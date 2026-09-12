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Kızılcık Şerbeti dizisinin 5. sezon afişi yayınlandı! Sosyal medyada gündem oldu: ''Bu yeni mi başlıyor?''

Kızılcık Şerbeti’nde 5. sezon heyecanı sürerken, dizinin yeni sezon afişi de izleyiciyle buluştu. Yeni sezon öncesi yaşanan ayrılıklar ve kadroya dahil olan yeni oyuncular, afişe de yansıdı. Geçtiğimiz sezon 14 oyuncunun yer aldığı afişte bu sezon 9 isim yer aldı. Fenomen dizinin afişi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisinin 5. sezon afişi yayınlandı! Sosyal medyada gündem oldu: ''Bu yeni mi başlıyor?''
Öznur Yaslı İkier

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 5. sezonuyla yeniden ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yeni sezon öncesinde kadrosunda büyük bir değişim yaşayan Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen afişi sonunda yayınlandı.

Yeni sezon afişinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Murat Aygen, Ahmet Mümtaz Taylan, Özge Borak, Erkan Avcı, Seray Kaya, Emre Dinler ve Servet Pandur olmak üzere toplam 9 oyuncu yer aldı.

Afiş, yalnızca yeni kadroyu değil, dizide son yıllarda yaşanan büyük değişimi de gözler önüne serdi. Geçtiğimiz sezon 14 oyuncunun bulunduğu afişte bu sezon 5 isim eksildi. Yeni kadroda yer alan oyuncular arasında ise ilk sezondan bu yana dizideki varlığını sürdüren iki isim Evrim Alasya ve Barış Kılıç oldu. Bu durum kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisinin 5. sezon afişi yayınlandı! Sosyal medyada gündem oldu: Bu yeni mi başlıyor? 1

YORUM YAĞDI
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi resmen dile düştü. Fenomen dizi için sosyal medyada; 'Bu dizi yeni mi başlıyor?', 'Afiş güzelmiş bu hangi dizi?', 'Resmen katliam! 4 kişiyle nasıl ilerleyecek hikaye?', 'Çok merak ediyorum neler olacak' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Kızılcık Şerbeti
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