  • 05:30 - 07:00 İki Aile
  • 07:00 - 10:00 Tuzlu Kahve
  • 10:00 - 13:00 Güzel Köylü
  • 13:00 - 16:00 Sevdiğim Sensin
  • 16:00 - 19:00 Tuzlu Kahve
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 23:00 Sevdiğim Sensin

ATV Yayın Akışı

  • 02:20 - 05:00 A.B.İ.
  • 05:00 - 07:30 Bir Gece Masalı
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 12:40 Mercan Köşk
  • 12:40 - 15:40 Aşk ve Taht
  • 15:40 - 19:00 A.B.İ.
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:20 Mercan Köşk

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
  • 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
  • 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
  • 15:30 - 20:00 MasterChef Türkiye

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